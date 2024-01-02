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8 ilde casusluk operasyonu! İsrail için çalışan 33 kişi yakalandı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detayları açıkladı

Son dakika haberleri... İsrail İstihbarat Servisi için Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri içinde olabilecekleri değerlendirilen 33 kişi İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Wall Street Journal, geçtiğimiz ay 7 Ekim’de yerle bir olan İsrail istihbarat servislerini dünyanın gözünde yeniden diriltmek için resmen bir Hollywood senaryosu yazmıştı. Katil Başbakan Benjamin Netanyahu’nun da duyurduğu saldırıların hedefinde ise Türkiye'nin olduğu iddia edilmişti. İsrail'in Türkiye'nin de dahil olduğu bazı ülkelerde yaşayan Hamas üyelerine yönelik suikast planları olduğu iddiasına değinen Erdoğan, "Böyle bir yanlışa tevessül etmeleri halinde bedelini çok ama çok ağır öderler” demişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyon ile ilgili detayları açıkladı. Yerlikaya "Operasyonda yapılan aramalarda 143.830 euro, 23.680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve dijital materyale el konuldu." dedi.

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 11:14 Güncelleme 02 Ocak 2024, 12:33
8 ilde casusluk operasyonu! İsrail için çalışan 33 kişi yakalandı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detayları açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İsrail İstihbarat Servisinin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırmaya yönelik amaçlarının olduğu tespit edildi.

Uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabilecekleri değerlendirilen 46 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

İstanbul merkezli olmak üzere 8 ilde 57 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 33 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

BAKAN DETAYLARI AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyon ile ilgili detayları açıkladı. İşte Yerlikaya'nın açıklaması:

Uluslararası Casusluk Faaliyetlerinin Tespit ve Deşifresine yönelik İstanbul merkezli 8️⃣ İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "KÖSTEBEK" Operasyonunda 3️⃣3️⃣ şüpheli şahıs yakalandı❗️

Ülkemizin milli birlik ve beraberliğine karşı yürütülen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz❗️

❌ İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında; MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce;

📌İsrail İstihbarat Servisinin ülkemizde ikamet eden yabancı uyruklu şahıslara yönelik
keşif,
takip,
darp,
adam kaçırma gibi
taktik bazda işler yapmayı amaçladığının tespit edilmesi üzerine,

İstanbul merkezli
8️⃣ ilde 5️⃣7️⃣ ayrı adrese yapılan "KÖSTEBEK" Operasyonlarında; 3️⃣3️⃣ şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonda yapılan aramalarda;
📌143.830 euro, 23.680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para,
📌 1 adet adet ruhsatsız tabanca,
📌 Çok sayıda fişek ve dijital materyale el konuldu.

Operasyonları düzenleyen Mit Mensuplarımızı ve Polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin 🇹🇷

Ailelerimizin Huzurunu Kaçıran Organize Suç Örgütleriyle, Casuslarla Mücadelemiz Azim ve Kararlılıkla Sürdürülecektir❗️

ÇÖKEN İSTİHBARATI DİRİLTMEK İÇİN KİRLİ PLAN
Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük şoka uğrayan, "güçlü ordu" ve "güçlü istihbarat" konusunda sözde itibarı dünyanın gözü önünde yerle bir olan soykırımcı İsrail, dünyanın dört bir yanındaki Hamas liderlerini öldürmek için planlar yapıyor.

Terör devleti İsrail, Hamas direnişçilerinin 7 Ekim planı karşısındaki acziyetini Gazze'de sivilleri soykırıma tabi tutarak örtmeye çalışırken ABD gazetesi Wall Street Journal geçtiğimiz ay İsrail'e bir Hollywood senaryosu yazdı.

HEDEFTE TÜRKİYE DE VAR

Wall Street Journal, soykırımcı İsrail'in istihbarat servislerinin Gazze'deki saldırılar bittikten sonra dünya genelindeki Hamas liderlerini öldürmeye hazırlandığını ve Aksa Tufanı Operasyonu'ndan sorumlu Hamas üyelerinin yakalanması için yıllarca sürecek bir kampanyaya hazırlandığını belirtti ve iddiasını İsrailli kaynaklara dayandırdı. Wall Street Journal'a göre terör devletinin hedefinde Katar, Lübnan, İran, Rusya ve Türkiye var.

Wall Street Journal'ın iddiasına göre soykırımcı İsrail'in casus teşkilatları, Başbakan Benjamin Netanyhu'nun emriyle Lübnan, Türkiye ve Katar'da yaşayan Hamas liderlerini yakalamaya yönelik planlar üzerinde çalışıyor.

Katar, Lübnan, İran, Rusya ve Türkiye'nin yıllardır ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı Hamas'a koruma sağladığını belirten Wall Street Journal, soykırımcının kirli planını deşifre ederken dünyaya korku salmak için bir efsane haline getirdi.

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SÖZDE İTİBARINI KAYBEDEN MOSSAD'A HOLLYWOOD SENARYOSU

7 Ekim'de istihbaratı tamamen çöken İsrail'in sözde itibarını kurtarmak için Wall Street Journal, soykırımcı için Hollywood'u aratmayan bir senaryo yazdı. İsrail'in Hamas liderlerini öldürmek için yaptığı suikast planı için "Suikast kampanyası İsrail'in hem Hollywood efsanesine hem de dünya çapında kınan gizli operasyonlarının bir uzantısı olacak." ifadelerini kullanan Wall Street Journal, İsrail'in daha önce Filistinli militanların peşine düşerek farklı ülkelerde yaptığı suikastları birer efsaneymiş gibi anlattı.

NETANYAHU TALİMAT VERDİ

İsrailli yetkililerin Hamas ile ilgili planlarının gizli kalmasını istediğini belirten Wall Street Journal, Netanyahu'nun 22 Kasım'da yaptığı konuşmadan sonra niyetini belli ettiğine dikkat çekti. Netanyahu açıklamasında "Mossad'a Hamas'ın liderlerine karşı nerede olursa olsun harekete geçmesini talimat verdim." dedi.

Yurt dışında işlenen cinayetlerin uluslararası hukuku ihlal edebileceğini ve suikastçıların izni olmadan faaliyet gösterdiği ülkelerde bu durumun ters tepki uyandırma riski taşıdığını belirten Wall Street Journal, soykırımcıyı güzellemeye devam etti.

Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından Hamas liderleri Halid Meşal ve İsmail Haniye'nin ofiste İsrail'den gelen haberleri sevinçle izlediğini gören soykırımcı deliye döndü ve Hamas ile ilgili planlara başladığını belirtti.

Netanyahu'nun dünya genelindeki Hamas liderlerini yakalama sözünün eski istihbarat yetkilileri arasında tartışmaya yol açtığını belirten Wall Street Journal, Mossad'ın eski yöneticisi Efraim Halevy'nin Hamas liderlerini öldürmenin İsrail'e karşı tehidi ortadan kaldırmayacağını söylediğine dikkat çekti.

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"HEDEF DEĞİL İNTİKAM"

İsrail'in söz konusu saldırı planının Filistin mücadelesini daha da güçlendirebileceğine dikkat çeken Halevy, "Hamas'ı dünya çapında takip etmek ve tüm liderlerini sistematik olarak bu dünyadan uzaklaştırmaya çalışmak, stratejik bir hedefe ulaşma arsuzu değil, intikam alma arzusudur." dedi.

Soykırım ordusunun istihbarat teşkilatının eski yöneticisi Emekli General Amos Yadlin ise kampanyanın "adaletin gereği" olduğunu söyledi ve "Tüm Hamas liderleri saldırıya katılan, saldırıyı planlayan, saldırı emrini veren herkes adalet önüne çıkarılmalı veya ortadan kaldırılmalıdır. Doğru politika bu." dedi.

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2 BİN 700'DEN FAZLA OPERASYON DÜZENLEDİLER

Yıllardır övdüğü istihbarat servisi çöken İsrail, alay konusu olmaktan kurtulmak için geçmiş hikayeler anlatmaya devam ediyor. İsrailli gazeteci Ronen Bergman'ın "Önce Yüksel ve Öldür" kitabına göre İsrail'in İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bu tür 2 bin 700'den fazla operasyon düzenlediğini belirtti ve 1948'de İsrail'in kurulmasından önce bile Yahudi militanların İngiliz Mandası altındaki Filistin yönetiminde görev alan Avrupalı diplomatları öldürdüğünü belirtti. İsrailli istihbarat ajanlarının çeşitli kılıklarla farklı ülkelerde yaptığı suikastleri bir James Bond filmi gibi detaylarıyla anlatan Wall Street Journal, 1972 Münih Olimpiyatları'nda Filistin militanlarının düzenlediği bir saldırının ardından düzenlenen "Tanrının Gazabı Operasyonu"nun 2005 yılında Oscar adayı olan Steven Spielberg filmine konu olduğunu hatırlattı.

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BAŞKAN'DAN MOSSAD'A SUİKAST UYARISI

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz ay Katar ziyareti sonrasında gazetecilerin söz konusu iddia ile ilgili sorusuna yanıt vermişti. İsrail'in Türkiye'nin de dahil olduğu bazı ülkelerde yaşayan Hamas üyelerine yönelik suikast planları olduğu iddiasına değinen Erdoğan, "Böyle bir yanlışa tevessül etmeleri halinde bedelini çok ama çok ağır öderler" demişti.

"TÜRKİYE'Yİ TANIMIYORLAR"

Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:
Her şeyden önce bu haberi yapanlar demek ki Türkiye'yi tanımıyorlar. Türkleri tanımıyorlar. Bizi tanımıyorlar. Böyle bir yanlışa tevessül etmeleri halinde şunu bilmeleri gerekir ki bunun bedelini, bunun faturasını çok ama çok ağır öderler. Şu anda Gazze'yi havadan, denizden, karadan kuşatmak suretiyle bu adımları atanlar, bir hafta içinde netice alacaklarını zannediyorlardı. Ne oldu, alabildiler mi? Almadılar. Türkiye'ye, Türklere karşı böyle bir adımı atmaya eğer cüret ederlerse bunun bedelini, bir daha bellerini doğrultamayacak surette, ödemeye mahkum olurlar. Böyle bir işe kalkışanlar bunun sonuçlarının son derece ciddi olabileceğini unutmamalıdır. Türkiye'nin hem istihbarat hem güvenlik alanında aldığı mesafeyi dünyada bilmeyen yoktur. Ayrıca biz dün kurulmuş bir devlet değiliz. Bunu da kimsenin aklından çıkartmaması gerekir.

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