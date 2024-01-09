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CHP'de kurultay hesabı! Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri pusuda bekliyor! 1 Nisancıların Özgür Özel'i indirme planı

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinden alınan yenilginin ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerine geçen Özgür Özel, ne parti içinde ne de tabanda beklenileni karşılayamadı. Değişim diyerek gelen Özel, Ekrem İmamoğlu’nun gölgesinde kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ise tetikte bekliyor. 31 Mart sonuçlarına göre olağanüstü kurultay için harekete geçecek grup CHP’de “1 Nisancılar” olarak adlandırılıyor. 1 Nisancılar hesaplarını İstanbul sonuçlarına göre yapıyor.

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 11:05 Güncelleme 09 Ocak 2024, 11:12
CHP’de kurultay hesabı! Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri pusuda bekliyor! 1 Nisancıların Özgür Özel’i indirme planı

Parti kulislerinde yerel seçimlerde olası bir başarısızlık halinde Mayıs ya da Haziran ayında olağanüstü kurultaya gidileceği iddiası dillendirilirken, tarih bile belirtiliyor. 19 Mayıs'ın tarihsel anlamına dikkat çekilerek "olağanüstü kurultay 18-19 Mayıs'ta yapılabilir" deniliyor.

CHP'de kurultay isteyenler hesaplarını İstanbul'a göre yapıyor. Yeni parti yönetiminin "değişim olmazsa yerel seçimde başarısız olunur, İstanbul'u kaybederiz" tezini hatırlatan 1 Nisancılar, "Kılıçdaroğlu döneminde bu parti 11 büyükşehiri kazandı. Değişim dediler, değişim oldu. İstanbul kaybedilirse 1 Nisan tarihi itibarıyla partinin gündemi olağanüstü kurultay olur" ifadelerini kullanıyor.

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Şimdiden başlayan olağanüstü kurultay hesapları bir kısım CHP'li tedirgin ediyor. Milliyet'e konuşan CHP'li bir kaynak, partide şu anda yaşanan iç çekişmelerin gerisinde de bu hesapların yattığını belirterek, "Herkes 31 Mart sonrası olası bir kurultayda gücü elinde tutmak, belediyelerde etkili olmak istiyor. Bugünkü kavganın nedeni de bu" dedi. Partili bir başka kaynak ise, "İstanbul, Adana, Hatay üç yüksek derecede riskli il. Mersin, Antalya ve Eskişehir de riskli iller. Parti içi çekişmeler, tartışmalar, ekip çatışmaları ile iş tersine dönerse bu 6 büyükşehir kaybedilebilir. Kurultay gündeme gelebilir" görüşünü dile getirdi.

SEÇİME BAĞLI
Parti kulislerinde de, yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'nın kazanılması halinde kurultay beklentisi içinde olanların harekete geçemeyeceği belirtiliyor. "İstanbul ve Ankara alınırsa bir iki ufak kayıp göze batmaz. Olağanüstü kurultay olmaz. Ama İstanbul kaybedilirse, parti her şeye gebe olur" yorumları yapılıyor.

GENEL MERKEZ SONUÇTAN EMİN
CHP'li kurmaylar, 31 Mart'tan başarılı çıkılacağını savunuyor. İstanbul ve Ankara'nın kazanılacağını, büyükşehirlere Balıkesir'in ekleneceğini, İstanbul'da ilçe sayısının artacağını iddia eden kurmaylar, partinin özellikle kıyılarda belediye sayısının beklenenin üstünde artacağını değerlendiriyor.

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PM YARIN TOPLANIYOR
CHP Parti Meclisi (PM) yarın toplanacak. Parti kulislerinde mevcut başkanlar ile yola devam edilmesi düşünülen Adana, Mersin, Aydın ve Hatay'a ilişkin kararların PM sonrası ilan edileceği, İzmir ve Antalya'nın daha sonra açıklanabileceği konuşuluyor.

AYM'YE 'KENTSEL DÖNÜŞÜM' BAŞVURUS
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kamuoyunda "kentsel dönüşüm" yasası olarak bilinen "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun"da yapılan son değişikliklerin iptali istemi ile 4 Ocak tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurduklarını belirterek, kentsel dönüşüm çalışmalarından birilerinin rant üretmesini istemediklerini söyledi.

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TBMM'de dün düzenlediği basın toplantısında Günaydın, "Evinizin bulunduğu alanı rezerv alanı olarak Cumhurbaşkanı bir gece yarısı Resmi Gazete'de ilan edebiliyor. Arkasından size 90 gün içerisinde konutunuzu tahliye etmenize yönelik bir yazı geliyor. Polis zoruyla buralar tahliye edilebiliyor. Böylece konut dokunulmazlığı, mülkiyet hakkı, ölçülülük ilkesi, orantılılık ilkesi, etkili başvuru ilkelerinin tamamı ihlal edilmiş oluyor" dedi.

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