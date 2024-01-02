Kocaeli’deki bir fabrikada skandal görüntü! Patronun işçisine yaptıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı harekete geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de uzun yıllardır üretim yapan bir fabrikada, sözleşmede yer alan maddeye dayanarak işçiler kışlık kıyafet istedi.

"GİDİN LOKANTADA YİYİN"

Ancak iddiaya göre fabrikanın patronu, talebe karşılık işçilerin yemeğini ve servisini kesti, fabrikanın müdürü de işçilere, "Patronun dediği olacak, gidin lokantada yiyin" açıklamasını yaptı.