SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

TOPLU ULAŞIMA ZAMMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2024 zamlı İETT otobüs, metrobüs, minibüs, metro, tramvay, Marmaray kaç TL oldu? Tam, öğrenci...

Son dakika... İstanbul'da toplu taşıma, taksi, minibüs ve servis ücretlerine zam yapıldı. Buna göre toplu taşıma araçlarına yüzde 18, taksi, minibüs, servis ücretlerine yüzde 28,09 oranında zam geldi. Peki 2024 zamlı İETT otobüs, metrobüs, minibüs, metro, tramvay, Marmaray ne kadar, kaç TL oldu? Toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak? Tam, öğrenci...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 15:30 Güncelleme 08 Ocak 2024, 16:13
TOPLU ULAŞIMA ZAMMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2024 zamlı İETT otobüs, metrobüs, minibüs, metro, tramvay, Marmaray kaç TL oldu? Tam, öğrenci...

Son dakika haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısında taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Zam sonrası vatandaşlar internet arama motorlarında ''İETT otobüs, metrobüs, minibüs, metro, tramvay, Marmaray ne kadar, kaç TL oldu? Toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte zamlı öğrenci, tam otobüs, metrobüs, minibüs, Marmaray, metro ücretleri ve zammın geçerli olacağı tarih...

İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA ZAMMI GELDİ, NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Son dakika... UKOME toplantısında İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına yüzde 18, taksi, minibüs, okul ve personel servis ücretlerine ise yüzde 28,09 zam yapıldı.

Kabul edilen zam teklifi kapsamında, yüzde 18'lik zamla tam elektronik bilet ücreti 15 liradan 17,70 liraya, öğrenci 7,32 liradan 8,64 liraya, indirimli ücret ise 10,74 liradan 12,67 liraya yükseldi.

MARMARAY NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Marmaray uzun mesafe ücreti ise 33,20 liradan 39,17 liraya çıktı.

MİNİBÜS ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2024?

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar 12 liradan 15,50 liraya, 4-7 kilometre arası 13 liradan 16,50 liraya, 7-11 kilometre arası 14 liradan 18 liraya, 11-15 kilometre arası 14,50 liradan 18,50 liraya, 15-20 kilometre arası 15 liradan 20 liraya, 20 kilometre üzerinden her kilometre 50 kuruştan 65 kuruşa, öğrenci ücreti ise 8 liradan 10 liraya çıktı.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan toplu ulaşıma yüzde 18 zam!
Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum vatandaşlara çorba dağıttı: Bizi hep sokakta göreceksiniz!
Fatih Terim Fonu adı altında birçok kişiyi dolandıran Seçil Erzan’ın yeni mesajları ortaya çıktı! Çantacı Ali Yörük ile bakın ne konuşmuşlar
SON DAKİKA