CHP’de kurultay hesabı! Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri pusuda bekliyor! 1 Nisancıların Özgür Özel’i indirme planı

SEÇİME BAĞLI
Parti kulislerinde de, yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'nın kazanılması halinde kurultay beklentisi içinde olanların harekete geçemeyeceği belirtiliyor. "İstanbul ve Ankara alınırsa bir iki ufak kayıp göze batmaz. Olağanüstü kurultay olmaz. Ama İstanbul kaybedilirse, parti her şeye gebe olur" yorumları yapılıyor.
GENEL MERKEZ SONUÇTAN EMİN
CHP'li kurmaylar, 31 Mart'tan başarılı çıkılacağını savunuyor. İstanbul ve Ankara'nın kazanılacağını, büyükşehirlere Balıkesir'in ekleneceğini, İstanbul'da ilçe sayısının artacağını iddia eden kurmaylar, partinin özellikle kıyılarda belediye sayısının beklenenin üstünde artacağını değerlendiriyor.
PM YARIN TOPLANIYOR
CHP Parti Meclisi (PM) yarın toplanacak. Parti kulislerinde mevcut başkanlar ile yola devam edilmesi düşünülen Adana, Mersin, Aydın ve Hatay'a ilişkin kararların PM sonrası ilan edileceği, İzmir ve Antalya'nın daha sonra açıklanabileceği konuşuluyor.
AYM'YE 'KENTSEL DÖNÜŞÜM' BAŞVURUS
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kamuoyunda "kentsel dönüşüm" yasası olarak bilinen "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun"da yapılan son değişikliklerin iptali istemi ile 4 Ocak tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurduklarını belirterek, kentsel dönüşüm çalışmalarından birilerinin rant üretmesini istemediklerini söyledi.
TBMM'de dün düzenlediği basın toplantısında Günaydın, "Evinizin bulunduğu alanı rezerv alanı olarak Cumhurbaşkanı bir gece yarısı Resmi Gazete'de ilan edebiliyor. Arkasından size 90 gün içerisinde konutunuzu tahliye etmenize yönelik bir yazı geliyor. Polis zoruyla buralar tahliye edilebiliyor. Böylece konut dokunulmazlığı, mülkiyet hakkı, ölçülülük ilkesi, orantılılık ilkesi, etkili başvuru ilkelerinin tamamı ihlal edilmiş oluyor" dedi.