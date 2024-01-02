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CHP'nin Atatürkçülüğü DEM'lenene kadar! Esenyurt Belediyesi'nde skandal! Her yerden kaldırdılar

Türkiye 31 Mart 2024 yerel seçimlerine adım adım ilerlerken CHP’nin Kandil partisi DEM için verdiği tavizlere şahit olmaya devam ediyor. Yerel seçimlerde iş birliği için DEM’in kapısını çalan CHP’nin emanet başkanı Özgür Özel’in daha sonrasında şehit cenazesine katılmasıyla sergilediği ikiyüzlü siyasete tepkiler çığ gibi büyümüştü. Son olarak Süper Kupa finalinde yaşananların ardından Atatürk üzerinden manipülasyon yapan CHP’nin omurgasız siyaseti Esenyurt Belediyesi’nde yeniden karşımıza çıktı. Esenyurt Belediyesi’nde düzenlenen Sarıkamış Şehitleri Anma Programı’ndaki Atatürk posterleri, bir hafta sonra DEM’in kongresi için kaldırıldı. Skandal CHP’nin Atatürkçülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 15:02 Güncelleme 02 Ocak 2024, 15:37
CHP’nin Atatürkçülüğü DEM’lenene kadar! Esenyurt Belediyesi’nde skandal! Her yerden kaldırdılar

Türkiye yerel seçimlere hazırlanırken CHP'nin ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı. Esenyurt'ta 1 hafta arayla aynı kültür merkezinde yapılan Sarıkamış şehitleri anma programında görülen Atatürk posterleri aynı salonda 1 hafta sonra düzenlenen DEM Parti ilçe kongresinde kaldırtıldı. CHP'li Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ise sadece DEM'lileri tebrik etmekle yetindi.

1 HAFTA ÖNCE VARDI
Her fırsatta milli duyguları ve Atatürk'ü malzeme yaparak siyasi rant devşirme dönemine başlayan CHP'de son mürai Esenyurt'ta ortaya çıktı. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un 23 Aralık 2023 tarihinde X hesabından Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programı'na ilişkin yaptığı paylaşımda duvarda asılı Atatürk fotoğrafı yer alıyordu.

1 HAFTA SONRA KALDIRTTI
31 Aralık 2023 tarihinde ise aynı kültür merkezinde DEM Parti Esenyurt İlçe Kongresi düzenlendi. Kongre öncesi salonda asılı Atatürk bayrakları DEM Partililer tarafından kaldırıldığı ortaya çıktı. Üstelik bu programa Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Bozkurt da katıldı. Bozkurt'un, skandal olaya müdahale etmediği gibi, Atatürk fotoğraflarının kaldırılmasına tepki dahi göstermediği ortaya çıktı.

CHP'NİN KIRMIZI ÇİZGİSİ 'OY KAYGISI'
Konuya ilişkin SABAH'a açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Esenyurt İlçe Sorumlusu Tarkan Burçak Uygun, "Esenyurt Belediyesi'ne bağlı kültür merkezinde asılı bulunan Atatürk fotoğraflarının DEM Partililer tarafından kaldırılması ve CHP'li Başkanın da programa katılmasına rağmen bu duruma tepkisiz kalması ikiyüzlü siyasetlerinin ispatıdır. Hani Atatürk kırmızı çizginizdi? Demek ki sizin asıl çizginiz oy kaygınız. Ha Disney kafası ha CHP kafası." dedi.

İTTİFAK ORTAKLARININ ATATÜRK DÜŞMANLIĞINA SESSİZLER
CHP'lilerin, DEM Partililerin Atatürk düşmanlığına ses çıkaramadığını vurgulayan Uygun, "Süper Kupa maçında yaşanan olaylar üzerinden gösterdikleri tepkiyi, Atatürk fotoğraflarını indiren ittifak ortakları DEM Partililere gösteremeyenler, algı operasyonlarıyla hedefine ulaşamayacak. Menfaatlerine hizmet ettiğinde Atatürk diye ayağa kalkıp, menfaatine ters düştüğünde aşağı indiren CHP'nin tahterevalli siyasetine karşı vatandaşlarımız 31 Mart'ta hem Esenyurt'ta hem de Türkiye genelinde hakettiği cevabı verecektir." ifadelerini kullandı.

BEDAVAYA YANCI OLMAYIZ RESTİ
Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi ile Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu DEM Parti arasındaki pazarlık kızıştı.

Özgür Özel'in DEM'i ziyaret etmesinin ardından birbirlerine sıcak mesajları artıran iki parti son olarak PKK'nın 12 askerlerimizi şehit ettiği saldırı sonrası birlikte saf tuttu.

TBMM'de AK Parti, MHP İYİ Parti ve Saadet Partisi PKK'ya karşı bildiri imzalarken DEM ve CHP bildiriye imza atmadı.

TUNCER BAKIRHAN'DAN CHP'YE PAZARLIK MESAJLARI
DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, Alman yayın organı DW Türkçe'ye yaptığı açıklamalarda CHP'ye pazarlık mesajları gönderdi.

Koşulsuz 'iktidara kaybettirme' politikasından vazgeçtiklerini söyleyen Bakırhan, "Önümüzdeki dönemde de Batı'da daha net, daha somut ilçe ilçe tavrımızı ortaya koyacağız. Adaylarımız DEM Partili olmak zorunda değil, hangi partili olduğunun bizim için önemi yok. İlkelerde uzlaşabilirsek, aday kapsayıcı ve demokratik olabilirse oturup konuşuruz. Eskisi gibi iktidara kaybettirme ve karşısında kim olduğuna bakılmaksızın ona oy veren bu yöntemi artık değiştiriyoruz." dedi.

"AMACIMIZ YANCILIK DEĞİL"
CHP ile giriştikleri pazarlığı sıkı tutacağı anlaşılan DEM'in eş başkanı Tuncer Bakırhan, "Kayıtsız şartsız iktidar kaybetsin diye oy vermeyeceğiz. Sonuçta biz de bir siyasi partiyiz. Üstelik büyük bedeller ödeyen bir partiyiz. Amacımız sadece muhalefete yancılık yapmak değil." dedi.

PKK CHP'DEN ESENYURT'U İSTİYOR
Öte yandan HDP/DEM'in CHP ile yürüttüğü pazarlıklarda İstanbul ve Ankara'da destek vermek karşılığında bazı ilçeleri istediği biliniyor. Bu ilçeler arasında İstanbul'da Sultangazi ve Esenyurt öne çıkıyor.

ÖZGÜR ÖZEL GÖREVE GELİR GELMEZ PAZARLIKLARA HIZ VERDİ
Göreve geldiğinde HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çakan Özgür Özel takip eden süreçte DEM'li Pervin Buldan ile birlikte operaya giderek Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Pervin Chakar'ın elini öptü.

Skandalı ileri boyuta taşıyan CHP genel başkanı "Onurumdur gururumdur" diyerek Türkiye düşmanı Chakar'ın elini öpmesini savundu.

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Özgür Özel HDP/DEM'i ziyaret ederek pazarlık yoklaması yaptı. DEM'in Batı'da CHP'ye vereceği destek karşılığında bazı ilçeleri istediği gündeme geldi.

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DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan yaptığı açıklamada "Çeşitli istişareler, müzakereler ve güç birlikleri kurarak ilerleyeceğiz. Yerel seçimlerde "kent uzlaşısı" stratejisini uygulayacağız." ifadeleriyle CHP'ye ittifak için kapıyı açtı ve DEM'in aday çıkaracağı ilçeleri duyurmuştu.

O ilçeler şu şekilde:

"Adana'da Seyhan, Ceyhan ve Yüreğir Antalya'da Kepez Mersin'de Akdeniz, Toroslar ve Tarsus İstanbul'da Esenyurt, Sultanbeyli, Adalar ve Sancaktepe Aydın'da Didim, Efeler, Germencik ve Söke Konya'da Cihanbeyli, Kulu Kocaeli'nde Dilovası İzmir'de Torbalı, Bayraklı Menemen Manisa'da Gölmarmara, Turgutlu, Yunus Emre Çanakkale'de Gökçeada Tekirdağ'da Çorlu ve Çerkezköy."

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