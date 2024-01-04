Özgür Özel Türk ordusunu Nazilere benzeten Hakan Tahmaz’ı CHP Genel Merkezi’nde ağırladı!





TSK'nın PKK'lı teröristleri kimyasal silah kullanarak etkisizleştirdiği yalanına destek veren Hakan Tahmaz'ın, 22 Ekim 2022'de Mezopotamya Ajansı'nda yayınlanan görüşünde şu skandal sözler yer alıyor:



"Türkiye başka ülkenin topraklarında, Irak Kürdistan bölge yönetiminin egemenlik alanında bunu yapıyor. Bütün bölge İran, Irak, Suriye bundan etkilenir. Sözünü ettiğiniz görüntüleri bir iddia olarak dahi değerlendirsek, insanın tüylerini ürperten görüntüler. Görüntüler İkinci Dünya Savaşı'ndaki Nazi ordularının uygulamalarını hatırlatıyor. İnsanlarımız sadece işin bu yönünü düşündüklerinde dahi, güvenlik politikalarının hangi boyutlara vardığını çok rahat görecekler ve kavrayacaklar. Buna sessiz kalmanın bize ağır bedelleri olacağını düşünmeliyiz."



CHP lideri Özgür Özel'in "özel konuk" olarak genel merkezde ağırladığı Tahmaz, PKK yalanlarıyla ilgili sözlerini şöyle sürdürüyor:



BM'nin bu nedenle çok etkin bir soruşturma yapması gerektiğini vurgulayan Tahmaz, Bütün uluslararası güçlerin, sivil toplum örgütlerinin bu konuda bir girişiminin olması lazım. İç meselede şunu yapmak daha doğru olur. İddiaların uluslararası bir suç olduğunu göstermek gerekir.