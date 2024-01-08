Fatih Terim Fonu adı altında birçok kişiyi dolandıran Seçil Erzan’ın yeni mesajları ortaya çıktı! Çantacı Ali Yörük ile bakın ne konuşmuşlar

''100 KİŞİ ARKAMDA HİÇBİR ŞEY YAPAMIYORUM''
3 Mart 2023'deki yazışmalar ise şu şekilde yer aldı:
Yörük: Müdürüm kolay gelsin.
Erzan: Selam Ali'cim nasılsın?
Yörük: İyiyim müdürüm sen nasılsın?
Erzan: İyi olmak zorundayım. 100 kişi arkamda hiçbir şey yapamıyorum. Nasıl olacak be Ali?
Yörük: İyi olmayacak anlaşılan, çok üzülüyorum.
Erzan: Ben orayı kaybedemem, oldurmam gerekiyor Ali her şeyi ama nasıl? Beni yarın götürürsün onlara konuşurum. Beni rahat bırakın işin içinde olayım ki çözeyim derim.
Öte yandan 20 Kasım'da görülen davanın ilk duruşmasında ise Erzan ile Yörük'ün tutukluluk halinin devamına hükmedilmiş, duruşma 12 Ocak tarihine ertelenmişti.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, aralarında Buse Terim Bahçekapılı, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera, Arda Turan, Selçuk İnan, Volkan Bahçekapılı'nın da bulunduğu 18 kişi 'müşteki' sıfatıyla yer alırken; Seçil Erzan, Ali Yörük, Asiye Öztürk, Atilla Yörük, Hüseyin Eligül, Kerem Can ve Nazlı Can'un bulunduğu 7 kişi ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.
GÜVEN İLİŞKİSİNE DAYANARAK PARAYI TESLİM ETTİ, DAHA SONRA ERZAN'A ULAŞAMADI
Hazırlanan iddianamede, Denizbank'ın Levent Büyükdere Caddesi Şubesi müdürü olarak çalışan şüpheli Seçil Erzan'ın, müştekilerden Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayanarak 2 milyon dolar parayı değerlendirmesi amacıyla elden aldığı, 3 Nisan'da 3 milyon olarak iade edeceğini bildirdiği, bunun karşılığında da müşteriye yazılı bir evrak verildiği ancak şube müdürüne ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı anlatıldı.
Şüpheli Erzan'a ulaşamayınca durumun bankaya bildirildiğinin aktarıldığı iddianamede, banka tarafından araştırma yapılmaya ve Seçil Erzan'a ulaşılmaya çalışıldığı ancak ulaşılamadığı, bu nedenlerden dolayı Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve soruşturmaya başlandığı kaydedildi.