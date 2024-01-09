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Fatih Camisi'nde kanlı provokasyon! 1 hafta arayla iki saldırı: Önce yumruk şimdi bıçak

Son günlerde özellikle İslam'ı ve Müslümanları hedef alan saldırılara bir yenisi daha eklendi. Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı. Kirli provokasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde cemaatin zanlıyı olay yerinden uzaklaştırdığı ve yaralı imamın yardım istediği görülüyor. A Haber canlı yayınında AK Parti İstanbul Başkan adayı Murat Kurum'un bugün Fatih Camii ve çevresinde yaptığı ziyaretlerin ardından böyle bir saldırının yaşanmasının tesadüf olmadığını belirten Gazeteci Gaffar Yakınca, Mossad'ın 'Süleymaniye Camii' bölgesinde fotoğraf çektirmek için Türkiye'deki casusları kullandığına dikkat çekti. Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta bir vatandaş, "Siz Arap sevicisiniz" diyen bir şahsın yumruklu saldırısına uğramıştı. Peki, toplumsal fay hatlarını kim tetikliyor? Geçtiğimiz hafta yaşanan yumruklu saldırının ardından Fatih Camisi'nde yaşanan provokasyonla ne amaçlanıyor? İşte Fatih'teki saldırının perde arkasında yaşananlar.

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 10:32 Güncelleme 09 Ocak 2024, 11:21
Fatih Camisi’nde kanlı provokasyon! 1 hafta arayla iki saldırı: Önce yumruk şimdi bıçak

İstanbul Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı.

Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı.

Son dakika: Fatih Camii İmamı Galip Usta bıçaklı saldırıya uğradı! Peş peşe açıklamalar... Saldırganın ilk vukuatı değilSon dakika: Fatih Camii İmamı Galip Usta bıçaklı saldırıya uğradı! Peş peşe açıklamalar... Saldırganın ilk vukuatı değil

Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirten zanlı, imam Galip Usta ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Ö.S. ise gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi Namazdan sonra bıçaklı saldırıya uğradığı anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Fatih Camisi'nde kanlı provokasyonun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı!

Dün akşam meydana gelen saldırının ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak, polis ekiplerine teslim edilen şüpheli Ö.S'nin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Caminin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüpheli Ö.S'nin namazın ardından girdiği camide imam odasına doğru yönelmesi ve bıçakla Usta'ya doğru saldırması yer alıyor.

Görüntülerde, şüphelinin olayın hemen ardından özel güvenlik personeli tarafından yakalanması ve camide namaz kılan bir polisin telsizle ekip talep etmesi de bulunuyor.



MURAT KURUM'UN FATİH ZİYARETİNDEN HEMEN SONRA SALDIRI

A Haber canlı yayınında AK Parti İstanbul Başkan adayı Murat Kurum'un bugün Fatih Camii ve çevresinde yaptığı ziyaretlerin ardından böyle bir saldırının yaşanmasının tesadüf olmadığını belirten Gazeteci Gaffar Yakınca, Mossad'ın 'Süleymaniye Camii' bölgesinde fotoğraf çektirmek için Türkiye'deki casusları kullandığına dikkat çekti. Yakınca, yaşananları İstanbul'un sembol camilerinde 'camide provokasyon görüntüsü' algısına hizmet ettiğini ifade etti.

Fatih Camii'nde imama bıçaklı saldırı!

Saldırganın eylemi gerçekleştirirken "kahrolsun İsrail" sloganı attığını belirten Yakınca, "Fatih Cami sembol camilerinden biri. Burada bir eylemi yaparken "Kahrolsun İsrail" sloganı atarak yapıyorsanız üzerinizde bıçak varsa ve siz cami imamıyla kavga edecek arbede yaşayacak onu bıçaklayacak noktaya geliyorsanız başka bir şeyleri alevlendirmeye çalışıyorsunuz demektir. Burası pek çok dindar insanların bulunduğu bölge... Burada "Kahrolsun İsrail" sözcüğü kesinlikle provokatif amaçlıdır. Bunun aksini kime iddia edemez." dedi.

MURAT KURUM ESNAF ZİYARETİ YAPTI

Bölgedeki farklı inanç gruplarına ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Yakınca, "Buranın bir özelliği de, yürüme mesafesinde Fenerium Patrikhanesi var, Bulgar Kilisesi var. Burası bir inanç toprağı. Suriyeli ve göçmen de çok. Dolayısıyla ateşleyeceğiniz bir yer. Bu suikast Türkiye'nin güvenliğine dair bir suikast" ifadelerini kullandı.

Filistine destek yürüyüşünden dönen vatandaşı sen Arap sevicisin diyerek yumrukladı! Provokatör tutuklandı


1 HAFTA ARAYLA İKİNCİ SALDIRI

Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde on binlerce kişi bir araya geldi. Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir adlı vatandaş, "Siz Arap sevicisiniz" diyen bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Ege Akersoy savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ege Akersoy'un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Provokatör, 250 bin kişinin Türkiye ve Filistin bayraklarıyla düzenlediği yürüyüşten dönen Aydemir'i yumruklamasını milliyetçilik adı altında savunmuştu.



ZAFER PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÖZDAĞ PROVOKATÖRE SAHİP ÇIKMIŞTI

Aydemir'i yumruklayan saldırganı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sahip çıkmıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ, "Ayrıca anayasal rejimi yıkarak demokrasiden kalan son kırıntıları da tasfiye etmek isteyen, şeriat rejimini kurmak isteyen gruplar her geçen gün biraz daha saldırganlaşıyor." diyerek alçak saldırıyı milliyetçilik kılıfı altında masumlaştırmaya çalışmıştı.

SALDIRGANIN İLK VUKUKATI DEĞİL
Öte yandan Fatih'teki saldırıyı gerçekleştiren Ömer Salgın'ın yaralama suçundan adli sicil kaydı olduğu ortaya çıktı. Saldırganın dün de Bursa'da bir kavgaya karıştığı öğrenildi.

SALDIRIDAN 1 HAFTA ÖNCE PROVOKATİF PAYLAŞIM
Saldırıdan bir hafta önce X platformunda Zafer Partisi'ne yakınlığıyla bilinen "Muhalif Gençlik" isimli hesaptan yapılan provokatif bir paylaşım dikkat çekti.

Söz konusu paylaşımda 23 Şubat 1979'da Fatih Camisi avlusunda saldırı sonucu öldürülen Metin Yüksel'in cenazesinin görseli paylaşılarak "En delikanlınızı Fatih Camiinin avlusunda vurduk. Yeşil komünistler akıllı olsun!" şeklinde tehdit dolu ifadeler kullanıldı.

HESABI YÖNETEN İSİM TUTUKLU
Nefret söylemi ile kutuplaştırma ve İslam düşmanlığı yaparak vatandaşları tahrik eden hesabın yöneticisi Ali Kağan Yıldırım, Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma sonrası tutuklanmıştı.

Söz konusu hesabı şimdi Abdurrahman Gülseren isimli şahıs yönetiyor.

Gülseren'in Zafer Partisi'ne ve Özdağ'a yakın olduğu biliniyor.

Özdağ ile Muhalif Gençlik hesabını yöneten Abdurrahman Gülseren

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