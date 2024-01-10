MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan kimdir? Serdar Soydan kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

MHP MERSİN ADAYI SERDAR SOYDAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? Serdar Soydan 16 Ağustos 1980 doğumludur. Soydan, ilk- orta ve lise öğrenimini Mersin'de tamamladıktan sonra 2003 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı fakültede Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler alanında yaptı. Yönetim ve Organizasyon üzerine doktora eğitimini sürdürüyor.

Kariyerine uluslararası bir holdingde Dış Hesaplar Uzmanı olarak başladı. Çeşitli sektörlerde yönetici ve Gümrük Müşaviri olarak görev aldı. Serdar Soydan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı kapsamında MHP'den Mersin İli, Mezitli İlçesi Belediye Başkan adayı olmuştu. Son olarak 31 Mart 2024 yerel seçimleri yaklaşırken MHP tarafından Mersin belediye başkan adayı olarak ilan edildi.