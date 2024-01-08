TOPLU ULAŞIMA ZAMMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2024 zamlı İETT otobüs, metrobüs, minibüs, metro, tramvay, Marmaray kaç TL oldu? Tam, öğrenci...

Son dakika haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısında taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Zam sonrası vatandaşlar internet arama motorlarında ''İETT otobüs, metrobüs, minibüs, metro, tramvay, Marmaray ne kadar, kaç TL oldu? Toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte zamlı öğrenci, tam otobüs, metrobüs, minibüs, Marmaray, metro ücretleri ve zammın geçerli olacağı tarih...