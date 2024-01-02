8 ilde casusluk operasyonu! İsrail için çalışan 33 kişi yakalandı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detayları açıkladı

Katar, Lübnan, İran, Rusya ve Türkiye'nin yıllardır ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı Hamas'a koruma sağladığını belirten Wall Street Journal, soykırımcının kirli planını deşifre ederken dünyaya korku salmak için bir efsane haline getirdi.

SÖZDE İTİBARINI KAYBEDEN MOSSAD'A HOLLYWOOD SENARYOSU

7 Ekim'de istihbaratı tamamen çöken İsrail'in sözde itibarını kurtarmak için Wall Street Journal, soykırımcı için Hollywood'u aratmayan bir senaryo yazdı. İsrail'in Hamas liderlerini öldürmek için yaptığı suikast planı için "Suikast kampanyası İsrail'in hem Hollywood efsanesine hem de dünya çapında kınan gizli operasyonlarının bir uzantısı olacak." ifadelerini kullanan Wall Street Journal, İsrail'in daha önce Filistinli militanların peşine düşerek farklı ülkelerde yaptığı suikastları birer efsaneymiş gibi anlattı.

NETANYAHU TALİMAT VERDİ

İsrailli yetkililerin Hamas ile ilgili planlarının gizli kalmasını istediğini belirten Wall Street Journal, Netanyahu'nun 22 Kasım'da yaptığı konuşmadan sonra niyetini belli ettiğine dikkat çekti. Netanyahu açıklamasında "Mossad'a Hamas'ın liderlerine karşı nerede olursa olsun harekete geçmesini talimat verdim." dedi.

Yurt dışında işlenen cinayetlerin uluslararası hukuku ihlal edebileceğini ve suikastçıların izni olmadan faaliyet gösterdiği ülkelerde bu durumun ters tepki uyandırma riski taşıdığını belirten Wall Street Journal, soykırımcıyı güzellemeye devam etti.

Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından Hamas liderleri Halid Meşal ve İsmail Haniye'nin ofiste İsrail'den gelen haberleri sevinçle izlediğini gören soykırımcı deliye döndü ve Hamas ile ilgili planlara başladığını belirtti.

Netanyahu'nun dünya genelindeki Hamas liderlerini yakalama sözünün eski istihbarat yetkilileri arasında tartışmaya yol açtığını belirten Wall Street Journal, Mossad'ın eski yöneticisi Efraim Halevy'nin Hamas liderlerini öldürmenin İsrail'e karşı tehidi ortadan kaldırmayacağını söylediğine dikkat çekti.

"HEDEF DEĞİL İNTİKAM"

İsrail'in söz konusu saldırı planının Filistin mücadelesini daha da güçlendirebileceğine dikkat çeken Halevy, "Hamas'ı dünya çapında takip etmek ve tüm liderlerini sistematik olarak bu dünyadan uzaklaştırmaya çalışmak, stratejik bir hedefe ulaşma arsuzu değil, intikam alma arzusudur." dedi.

Soykırım ordusunun istihbarat teşkilatının eski yöneticisi Emekli General Amos Yadlin ise kampanyanın "adaletin gereği" olduğunu söyledi ve "Tüm Hamas liderleri saldırıya katılan, saldırıyı planlayan, saldırı emrini veren herkes adalet önüne çıkarılmalı veya ortadan kaldırılmalıdır. Doğru politika bu." dedi.

2 BİN 700'DEN FAZLA OPERASYON DÜZENLEDİLER

Yıllardır övdüğü istihbarat servisi çöken İsrail, alay konusu olmaktan kurtulmak için geçmiş hikayeler anlatmaya devam ediyor. İsrailli gazeteci Ronen Bergman'ın "Önce Yüksel ve Öldür" kitabına göre İsrail'in İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bu tür 2 bin 700'den fazla operasyon düzenlediğini belirtti ve 1948'de İsrail'in kurulmasından önce bile Yahudi militanların İngiliz Mandası altındaki Filistin yönetiminde görev alan Avrupalı diplomatları öldürdüğünü belirtti. İsrailli istihbarat ajanlarının çeşitli kılıklarla farklı ülkelerde yaptığı suikastleri bir James Bond filmi gibi detaylarıyla anlatan Wall Street Journal, 1972 Münih Olimpiyatları'nda Filistin militanlarının düzenlediği bir saldırının ardından düzenlenen "Tanrının Gazabı Operasyonu"nun 2005 yılında Oscar adayı olan Steven Spielberg filmine konu olduğunu hatırlattı.