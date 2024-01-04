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Başkan Erdoğan CHP'li Özgür Özel'den kazandığı tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den kazandığı 65 bin lira manevi tazminatı, Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 13:40 Güncelleme 04 Ocak 2024, 13:46
Başkan Erdoğan CHP’li Özgür Özel’den kazandığı tazminatı Mehmetçik Vakfı’na bağışladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den kazandığı 65 bin lira manevi tazminatı, Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.


ERDOĞAN 65 BİN TL MANEVİ TAZMİNATI MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞLADI

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ihlal etmesi nedeniyle, asıl alacak ve fer'isiyle birlikte tahsil edilen 65 bin TL manevi tazminat, sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmıştır." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğana tazminat ödeyecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek

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