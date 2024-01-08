Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum vatandaşlara çorba dağıttı: "Bizi hep sokakta göreceksiniz!"

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, Eyüpsultan Camii'nde sabah namazının ardından vatandaşlara çorba dağıttı.
Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, Eyüpsultan Camii'nde sabah namazının ardından vatandaşlara çorba dağıttı.
KURUM VATANDAŞLARA ÇORBA DAĞITTI
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum Eyüpsultan Camii'nde kıldığı sabah namazının ardından Eyüpsultan'ın türbesini ziyaret etti. Kurum, daha sonra ise vatandaşlara çorba dağıttı. Murat Kurum'a, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve partililer eşlik etti.
Çorba dağıtırken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurum, "Eyüpsultan hazretlerini ziyaret ettik, birazdan da Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerini ziyaret edeceğiz. Orada yine merhum başkanımızı Kadir ağabeyimizi ziyaret edeceğiz. Dualarla başlayacağız inşallah dualarla bitireceğiz. Her zaman milletimizin yanında olacağız." dedi.
BİZİ HEP SOKAKTA GÖRECEKSİNİZ
Milletin zor gününde yanında olduklarını belirten Kurum, "İstanbulluların bize ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız. Bu manevi iklimde bu kutlu şehirde onlarla tüm İstanbullularla el ele kol kola yürümeye devam edeceğiz. Bizi hep sokakta göreceksiniz, iş yaparken, çalışırken, ulaşım çilesini, deprem riskini ortadan kaldırırken, milletimizin dertlerine çözüm ararken göreceksiniz" ifadelerini kullandı. Hiçbir zaman polemiklerin içinde olmayacaklarının altını çizen Kurum, "Milletimizle gönül gönüle bu süreci yürüteceğiz." şeklinde konuştu.
"MİLLETİMİZİN NE EKSİĞİ VAR NOT ALDIK"
Kurum, "Aylardır çalışmalar yapıyoruz, saha araştırmaları yapıyoruz. Teşkilatımızla birlikte mayıs seçimlerinden sonra yeniden İstanbul diyerek saha çıktık. Milletimizin ne eksiği var not aldık. Öne çıkan konularımız belli. Uzman arkadaşlarla süreçleri değerlendirdik. Başta ulaşım deprem riskimiz kentsel dönüşüm, İstanbul'un güvenliği huzuru..."
"Medeniyetimizin bize bıraktığı eserler burada biz ecdadın torunu olarak o eserlere sahip çıkacağız. Medeniyetten aldığımız ilhamla geleceği gençlerimizle kadınlarımızla, hep birlikte inşa edeceğiz."
"Eminiz ki İstanbul'un bu kaybolan 5 yılını, çok çalışarak çok üreterek, bütün arkadaşlarımızla mücadele ederek, acil eylem planlarını da ortaya koymak suretiyle yürüteceğiz. Önümüzdeki süreçle proje tanıtımlarımız olacak. Detaylı şekilde çalışmalarımızı paylaşacağız" diye konuştu.
Sabahı, Eyüp Sultan'da karşıladık.@osmannnurika pic.twitter.com/DUKB9bMKdt— Murat KURUM (@murat_kurum) January 8, 2024
SABAHI, EYÜP SULTAN'DA KARŞILADIK
Sosyal medyadan paylaşım yapan Kurum, "Sabahı, Eyüp Sultan'da karşıladık." dedi.
KURUM KOLLARI SIVADI
Öte yandan İstanbul için ekibiyle beraber harıl harıl çalıştıklarını belirten Murat Kurum ise Ekrem İmamoğlu ile son beş yılda hizmetten mahrum bırakılan kadim şehri şahlandırmak için yola koyuldu.
İSTANBUL'UN MURADI İLK GÜNDEN KOLLARI SIVADI
İstanbul'un en büyük problemlerinden biri olan ve İmamoğlu'nun söz verip çözüme kavuşturmadığı ulaşım sorunu için Kurum, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi.
Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'u da, İstanbulluların bizden ne beklediğini de biliyoruz! Bu şehrin mevcut karmaşasını en hızlı şekilde gidereceğiz.
"SADECE İSTANBUL"
İlk günden işe koyulduk. Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldik, çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk. İstanbul'un yollarında ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız!"
İstanbul'u da, İstanbulluların bizden ne beklediğini de biliyoruz!— Murat KURUM (@murat_kurum) January 7, 2024
Bu şehrin mevcut karmaşasını en hızlı şekilde gidereceğiz.
İlk günden işe koyulduk. Ulaştırma Bakanımız Sayın @a_uraloglu ile bir araya geldik, çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk.
İstanbul'un… pic.twitter.com/HKpuiRxQG3