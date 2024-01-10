Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek."