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Kocaeli'deki bir fabrikada skandal görüntü! Patronun işçisine yaptıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı harekete geçirdi

Son dakika haberleri... Kocaeli'de işçisinin yemeğini ve servisini kesmesiyle gündeme gelen fabrikada patron, bir işçinin elindeki kağıtları suratına fırlattı. Patronun işçiye hakaret de ettiği ileri sürülürken, yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 14:43 Güncelleme 02 Ocak 2024, 14:46
Kocaeli’deki bir fabrikada skandal görüntü! Patronun işçisine yaptıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı harekete geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de uzun yıllardır üretim yapan bir fabrikada, sözleşmede yer alan maddeye dayanarak işçiler kışlık kıyafet istedi.

"GİDİN LOKANTADA YİYİN"
Ancak iddiaya göre fabrikanın patronu, talebe karşılık işçilerin yemeğini ve servisini kesti, fabrikanın müdürü de işçilere, "Patronun dediği olacak, gidin lokantada yiyin" açıklamasını yaptı.

BELEDİYE ARAÇLARI GELDİ
Servis hakları da ellerinden alınan işçilerin yardımına Kartepe Belediyesi yetişti. Otobüsün geçmediği bölgeden işçilerin ulaşımı, belediye tarafından sağlanan araçlarla karşılandı.

İŞÇİYE HAKARETLER
Söz konusu fabrikada bir skandal daha yaşandı. İddiaya göre fabrikanın patronu Sadettin Tezcan, işle ilgili bir konu nedeniyle çağırdığı bir işçisine hakaretler savurdu. İşçinin eline vuran Tezcan, kağıtları önce yere ardından işçinin suratına attı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylarla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı fabrikaya müfettiş gönderdi. Son yaşanan olayın ardından da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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