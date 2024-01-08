Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum vatandaşlara çorba dağıttı: "Bizi hep sokakta göreceksiniz!"

"MİLLETİMİZİN NE EKSİĞİ VAR NOT ALDIK" Kurum, "Aylardır çalışmalar yapıyoruz, saha araştırmaları yapıyoruz. Teşkilatımızla birlikte mayıs seçimlerinden sonra yeniden İstanbul diyerek saha çıktık. Milletimizin ne eksiği var not aldık. Öne çıkan konularımız belli. Uzman arkadaşlarla süreçleri değerlendirdik. Başta ulaşım deprem riskimiz kentsel dönüşüm, İstanbul'un güvenliği huzuru..." Murat Kurum'dan İstanbul'da esnaf ziyareti!

"Medeniyetimizin bize bıraktığı eserler burada biz ecdadın torunu olarak o eserlere sahip çıkacağız. Medeniyetten aldığımız ilhamla geleceği gençlerimizle kadınlarımızla, hep birlikte inşa edeceğiz."

"Eminiz ki İstanbul'un bu kaybolan 5 yılını, çok çalışarak çok üreterek, bütün arkadaşlarımızla mücadele ederek, acil eylem planlarını da ortaya koymak suretiyle yürüteceğiz. Önümüzdeki süreçle proje tanıtımlarımız olacak. Detaylı şekilde çalışmalarımızı paylaşacağız" diye konuştu. Sabahı, Eyüp Sultan'da karşıladık.@osmannnurika pic.twitter.com/DUKB9bMKdt — Murat KURUM (@murat_kurum) January 8, 2024 SABAHI, EYÜP SULTAN'DA KARŞILADIK Sosyal medyadan paylaşım yapan Kurum, "Sabahı, Eyüp Sultan'da karşıladık." dedi.

KURUM KOLLARI SIVADI



Öte yandan İstanbul için ekibiyle beraber harıl harıl çalıştıklarını belirten Murat Kurum ise Ekrem İmamoğlu ile son beş yılda hizmetten mahrum bırakılan kadim şehri şahlandırmak için yola koyuldu. İSTANBUL'UN MURADI İLK GÜNDEN KOLLARI SIVADI

İstanbul'un en büyük problemlerinden biri olan ve İmamoğlu'nun söz verip çözüme kavuşturmadığı ulaşım sorunu için Kurum, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi. İBB Başkan adayı Murat Kurum Bakan Uraloğlu ile bir araya geldi!