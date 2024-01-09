Son dakika: CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş DSİ’nin projesine çöktü! Skandal ortaya çıktı

Açıklamada, 5 Ocak 2023 tarihli haberlere yansıyan "Ankara Çamlıdere Barajı İçmesuyu Temini" işinin de ASKİ'nin talebi üzerine Japon kredi kuruluşu JICA Kredisi finansmanı ile DSİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirileceği vurgulandı ve şu bilgilere yer verildi:

"DSİ İHALE HAZIRLIKLARINA BAŞLADI"

"DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan girişimler ile 'Ankara Çamlıdere Barajı İçmesuyu Temini' işi 2023 Yılı Yatırım Programına alınarak ihale hazırlıklarına başlanılmıştır. Ankara Çamlıdere Barajı İçmesuyu Temini iki aşamadan oluşmaktadır: 1-Kınık Tünel Çıkışı ile İvedik Su Arıtma Tesisi Arası Çamlıdere-1 Öngerilmeli Beton Boru Hattının Yeniden Yapılması Yaklaşık 31,650 km Ø 2200 mm çaplı Çelik Boru İçmesuyu Ana İletim Hattı İnşaatı ile Sanat Yapıları İnşaat, Mekanik, Elektrik İmalatlar yapılacaktır. 2- Güdül, Beypazarı, Ayaş İlçe Merkezleri İle Bağlı Mahallelere İçme ve Kullanma Suyu Sağlanması 50.000 m3/gün kapasiteli Konvansiyonel İçmesuyu Arıtma Tesisi ve toplamda 397 km'lik isale hattı yapılacaktır.

Projenin ilk etabı olan 'Kınık Tünel Çıkışı ile İvedik Su Arıtma Tesisi Arası Çamlıdere-1 Öngerilmeli Beton Boru Hattının Yeniden Yapılması' işinin ihale süreci DSİ tarafından yürütülmekte olup devamında inşaat süreci de DSİ tarafından yürütülecektir. Projenin ihale sürecine başlanılmış olup ihalenin ilk aşaması olan ön yeterlilik oturumu 29.01.2024 tarihinde DSİ tarafından yapılacaktır"

ÖZCAN : "YAVAŞ YİNE ALGI YAPIYOR, ANKARALILARIN YAVAŞ'I BEKLEYECEK KADAR ZAMANI YOK"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın DSİ'nin görev alanına giren işi sahiplenmesinin yaklaşan seçimler öncesinde bir "algı operasyonu" olduğuna işaret ederek, Ankaralılar 3 ay daha sabretsinler, Ankara'nın Sayın Yavaş'ı bekleyecek kadar zamanı yok" dedi. Başkan Yavaş'ın 5 yıl boyunca "Algı ve tabela belediyeciliği" yaptığını mevcut hizmetleri bile koruyamadığını var olan yerlerin tabela değiştirerek veya Hükümetimizin yaptığı işleri yaptım diyerek algı oluşturduğunu ifade eden Özcan, "Sayın Yavaş hizmette yavaş, algıda hızlı çıktı. Ama 31 Mart'ta Ankaralı hemşehrilerim 5 yılın hesabını soracak"

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin yerüstü ve yeraltı sularının zararlarını önlemek ve bunlardan çeşitli yönlerden faydalanmak amacıyla su kaynaklarının planlaması, yönetimi ve geliştirilmesinden sorumlu, tüzel kişiliği olan, 1954 yılında kurulmuş özel bütçeli bir Kamu Kuruluşu. 1968 yılında yürürlüğe giren 1053 Sayılı Kanun ile DSİ Belediye teşkilatı olan tüm yerleşim yerlerine içme, kullanma ve endüstri suyu temini ve sağlık ve çevre açısından gerekli gördüğü öncelikli atık su toplama ve arıtma tesisleri yapımı ile görevlendirildi.