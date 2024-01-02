CHP’nin Atatürkçülüğü DEM’lenene kadar! Esenyurt Belediyesi’nde skandal! Her yerden kaldırdılar

CHP'NİN KIRMIZI ÇİZGİSİ 'OY KAYGISI' Konuya ilişkin SABAH'a açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Esenyurt İlçe Sorumlusu Tarkan Burçak Uygun, "Esenyurt Belediyesi'ne bağlı kültür merkezinde asılı bulunan Atatürk fotoğraflarının DEM Partililer tarafından kaldırılması ve CHP'li Başkanın da programa katılmasına rağmen bu duruma tepkisiz kalması ikiyüzlü siyasetlerinin ispatıdır. Hani Atatürk kırmızı çizginizdi? Demek ki sizin asıl çizginiz oy kaygınız. Ha Disney kafası ha CHP kafası." dedi.

TBMM'de AK Parti, MHP İYİ Parti ve Saadet Partisi PKK'ya karşı bildiri imzalarken DEM ve CHP bildiriye imza atmadı.

Özgür Özel 'in DEM'i ziyaret etmesinin ardından birbirlerine sıcak mesajları artıran iki parti son olarak PKK'nın 12 askerlerimizi şehit ettiği saldırı sonrası birlikte saf tuttu.

İTTİFAK ORTAKLARININ ATATÜRK DÜŞMANLIĞINA SESSİZLER CHP 'lilerin, DEM Parti lilerin Atatürk düşmanlığına ses çıkaramadığını vurgulayan Uygun, "Süper Kupa maçında yaşanan olaylar üzerinden gösterdikleri tepkiyi, Atatürk fotoğraflarını indiren ittifak ortakları DEM Partililere gösteremeyenler, algı operasyonlarıyla hedefine ulaşamayacak. Menfaatlerine hizmet ettiğinde Atatürk diye ayağa kalkıp, menfaatine ters düştüğünde aşağı indiren CHP'nin tahterevalli siyasetine karşı vatandaşlarımız 31 Mart'ta hem Esenyurt'ta hem de Türkiye genelinde hakettiği cevabı verecektir." ifadelerini kullandı.

Koşulsuz 'iktidara kaybettirme' politikasından vazgeçtiklerini söyleyen Bakırhan, "Önümüzdeki dönemde de Batı'da daha net, daha somut ilçe ilçe tavrımızı ortaya koyacağız. Adaylarımız DEM Partili olmak zorunda değil, hangi partili olduğunun bizim için önemi yok. İlkelerde uzlaşabilirsek, aday kapsayıcı ve demokratik olabilirse oturup konuşuruz. Eskisi gibi iktidara kaybettirme ve karşısında kim olduğuna bakılmaksızın ona oy veren bu yöntemi artık değiştiriyoruz." dedi.

"AMACIMIZ YANCILIK DEĞİL"

CHP ile giriştikleri pazarlığı sıkı tutacağı anlaşılan DEM'in eş başkanı Tuncer Bakırhan, "Kayıtsız şartsız iktidar kaybetsin diye oy vermeyeceğiz. Sonuçta biz de bir siyasi partiyiz. Üstelik büyük bedeller ödeyen bir partiyiz. Amacımız sadece muhalefete yancılık yapmak değil." dedi.

PKK CHP'DEN ESENYURT'U İSTİYOR

Öte yandan HDP/DEM'in CHP ile yürüttüğü pazarlıklarda İstanbul ve Ankara'da destek vermek karşılığında bazı ilçeleri istediği biliniyor. Bu ilçeler arasında İstanbul'da Sultangazi ve Esenyurt öne çıkıyor.

ÖZGÜR ÖZEL GÖREVE GELİR GELMEZ PAZARLIKLARA HIZ VERDİ

Göreve geldiğinde HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çakan Özgür Özel takip eden süreçte DEM'li Pervin Buldan ile birlikte operaya giderek Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Pervin Chakar'ın elini öptü.

Skandalı ileri boyuta taşıyan CHP genel başkanı "Onurumdur gururumdur" diyerek Türkiye düşmanı Chakar'ın elini öpmesini savundu.