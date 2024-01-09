FETÖ'nün "futbolda şike kumpası" davasının sanığı avukat Cemalettin Mutlu'ya 7 yıl 6 ay hapis cezası

FETÖ'nün avukatlık yapılanmasında yer alan ve "futbolda şike kumpası" davasının firari sanığıyken gaybubet evinde yakalanan avukat Cemalettin Mutlu, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Mutlu ve avukatı katıldı. Duruşmada, müşteki Fenerbahçe Spor Kulübünü temsilen de bir avukat hazır bulundu. Duruşmada söz verilen Fenerbahçe Spor Kulübü avukatı İsmail Hakkı Başaran, sanığın mahkumiyetine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti sanık Mutlu'ya karar duruşması olduğunu bildirerek, son savunmasını yapmasını istedi. Sanık Mutlu, yargılama sürecinde savunma hakkının ihlal edildiğini öne sürdü. Kendisinin seküler hayatı olduğunu öne süren sanık, "Bu memlekette dedelerim yetim kaldı. Kim teröristse Allah belasını versin. Ülkücü camiada yetiştim. Bir seferine mahsus Kimse Yok Mu Derneğine bir kurban bağışı yapmışım." diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanık Mutlu'yu "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası çarptırdı. Heyet, sanık hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti.