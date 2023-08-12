Mossad'ın "üçüncü gözü" Selçuk Küçükkaya! FETÖ terörist aracı oldu, Avrupa'da eğitim aldı

İLK TEST İSTANBUL'DAKİ 3 RESTORAN Özdemirci, Küçükkaya'ya deneme amaçlı İstanbul Şişli, Beyoğlu ve Üsküdar 'da faaliyet gösteren üç restoranı araştırıp, fotoğraflamasını, ticari sırlarını, mülkiyet bilgilerini temin edip raporlayarak iletmesini istedi.

Mossad, Küçükkaya ile Serkan Özdemirci aracılığıyla temasa geçti. Özdemirci'nin her rapordan ve takip işleminden alınan ücretten komisyon aldığı saptandı.

CASUSLUK EĞİTİMİ ALDI Mossad yöneticileriyle yurt dışında buluşan Küçükkaya'ya gizli iletişim tekniği öğretildi. Bilgisayarına yüklenen program sayesinde, Mossad yöneticileriyle nasıl haberleşeceğine kadar eğitim verildi.

Bu bilgileri toplayan ve raporlayan Küçükkaya, ilk deneme testinden geçti ve ardından Avrupa 'nın farklı şehirlerinde buluşacağı Mossad yöneticisi Jorge Satia ile irtibatlandırıldı.

Küçükkaya'ya Mossad yöneticisi "Thomas Alfonso"dan takip, gözetleme, fotoğraf dökümantasyon, keysing, raporlama eğitimi verildi. Küçükkaya, gelen talimatların arşivini ve talimatlardan sonra hazırladığı raporların düzenlenmesini tek tek bu sistemde gerçekleştirdi ve arşivledi.

YURT DIŞINDA 4 YILDA 11 GÖRÜŞME

Küçükkaya, 2018- 2019 arasında Thomas Alfonso ile Danimarka-Kopenhag, Avusturya-Viyana, İtalya- Roma ve Floransa, Belçika- Brüksel'de 6 kez yüz yüze görüştü.

"Raul" isimli Mossad yöneticisiyle de 2019-2022 arasında pandemi nedeniyle Çekya-Prag, İtalya- Roma, Belçika- Antwerp, Fransa- Paris ve İsviçre- Zürih'te 5 kez görüşebildi. Küçükkaya, bu görüşmelere güvenlik sebebiyle en az iki taksi değiştirerek farklı adreslere gidiyordu.

Gerçek buluşma yeri, farklı adreslere giden Küçükkaya'ya bildirildikten sonra, peruk kullanarak gizlilik içerisinde buluşma yerine ulaşıyordu. Bu görüşmelerin çoğunda Jorge Satia'da bulunuyordu.

FİYATI 2.7 MİLYON LİRA

Küçükkaya, casusluk hizmeti karşılığında genel olarak yüz yüze ve Western Union üzerinden yaklaşık 90 bin euro (bugünkü değeriyle 2.7 milyon lira) para aldı.