CHP’de kurultay hesabı! Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri pusuda bekliyor! 1 Nisancıların Özgür Özel’i indirme planı

Şimdiden başlayan olağanüstü kurultay hesapları bir kısım CHP'li tedirgin ediyor. Milliyet'e konuşan CHP'li bir kaynak, partide şu anda yaşanan iç çekişmelerin gerisinde de bu hesapların yattığını belirterek, "Herkes 31 Mart sonrası olası bir kurultayda gücü elinde tutmak, belediyelerde etkili olmak istiyor. Bugünkü kavganın nedeni de bu" dedi. Partili bir başka kaynak ise, "İstanbul, Adana, Hatay üç yüksek derecede riskli il. Mersin, Antalya ve Eskişehir de riskli iller. Parti içi çekişmeler, tartışmalar, ekip çatışmaları ile iş tersine dönerse bu 6 büyükşehir kaybedilebilir. Kurultay gündeme gelebilir" görüşünü dile getirdi.