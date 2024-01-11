Başkan Erdoğan’dan Regaip Kandili mesajı: Gecemiz mübarek olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyor, bu ulvi gecenin başta zor günlerden geçen Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun. pic.twitter.com/L37yoTC5oY — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 11, 2024

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyor, bu ulvi gecenin başta zor günlerden geçen Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun."