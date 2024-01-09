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İstanbul'un çilesine son! Murat Kurum açıkladı: Trafik yükünü azaltacak yeni lojistik merkezler kuracağız

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İSTOÇ ziyaretinde İstanbul'un trafik çilesine dikkat çekti. Murat Kurum sık sık tıkanan Mahmutbey kavşağını işaret ederek, "Bu noktada İstanbul’umuzun trafik yükünü azaltacak yeni lojistik merkezler kuracağız şehrin çeperini de düzenleyeceğiz. Bu lojistik merkezlerle birlikte bilhassa Mahmutbey kavşağındaki yükü azaltmış olacağız." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 15:27 Güncelleme 09 Ocak 2024, 15:58
İstanbul’un çilesine son! Murat Kurum açıkladı: Trafik yükünü azaltacak yeni lojistik merkezler kuracağız

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum İSTOÇ Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti.

İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik soruna dikkat çekti.

MAHMUTBEY KAVŞAĞINDAKİ YÜKÜ AZALTACAĞIZ
Esnafın sorunlarını dinleyen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "İSTOÇ esnafımızın ne isteği varsa biz bir masada oturacağız, o masada karar alacağız, o kararı da da uygulayacağız. Bunu uygulayacak güce, beceriye kabiliyete İstanbul'un esnafının da yönetiminin de hazır olduğunu düşünüyorum. İstanbul'daki yüke baktığınızda trafik yoğunluğunun şehrin içindeki ağır vasıta trafiğiyle de arttığını görüyoruz.

Mahmutbey KavşağıMahmutbey Kavşağı

Bilhassa İSTOÇ bölgesinde ağır vasıta trafiği hem burada yaşayan vatandaşlarımıza, hem de esnafımıza hizmet veremiyor. Bu noktada kalıcı yatırımları, sorunların çözümüne ilişkin adımları atmayan bir yönetim söz konusu olunca da artık bir çile haline dönüşüyor. Bu noktada İstanbul'umuzun trafik yükünü azaltacak yeni lojistik merkezler kuracağız şehrin çeperini de düzenleyeceğiz. Bu lojistik merkezlerle birlikte bilhassa Mahmutbey kavşağındaki yükü azaltmış olacağız. Mahmutbey kavşağında da bir yıllık acil eylem planımız çerçevesinde hızlı bir şekilde buradaki çözümü hayata geçirecek adımları atacağız. Öncelikle buradaki trafik yükünü azaltmak istiyoruz" dedi.



"İSTANBUL'DAKİ TÜM ESNAFIMIZA DİJİTAL PAZARLAMA İÇİN DESTEK OLACAĞIZ"
Esnafa dijital pazarlama konusunda destek olacağını belirten Kurum, "Buradaki esnafımız Eminönü'nden geldi, Sirkeci'den geldi. İşletmelerini büyüttüler tüm Türkiye'ye hizmet etmeye başladılar. Şu an büyümek istiyorlar. Buna ilişkin de lojistik merkezleriyle esnafımıza büyüme imkanı tanımış olacağız. Yine 16 milyon nüfusu büyütmemek kaydı ile tabii ki nüfus artışı yeni doğumlarla kaçınılamaz ama bizim İstanbul'un nüfusu çok büyütmek gibi bir kararımız yok. Dolayısıyla nüfus çerçevesinde şehrin çeperlerinde büyüme öngörüsü ile birlikte yeni yerleşimi yaymak durumundayız. Bunu yaptığımızda nasıl eskiden Sirkeci'den Eminönü'nden Cağaloğlu'nan esnafımız İSTOÇ'a geldiyse, yeni üretim alanlarını, pazarlama alanlarını da kazandıracağız. Bunu da yönetimimizle birlikte yeni ticaret hikayeleri yazarak yapacağız. Artık dijital pazarlama çağındayız. Hepimiz bu uygulamaları kullanıyoruz. İstanbul'daki tüm esnafımıza dijital pazarlama için destek olacağız. Bununla birlikte hem maliyetleri düşürmüş, hem istihdama ve üretime katkı sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

"KÜRESEL TİCARETTİN MERKEZİNİN DE İSTANBUL OLMASINI İSTİYORUZ"
Murat Kurum şunları söyledi:

"Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz açıklandı. Burada hedefimiz üretimin yüzyılı olması. Yüksek katma değerli bilhassa genç kardeşlerimizin istihdamını arttıran doğru alanları destekleyeceğiz. Gençlerimize işyeri açma, iş yerlerinde çalışma imkanı sunacağız. Bir gencimiz okuldan mezun olduğu zaman İSTOÇ gibi alanda düşünün bir odası var masası var, bununla ilgili destekleyen bir yönetim var. Yeri geldiğinde yüksek teknolojiyi İstanbul'a kazandıracak adımlarda da onu destekleyen bir yönetimi inşallah İBB olarak bir araya getireceğiz. İstanbul zaten ekonominin ticaretin öncüsü. Biz inşallah küresel ticarettin merkezinin de İstanbul olmasını istiyoruz. Dün yaptığımız çalışmalarda vatandaşlarımızın heyecanlarını taleplerini gördük. Hep birlikte düşünüyoruz, birlikte karar alıyoruz ve o kararları uygulayacak iradeyi ortaya koyuyoruz. Her gittiğimiz yerde şunu söylüyoruz. İstanbul'a yeni eserler kazandıracağız"

"DEPREM RİSKİNİ ORTADAN KALDIRACAK ADIMLARI ATACAĞIZ"
Deprem riskini ortadan kaldıracak adımlara atacağını ifade eden Kurum, "Burada deprem riskini ortadan kaldıracak adımları atacağız. Yolunda caddesinde ulaşım çilesi bitene kadar, İstanbul'un her sokağı huzurla güvenle dolana kadar bu adımları atıyor olacağız. İstanbul'da değişim zamanı gelmiştir. İstanbul'daki bu çileyi bitirecek değişim iradesini biz halkımız ile birlikte vereceğiz. 16 milyon İstanbullunun başkanı değil kardeşi olacağız, Muradı olacağız. Onlarla birlikte bu çalışmaları yapacağız. Zor zamanlarında milletimizin yanında olduk, yine aynı şekilde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sadece İstanbul diyeceğiz, tek gündemimiz İstanbul'un sorunları olacak. Bunları yapabilmemiz için acil eylem planlarıyla hareket etmemiz gerekiyor çünkü kaybolan bir 5 yıldan bahsediyoruz. Hem bu 5 yılı kapatmamız lazım hem de vatandaşlarımızın beklediği yatırımları bir an evvel hayata sunmamız gerekiyor. Çok çalışacağız. İstanbullular bizi çalışırken görecek" dedi.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI
Kurum daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"RAKİBİMİZ İSTANBUL'A KARŞI OLAN İLGİSİZLİK, İHMALKARLIKTIR"
Ekrem İmamoğlu ile yapacağı İBB başkanlığı yarışını değerlendiren Kurum, "Öncelikle kendisine başarılar diliyorum. İstanbul'un sorunları var ve bu seçimde de özne İstanbul olmalı. Biz rakibimizi ifade ettik. Rakibimiz İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlıktır. Rakibimiz Mahmutbey'deki trafik çilesini çözmeyen iradedir. Rakibimiz 16 milyon İstanbulluya söz verip de o sözleri gerçekleştirmeyen yönetim anlayışıdır. Rakibimiz 'herkesi kucaklayacağız' deyip de o hizmetleri İstanbul'a kazandırmayanlardır. Biz sadece İstanbul'a odaklanacağız. Bizi İstanbullular polemik içerisinde görmeyecek. Biz çalışacağız, sahada olacağız, üreteceğiz, İstanbulluyu dinleyeceğiz, çözümler ortaya koyacağız. Bizim bakış açımız bu olacak. Tabelaları koyup da tabelalar arkasında çalışmayan bir belediye izlenimi ortadan kalkacak. Bunu İstanbullularla birlikte değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.



"5 BİN KONUTU YAPAMAYAN BİR İRADE Mİ BİZE AKIL VERECEK"
İBB yönetiminin TOKİ konusundaki eleştirilerine cevap veren Kurum, "Anlaşılan o ki mevcut yönetim bizim yaptığımız işlerden rahatsız. Vatandaşımıza sunulan imkanlardan rahatsız. Bunlara odaklanacaklarına aslında işlerine odaklansalar bir sorun kalmayacak. Biz TOKİ Başkanlığımız ile Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzle yüzbinlerce sosyal konutu İstanbul'a kazandırmış bir iradeyiz. İstanbul'un 39 ilçesinde proje gerçekleştirmişiz. 800 bin konutun dönüşümünü tamamlamışız. Yüzbinlerce sosyal konutu İstanbullu kardeşlerimize kazandırmışız. Deprem olmuş 3 ayda 180 bin konutun inşasına başlamışız. Dünyada örneği yok. Deprem olmuş 1 tane TOKİ konutunda yaşayan vatandaşımızın burnu bile kanamamış. Bir tane konut yıkılmamış. Milletimize verdiğimiz tüm sözleri tutmuşuz. Ancak bu eleştiriyi yapan mevcut büyükşehir belediyesi yönetimi aynaya dönüp kendisine bakması gerekir. 'Yüz 40 bin sosyal konut yapacağım' deyip 5 bin konutu yapamayan bir iradeden bahsediyoruz. Bu irade mi bize akıl verecek. Böyle bir şey olabilir mi. İş bilenin kılıç kuşananın. Bizim referansımız yaptığımız işler. Biz sosyal konut bağlamında da vatandaşımıza ne söz verdiysek tuttuk, tutmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İSTANBUL'UN TRAFİK ÇİLESİNİ BİTİRECEĞİZ
Kurum, bir gazetecinin "Toplu taşımaya zam gündeminizde mi" sorusuna ise şu cevabı verdi;

"Toplu ulaşıma zam ile ilgili bir gündemimiz yok. Bırakın zam yapmayı biz İstanbul'da trafik çilesini bitirmek istiyoruz. Trafiği ucuzlatmak, vatandaşımızın da bütçesine katkı sunmak istiyoruz. Biz gerçek belediyecilik yapacağız, algı belediyeciliği yapmayacağız. Sosyal medya belediyeciliği yapmayacağız. Biz milletimiz ne istiyorsa onun peşinde koşacağız. Ulaşıma herhangi bir zam yapmak gibi bir projemiz yok. Aksine ulaşımı rahatlatmak ve ucuzlatmak derdindeyiz"

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"İSTANBUL'DAKİ RİSKLİ 1.5 MİLYON KONUTU BİRAN ÖNCE DÖNÜŞTÜRMEMİZ LAZIM"
Kentsel dönüşümle ilgili İstanbul'da riskli tek bir yapı kalmayana dek çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Murat Kurum, "Vatandaşımızın rızasına dayalı çalışacağız. Olası depremle ilgili tedbirleri alacağız, hem de kalıca çözümlerimizi ortaya koyacağız. Yarısı bizden kampanyamızla alakalı projeleri detaylı şekilde açıklandı. İnşallah önümüzdeki süreçte İstanbul'un her ilçesinde vatandaşımızın rızası çerçevesinde kentsel dönüşüm uygulamalarını yapmaya devam edeceğiz. Bunun dışında da belediyemiz ilçe belediyelerimizle birlikte elini taşın altına koyacak. Bu projelere destek olacak. İstanbul'daki riskli 1.5 milyon konutu biran önce dönüştürmemiz lazım. Aynı acıları yaşamak istemiyorsak bunu yapmak zorundayız. Geçmişte tüm ilçelerimizde bizim yapış olduğumuz kentsel dönüşüm projesini görürsünüz. Hiçbir şekilde rant yoktun içerisinde. Gidin Tozkoparan'a bakın orada eylemler yaptılar. Şimdi mutlu şekilde oturuyorlar. Gaziosmanpaşa'da, Esenler'de, Güngören'de, Bağcılar'da biz İstanbul'un 39 ilçesinde varız, olmaya devam edeceğiz. İstanbul'u vatandaşımızla birlikte dönüştüreceğiz" açıklamalarında bulundu.

"İBB BÜTÇESİNİ EN AZ İKİ KAT ARTTIRACAĞIZ"
İBB'nin bütçesine değinen Kurum, "İstanbul'un bütçesi kendine yeter. Yeter de artar. Hatta ve hatta başka illerde bile biz deprem olduğunda, sel olduğunda 2019 öncesinde her afette İBB ekipleri ile oraya gelip gücünü gösterdiğini görürüz. Belki hepimizin ilinde İBB'nin bir yatırımını görürsünüz. İstanbul böyle güçlü bir yerdir. Biz bu gücünü İstanbul için kullanacağız. Bu projeleri gerçekleştirebilmek için mevcut bütçemizi en az iki katına çıkaracağız. Mevcut belediyenin özgeliri 2019'da yüzde 30 iken şimdi yüzde 10-15'lere düşmüş. Sen arttıracaksın bunu. Merkezi bütçeden aktarılan pay 2019'a göre on kat artmış. 'Engelleniyor' diyorlar. Nasıl engelleniyorsunuz. Bütçe artmasına rağmen özgelir niye düşüyor. Biz bunların hepsini inceledik. Biz mevcut bütçemizi en az iki katına çıkaracağız" dedi.

Adaylığına yönelik muhalefetten gelen eleştirilere de cevap veren Kurum, şunları söyledi;
"Bizim saklayacak gizleyecek bir işimiz yok. Mevcut muhalefet bizim adaylığımız sonrasında zannedersem biraz huzursuz oldu ki yapılabilecek tüm karalama kampanyalarını başlattılar. Bizim alnımız açık. Her konuya ilişkin hesap verebilecek durumdayız. Ben 10 yıl Emlak Konut Genel Müdürlüğü yürüttüm. TOKİ'de çalıştım. Bakanlık görevim boyunca 81 ile milyarlarca liralık iş yaptık. Alnımız ak geziyoruz. Rahatsızlıkları olabilir. Onların rahatsızlıkları kendilerini ilgilendiriyor. Biz İstanbul'umuza odaklanacağız. FETÖ'cü hesaplar ne demiş öbürü ne söylemiş bu polemiklerle vatandaşımızı meşgul etmeyeceğiz"

"İSTANBUL'U GELECEK İÇİN BASAMAK OLARAK KULLANAMAZSINIZ"
İstanbul'un en büyük sorununun mevcut yönetimin ilgisizliği olduğunu vurgulayan Kurum, "Biz İstanbul'a ilgimizi göstereceğiz. Sadece İstanbul'a odaklanacağız. İstanbul bir basamak olamaz. Gelecek için burayı basamak olarak kullanamazsınız. Biz İstanbul'a odaklanacağız" diye konuştu.

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