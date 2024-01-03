11 ilde Kafes-28 operasyonu! Interpol’ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile aradığı 56 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 11 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-28' operasyonuyla 18 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı (acil yakalama mesajı) ile arama kaydı bulunan 56 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız" dedi.

1⃣1⃣ İlimizde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-28" operasyonuyla 1⃣8⃣ ülke tarafından haklarında INTERPOL'ün

🟥 Kırmızı Bülten ve

❌ Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan

5️⃣6⃣ şahıs yakalandı.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi… pic.twitter.com/jE40hRHgA5 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 3, 2024

Detaylar gelecek...