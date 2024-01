İstanbul’un çilesine son! Murat Kurum açıkladı: Trafik yükünü azaltacak yeni lojistik merkezler kuracağız

"DEPREM RİSKİNİ ORTADAN KALDIRACAK ADIMLARI ATACAĞIZ" Deprem riskini ortadan kaldıracak adımlara atacağını ifade eden Kurum, " Burada deprem riskini ortadan kaldıracak adımları atacağız. Yolunda caddesinde ulaşım çilesi bitene kadar, İstanbul'un her sokağı huzurla güvenle dolana kadar bu adımları atıyor olacağız. İstanbul'da değişim zamanı gelmiştir. İstanbul'daki bu çileyi bitirecek değişim iradesini biz halkımız ile birlikte vereceğiz. 16 milyon İstanbullunun başkanı değil kardeşi olacağız, Muradı olacağız. Onlarla birlikte bu çalışmaları yapacağız. Zor zamanlarında milletimizin yanında olduk, yine aynı şekilde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sadece İstanbul diyeceğiz, tek gündemimiz İstanbul'un sorunları olacak. Bunları yapabilmemiz için acil eylem planlarıyla hareket etmemiz gerekiyor çünkü kaybolan bir 5 yıldan bahsediyoruz. Hem bu 5 yılı kapatmamız lazım hem de vatandaşlarımızın beklediği yatırımları bir an evvel hayata sunmamız gerekiyor. Çok çalışacağız. İstanbullular bizi çalışırken görecek" dedi.

"İSTANBUL'DAKİ RİSKLİ 1.5 MİLYON KONUTU BİRAN ÖNCE DÖNÜŞTÜRMEMİZ LAZIM" Kentsel dönüşümle ilgili İstanbul'da riskli tek bir yapı kalmayana dek çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Murat Kurum , "Vatandaşımızın rızasına dayalı çalışacağız. Olası depremle ilgili tedbirleri alacağız, hem de kalıca çözümlerimizi ortaya koyacağız. Yarısı bizden kampanyamızla alakalı projeleri detaylı şekilde açıklandı. İnşallah önümüzdeki süreçte İstanbul'un her ilçesinde vatandaşımızın rızası çerçevesinde kentsel dönüşüm uygulamalarını yapmaya devam edeceğiz. Bunun dışında da belediyemiz ilçe belediyelerimizle birlikte elini taşın altına koyacak. Bu projelere destek olacak. İstanbul'daki riskli 1.5 milyon konutu biran önce dönüştürmemiz lazım. Aynı acıları yaşamak istemiyorsak bunu yapmak zorundayız. Geçmişte tüm ilçelerimizde bizim yapış olduğumuz kentsel dönüşüm projesini görürsünüz. Hiçbir şekilde rant yoktun içerisinde. Gidin Tozkoparan'a bakın orada eylemler yaptılar. Şimdi mutlu şekilde oturuyorlar. Gaziosmanpaşa'da, Esenler'de, Güngören'de, Bağcılar'da biz İstanbul'un 39 ilçesinde varız, olmaya devam edeceğiz. İstanbul'u vatandaşımızla birlikte dönüştüreceğiz" açıklamalarında bulundu.

"İBB BÜTÇESİNİ EN AZ İKİ KAT ARTTIRACAĞIZ"

İBB'nin bütçesine değinen Kurum, "İstanbul'un bütçesi kendine yeter. Yeter de artar. Hatta ve hatta başka illerde bile biz deprem olduğunda, sel olduğunda 2019 öncesinde her afette İBB ekipleri ile oraya gelip gücünü gösterdiğini görürüz. Belki hepimizin ilinde İBB'nin bir yatırımını görürsünüz. İstanbul böyle güçlü bir yerdir. Biz bu gücünü İstanbul için kullanacağız. Bu projeleri gerçekleştirebilmek için mevcut bütçemizi en az iki katına çıkaracağız. Mevcut belediyenin özgeliri 2019'da yüzde 30 iken şimdi yüzde 10-15'lere düşmüş. Sen arttıracaksın bunu. Merkezi bütçeden aktarılan pay 2019'a göre on kat artmış. 'Engelleniyor' diyorlar. Nasıl engelleniyorsunuz. Bütçe artmasına rağmen özgelir niye düşüyor. Biz bunların hepsini inceledik. Biz mevcut bütçemizi en az iki katına çıkaracağız" dedi.



Adaylığına yönelik muhalefetten gelen eleştirilere de cevap veren Kurum, şunları söyledi;

"Bizim saklayacak gizleyecek bir işimiz yok. Mevcut muhalefet bizim adaylığımız sonrasında zannedersem biraz huzursuz oldu ki yapılabilecek tüm karalama kampanyalarını başlattılar. Bizim alnımız açık. Her konuya ilişkin hesap verebilecek durumdayız. Ben 10 yıl Emlak Konut Genel Müdürlüğü yürüttüm. TOKİ'de çalıştım. Bakanlık görevim boyunca 81 ile milyarlarca liralık iş yaptık. Alnımız ak geziyoruz. Rahatsızlıkları olabilir. Onların rahatsızlıkları kendilerini ilgilendiriyor. Biz İstanbul'umuza odaklanacağız. FETÖ'cü hesaplar ne demiş öbürü ne söylemiş bu polemiklerle vatandaşımızı meşgul etmeyeceğiz"



"İSTANBUL'U GELECEK İÇİN BASAMAK OLARAK KULLANAMAZSINIZ"

İstanbul'un en büyük sorununun mevcut yönetimin ilgisizliği olduğunu vurgulayan Kurum, "Biz İstanbul'a ilgimizi göstereceğiz. Sadece İstanbul'a odaklanacağız. İstanbul bir basamak olamaz. Gelecek için burayı basamak olarak kullanamazsınız. Biz İstanbul'a odaklanacağız" diye konuştu.