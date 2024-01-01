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TSK PKK elebaşlarını avladıkça DEM deliriyor! CHP'li Özgür Özel'in iş birlikçisi Tülay Hatimoğulları: İHA/SİHA'lara yatırım yapmayın

Irak’ın kuzeyinde hain terör örgütü PKK’nın saldırısı sonucu 12 kahraman askerimiz şehit oldu. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak için TSK havadan düzenlediği operasyonlarla PKK’nın elebaşları da dahil birçok haini avladı. Söz konusu operasyonlar Kandil’in partisi DEM’i rahatsız etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in iş birlikçisi DEM’in Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin Diyarbakır kongresinde “İHA ve SİHA’lara artık yatırım yapmayın” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 10:30 Güncelleme 01 Ocak 2024, 10:43
TSK PKK elebaşlarını avladıkça DEM deliriyor! CHP’li Özgür Özel’in iş birlikçisi Tülay Hatimoğulları: İHA/SİHA’lara yatırım yapmayın

Türkiye savunma sanayiinde büyük bir atılım yaptı.

Yerli ve milli üretimde çığır açtı.

Teröristlerin korkulu rüyası olan AKINCI, AKSUNGUR, SİHA, ANKA ve ATAK helikopterine, Milli Muharip Uçağı KAAN da eklendi.

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TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR
Kahraman askerlerimiz bu süreçte terör örgütlerine karşı operasyonları hız kesmeden sürüyor.

TSK ve MİT mensupları Irak ve Suriye'nin kuzeyinde sözde terör elebaşlarına göz açtırmıyor.

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İHA VE SİHA'LAR GÖZ AÇTIRMIYOR
İHA ve SİHA'larla düzenlenen operasyonlarda örgüt mensupları tek tek etkisiz hale getiriliyor.

DEM PARTİ OPERASYONLARDAN RAHATSIZ OLDU
Operasyonların ardından PKK'nın siyasi kolu DEM Parti düzenlenen operasyonlardan duyduğu rahatsızlığı bir kez daha dile getirdi.

SKANDAL SÖZLER
Diyarbakır kongresinde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, SİHA ve İHA'lara yönelik skandal sözler sarf etti.

DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın 'İHA/SİHA' acısı

"İHA'LARA SİHA'LARA ARTIK YATIRIM YAPMAYIN"
Oruç konuşmasında, "İHA'lara SİHA'lara artık yatırım yapmayın" ifadelerini kullandı.

"BİZE NASIL CEVAP VERİYORLAR, GENEL MERKEZİMİZE SARI TORBA KOYARAK"
Tülay Hatimoğulları Oruç açıklamalarında şunları söyledi:

Rojava'ya dönük saldırılarda sivillerin nasıl hedef alındığına hepimiz tanık ettik. Matbaalar bombalandı, hastaneler bombalandı ama demiyorlar ki biz sivil alanları bombalıyoruz. Onların tek suçu Kürt olmak mıdır? Onların tek suçu Rojava'da yaşıyor olmak mıdır? İHA ve SİHA'lara artık yatırım yapmayın. Gelin Kürt sorununu 4 parçada çözelim. Bu modeli İran'a, Irak'a, Suriye'ye de sunalım diyoruz. Bize nasıl karşılık veriyorlar biliyor musunuz, genel merkezimize sarı torba koyarak cevap veriyorlar.

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