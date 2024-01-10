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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde!" denildi.

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 17:22 Güncelleme 10 Ocak 2024, 17:22
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek."

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