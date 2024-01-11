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Başkan Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı: Gecemiz mübarek olsun

Başkan Erdoğan: Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyor, bu ulvi gecenin başta zor günlerden geçen Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun.

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 20:05 Güncelleme 11 Ocak 2024, 20:13
Başkan Erdoğan’dan Regaip Kandili mesajı: Gecemiz mübarek olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyor, bu ulvi gecenin başta zor günlerden geçen Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun."

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