Milliyetçi Hareket Partisi 55 adayını açıkladı! İşte Mersin ve Manisa adayları kim oldu?

Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın isimlerini açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın isimlerini açıkladı.
Yazılı açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir, 12 il ve 41 Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır." ifadelerine yer verdi.
|1
|MANİSA
|BÜYÜKŞEHİR
|CENGİZ ERGÜN
|2
|MERSİN
|BÜYÜKŞEHİR
|SERDAR SOYDAN
|3
|AMASYA
|İL
|BAYRAM ÇELİK
|4
|BARTIN
|İL
|HÜSEYİN FAHRİ FIRINCIOĞLU
|5
|BAYBURT
|İL
|HÜKMÜ PEKMEZCİ
|6
|ÇANKIRI
|İL
|İSMAİL HAKKI ESEN
|7
|ERZİNCAN
|İL
|BEKİR AKSUN
|8
|KARABÜK
|İL
|RAFET VERGİLİ
|9
|KARAMAN
|İL
|SAVAŞ KALAYCI
|10
|KASTAMONU
|İL
|YÜKSEL AYDIN
|11
|KÜTAHYA
|İL
|ALİM IŞIK
|12
|NEVŞEHİR
|İL
|ADNAN DOĞU
|13
|NİĞDE
|İL
|HAMDİ DOĞAN
|14
|OSMANİYE
|İL
|İBRAHİM ÇENET
|ADANA
|15
|ÇUKUROVA
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|FİRDEVS CİNGÖZLER
|16
|FEKE
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|AHMET ŞENER
|17
|İMAMOĞLU
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|MEHMET AYDIN KANGUR
|18
|KARAİSALI
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|BEKİR ŞİMŞEK
|19
|KARATAŞ
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|NECİP TOPUZ
|20
|KOZAN
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|MUSTAFA ATLI
|21
|POZANTI
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|ALİ AVAN
|22
|SAİMBEYLİ
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|VEDAT CENGİZ
|23
|SARIÇAM
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|BİLAL ULUDAĞ
|24
|YUMURTALIK
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|AYDIN KÜTÜKOĞLU
|MERSİN
|25
|ANAMUR
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|HİDAYET KILINÇ
|26
|BOZYAZI
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|MUSTAFA ÇETİNKAYA
|27
|ÇAMLIYAYLA
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|ALİ RIZA GENÇ
|28
|ERDEMLİ
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|MUSTAFA KARA
|29
|GÜLNAR
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|FATİH ÖNGE
|30
|MUT
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|VOLKAN ŞEKER
|31
|SİLİFKE
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|SADIK ALTINOK
|32
|TARSUS
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|MAHMUT TAT
|33
|TOROSLAR
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|ALİ ÖZ
|AYDIN
|34
|EFELER
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|BURAK PEHLİVAN
|35
|GERMENCİK
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|HALİT GERMEN
|36
|KARACASU
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|MEHMET ERİKMEN
|37
|SÖKE
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|TEKİN YAVUZ
|ANKARA
|38
|ETİMESGUT
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|ENVER DEMİREL
|39
|GÖLBAŞI
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|RAMAZAN ŞİMŞEK
|40
|KALECİK
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|ERDAL DAL
|41
|POLATLI
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|LEVENT ÇAĞLANCI
|ANTALYA
|42
|ALANYA
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|ADEM MURAT YÜCEL
|43
|DEMRE
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|İBRAHİM OĞUZ
|44
|GAZİPAŞA
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|MUSTAFA AKSOY
|BALIKESİR
|45
|GÖMEÇ
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|KAZIM ARSLAN
|BURSA
|46
|YENİŞEHİR
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|DAVUT AYDIN
|DENİZLİ
|47
|ÇAL
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|FETİ AKCAN
|48
|HONAZ
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|ALİ SEMERCİ
|ERZURUM
|49
|İSPİR
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|AHMET COŞKUN
|50
|OLUR
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|VEDAT ERGÜN
|51
|UZUNDERE
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|SİNAN AYDIN
|
ESKİŞEHİR
|52
|ÇİFTELER
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|KADİR BIYIK
|53
|SEYİTGAZİ
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|ERHAN ERDEM
|İSTANBUL
|54
|BEŞİKTAŞ
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|SERKAN TOPER
|55
|SİLİVRİ
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE
|VOLKAN YILMAZ
MERSİN BÜYÜKŞEHİR ADAYI SERDAR SOYDAN KİMDİR?
16 Ağustos 1980 tarihinde doğan Serdar Soydan İlk, orta ve lise öğrenimini Mersin'de tamamladıktan sonra 2003 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı fakültede Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler alanında yaptı. Yönetim ve Organizasyon üzerine doktora eğitimini sürdürüyor.
Kariyerine uluslararası bir holdingde Dış Hesaplar Uzmanı olarak başladı. Çeşitli sektörlerde yönetici ve Gümrük Müşaviri olarak görev aldı. Halen eğitim alanında faaliyet gösteren iki kurumun ortağı olarak çalışma hayatında bulunuyor.
Serdar Soydan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı kapsamında MHP'den Mersin İli, Mezitli İlçesi Belediye Başkan adayı olmuştu.
CENGİZ ERGUN KİMDİR?
MHP, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Cengiz Ergun'u belirledi.
Cengiz Ergün 1960 yılında Manisa'da doğdu. Eğitim ve askerlik gibi zorunlu ayrılıklar dışında hayatının büyük bir bölümünü Manisa'da geçirdi. Merhum Cemal Ergün ve merhume Nihal Ergün'ün oğlu olan Cengiz Ergün ilkokulu sırasıyla Murat Germen , Necatibey ve Gazi İlkokulu'nda okudu. Ortaokulu Şehitler Orta Okulu'nda, Liseyi İzmir Fatih Lisesi'nde tamamladı. Üniversite Lisans eğitimini Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde aldı ve 1980 yılında mezun oldu.
Erzincan'da vatani görevini yaptıktan sonra Manisa'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firma kurdu ve iş hayatına atıldı. Müteahhit olarak Uncubozköy Mahallesi başta olmak üzere Manisa'da bir çok projeyi başarıyla hayata geçirdi. 1981 yılında en büyük destekçisi ve eşi Şeyda Ergün ile hayatını birleştirdi. Cengiz Ergün, Hande ve Merve isimli iki kız evlat babasıdır.
Manisa'ya hizmet edebilmek için çeşitli dönemlerde sosyal faaliyetlerin içinde yer aldı. Bunlardan Manisaspor Kulübü Başkanlığı en büyük gurur kaynağı oldu. 1999 – 2000 futbol sezonun ikinci yarısında yapılan Genel Kurul'da Manisaspor Kulübü Başkanı olarak seçildi. Manisaspor'u ekibiyle birlikte 3'ncü Lig'den alarak 2004 – 2005 futbol sezonunda tarihinde ilk defa Süper Lig'e taşıdı. Bu başarı Manisa için sportif, sosyal ve ekonomik anlamda bir dönüm noktası oldu.
27 Aralık 2008 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Manisa Belediye Başkan Adayı olarak halkının karşısına çıktı. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Manisalıların teveccühü ile Manisa tarihinin en yüksek oyunu alarak Manisa Belediye Başkanı seçildi. 2009-2014 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini başarıyla sürdürdü.
30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden tekrar aday oldu ve kazandı, böylece Manisa'nın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olma unvanını aldı.
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmiştir. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde yüzde 52.77 oranında oyla 3'üncü kez Belediye Başkanlığına seçilen Cengiz Ergün, Manisa'da 3 dönem üst üste seçilen ilk belediye başkanı olmuştur.