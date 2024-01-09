FETÖ'nün "futbolda şike kumpası" davasının sanığı avukat Cemalettin Mutlu'ya 7 yıl 6 ay hapis cezası

FETÖ'nün avukatlık yapılanmasında yer alan ve "futbolda şike kumpası" davasının firari sanığıyken gaybubet evinde yakalanan avukat Cemalettin Mutlu, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Mutlu ve avukatı katıldı. Duruşmada, müşteki Fenerbahçe Spor Kulübünü temsilen de bir avukat hazır bulundu.
Duruşmada söz verilen Fenerbahçe Spor Kulübü avukatı İsmail Hakkı Başaran, sanığın mahkumiyetine karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti sanık Mutlu'ya karar duruşması olduğunu bildirerek, son savunmasını yapmasını istedi.
Sanık Mutlu, yargılama sürecinde savunma hakkının ihlal edildiğini öne sürdü.
Kendisinin seküler hayatı olduğunu öne süren sanık, "Bu memlekette dedelerim yetim kaldı. Kim teröristse Allah belasını versin. Ülkücü camiada yetiştim. Bir seferine mahsus Kimse Yok Mu Derneğine bir kurban bağışı yapmışım." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanık Mutlu'yu "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası çarptırdı.
Heyet, sanık hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti.
CEMALETTİN MUTLU'NUN YAKALANMASI VE İDDİANAME
FETÖ'nün avukatlar yapılanmasında yer alan ve "futbolda şike kumpası" davasının firari sanığı avukat Cemalettin Mutlu ile kardeşi Veli Mutlu, 18 Eylül 2021'de Eyüpsultan'da bir gaybubet evine düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.
FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen "Askeri Casusluk", "Fuhuş ve Şantaj", "Poyrazköy" ile "Amirallere Suikast" gibi kumpas soruşturmalarında yer aldığı belirlenen Mutlu Ekizoğlu, Nazmi Ardıç, Tufan Ergüder, Yurt Atayün ve Ömer Köse'nin de aralarında bulunduğu birçok emniyet mensubunun bir dönem avukatlığını yapan Mutlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.