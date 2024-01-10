MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün kimdir? Cengiz Ergün kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve kariyeri...

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP ), yaklaşan yerel seçimler öncesi büyük bir heyecanla 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayını kamuoyuna duyurdu. Bu açıklanan adaylar arasında yer alan isimlerden biri de Cengiz Ergün 'dür. İşte Cengiz Ergün'ün kariyeri ve daha önce üstlendiği önemli görevler...

Cengiz Ergün , 1960 yılında Manisa'da dünyaya gelmiştir. Hayatının büyük bir bölümünü Manisa'da geçirmiş olan Ergün, Cemal Ergün ve Nihal Ergün'ün oğlu olarak doğmuştur. İlkokul eğitimini sırasıyla Murat Germen İlkokulu, Necatibey İlkokulu ve Gazi İlkokulu'nda tamamlamıştır. Ortaokulu Şehitler Orta Okulu'nda, liseyi ise İzmir Fatih Lisesi'nde başarıyla bitirmiştir. Üniversite eğitimini Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde almış ve 1980 yılında mezun olmuştur.

Vatani görevini Erzincan'da tamamladıktan sonra Manisa'ya dönerek inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firma kurmuş ve iş dünyasına adım atmıştır. Müteahhit olarak Uncubozköy Mahallesi başta olmak üzere Manisa'da birçok projeyi başarıyla hayata geçirmiştir. 1981 yılında, en büyük destekçisi ve eşi olan Şeyda Ergün ile hayatını birleştirmiştir. Cengiz Ergün, Hande ve Merve adlarında iki kız çocuğunun babasıdır.

Cengiz Ergün, MHP'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak atanmıştır. Kendisi, Manisa'da uzun yıllar boyunca aktif olarak siyasetin içinde yer almış ve şehrin gelişimine katkıda bulunmuştur. Manisa'nın önemli bir figürü olan Ergün, MHP'nin güçlü bir temsilcisi olarak seçimlerde önemli bir rol üstlenecektir.