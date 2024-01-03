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11 ilde Kafes-28 operasyonu! Interpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile aradığı 56 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 11 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-28' operasyonuyla 18 ülke tarafından haklarında Interpol’ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı (acil yakalama mesajı) ile arama kaydı bulunan 56 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız" dedi.

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 09:36 Güncelleme 03 Ocak 2024, 09:57
11 ilde Kafes-28 operasyonu! Interpol’ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile aradığı 56 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 11 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-28' operasyonuyla 18 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı (acil yakalama mesajı) ile arama kaydı bulunan 56 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız" dedi.

Detaylar gelecek...

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