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Süleymaniye'de MİT operasyonu! Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer'i, Türkiye sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki, Irak Süleymaniye Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdi. Suriye'de bulunduğu dönemde PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarının sorumluluğunu üstlenen ve yaralı örgüt mensuplarının tedavilerini gerçekleştiren terörist Cehanfer'in, Irak ve Suriye'de faaliyette bulunduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 10:42 Güncelleme 03 Ocak 2024, 11:22
Süleymaniye’de MİT operasyonu! Terör örgütü PKK/KCK’nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK/KCK'ya bir çizik daha attı.

PKK'LI TERÖRİST İSLAM CEHANFER ETKİSİLEŞTİRİLDİ
Terör örgütü'nün sözde sorumlularından İslam Cehanfer'i, Türkiye sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta, Irak Süleymaniye Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, YPG'nin sözde tabur sorumlusu İran asıllı "Berhudan Kelhor" kod adlı İslam Cehanfer'in faaliyetlerini takibe aldı.

PENCEVİN KIRSALINDA AVLANDI
MİT, düzenlediği operasyonla, İslam Cehanfer'i Türkiye sınırına 200 kilometre uzaklıktaki Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdi.

Suriye'de bulunduğu dönemde PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarının sorumluluğunu üstlenen ve yaralı örgüt mensuplarının tedavilerini gerçekleştiren Cehanfer'in, Irak ve Suriye'de faaliyette bulunduğu bildirildi.

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Süleymaniye’de MİT operasyonu! Terör örgütü PKK/KCK’nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer etkisiz hale getirildi
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