Özgür Özel Türk ordusunu Nazilere benzeten Hakan Tahmaz’ı CHP Genel Merkezi’nde ağırladı!

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu i13 yıldır oturduğu Genel Başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptırdı.
Ancak Özgür Özel CHP'nin yeni genel başkanı olsa da koltuk İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun boyunduruğu altında görevini sürdürüyor.
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu i13 yıldır oturduğu Genel Başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptırdı.
Ancak Özgür Özel CHP'nin yeni genel başkanı olsa da koltuk İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun boyunduruğu altında görevini sürdürüyor.
CHP'DE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK
Özel ve İmamoğlu "Değişim" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan etse de CHP'nin benimsediği siyaset tarzında bir değişiklik olmadı.
SELO'YA KAVALA'YA SELAM ÇAKTI TÜRKİYE DÜŞMANININ ELİNİ ÖPTÜ
Öyle ki Özel kurultayda HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çaktı. Özel takip eden süreçte HDP'li Pervin Buldan ile birlikte operaya giderek Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Pervin Chakar'ın elini öptü.
Skandalı daha da ileri götüren CHP'nin yeni genel başkanı "Onurumdur gururumdur" diyerek el öpmesini savundu.
TSK DÜŞMANI ŞEBNEM KORUR FİNCANCI İLE GÖRÜŞTÜ
Özgür Özel daha sonra ise her fırsatta TSK'ya iftira atan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile görüştü.
ŞEHİT CENAZESİ SONRASI DEM ZİYARET ETTİ
Şehit cenazesinin ardından DEM Parti'ye ziyarete giden ve ittifak pazarlığına tutuşan Özgür Özel, son hamlesiyle yine tepki çekti.
MEHMETÇİK'E HAKARET EDEN İSİMLERİ AĞIRLADI
Özel, bu kez de Türk Silahlı Kuvetleri'ne iftira atan Mehmetçiğimizi Nazi ordusuna benzeten Barış Vakfı Başkanı Hakan Tahmaz ile bir araya geldi. CHP'li Özgür Özel, Hakan Tahmaz öncülüğündeki heyetle baş başa görüşme gerçekleştirdi. Özel, TSK'ya hakaretler yağdıran Hakan Tahmaz ile Atatürk portresi önünde hatıra fotoğrafı çektirmesine tepkiler çığ gibi büyüdü.
Ziyarete ilişkin kareleri Özgür Özel, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınladı.
KİRLİ SİCİLİ ORTAYA ÇIKTI
CHP lideri Özgür Özel'in genel merkezde ağırladığı Barış Vakfı Başkanı Hakan Tahmaz'ın kirli sicili de bir bir ortaya çıktı.
TSK'YI NAZİ ORDUSUNA BENZETTİ
Tahmaz'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni soykırımcı Nazi ordusuna benzettiği ve Mehmetçiğe uluslararası kuruluşların soruşturma açmasını istediği öğrenildi.
TSK'nın PKK'lı teröristleri kimyasal silah kullanarak etkisizleştirdiği yalanına destek veren Hakan Tahmaz'ın, 22 Ekim 2022'de Mezopotamya Ajansı'nda yayınlanan görüşünde şu skandal sözler yer alıyor:
"Türkiye başka ülkenin topraklarında, Irak Kürdistan bölge yönetiminin egemenlik alanında bunu yapıyor. Bütün bölge İran, Irak, Suriye bundan etkilenir. Sözünü ettiğiniz görüntüleri bir iddia olarak dahi değerlendirsek, insanın tüylerini ürperten görüntüler. Görüntüler İkinci Dünya Savaşı'ndaki Nazi ordularının uygulamalarını hatırlatıyor. İnsanlarımız sadece işin bu yönünü düşündüklerinde dahi, güvenlik politikalarının hangi boyutlara vardığını çok rahat görecekler ve kavrayacaklar. Buna sessiz kalmanın bize ağır bedelleri olacağını düşünmeliyiz."
CHP lideri Özgür Özel'in "özel konuk" olarak genel merkezde ağırladığı Tahmaz, PKK yalanlarıyla ilgili sözlerini şöyle sürdürüyor:
BM'nin bu nedenle çok etkin bir soruşturma yapması gerektiğini vurgulayan Tahmaz, Bütün uluslararası güçlerin, sivil toplum örgütlerinin bu konuda bir girişiminin olması lazım. İç meselede şunu yapmak daha doğru olur. İddiaların uluslararası bir suç olduğunu göstermek gerekir.
Barış Vakfı kurucusu Hakan Tahmaz'ın daha önceki söylemlerinde de Özel'i övdüğü göze çarptı.
Söylemlerinde CHP'nin şu ana kadar Kürt seçmene güven verici ve istikrarlı bir politika izlemediğinin altını çizen Tahmaz, Özgür Özel'in kendisinden önceki CHP genel başkanlarından farklı bir siyaset izlediğini iddia etti.
ŞEHİTLER İÇİN YAS İSTEDİ, BİR HAFTA SONRA ÇALGI ÇENGİYLE EĞLENDİ
Öte yandan Irak'ın kuzeyinde şehit düşen askerleri siyasi malzeme yaparak ortak bildiriye 'milli yas' gerekçesi ile imza atmayan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de yayınlanan yılbaşı programında sahnede sanatçılarla eğlenmişti.