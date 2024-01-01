TSK PKK elebaşlarını avladıkça DEM deliriyor! CHP’li Özgür Özel’in iş birlikçisi Tülay Hatimoğulları: İHA/SİHA’lara yatırım yapmayın

DEM PARTİ OPERASYONLARDAN RAHATSIZ OLDU Operasyonların ardından PKK 'nın siyasi kolu DEM Parti düzenlenen operasyonlardan duyduğu rahatsızlığı bir kez daha dile getirdi.

"BİZE NASIL CEVAP VERİYORLAR, GENEL MERKEZİMİZE SARI TORBA KOYARAK"

Tülay Hatimoğulları Oruç açıklamalarında şunları söyledi:

Rojava'ya dönük saldırılarda sivillerin nasıl hedef alındığına hepimiz tanık ettik. Matbaalar bombalandı, hastaneler bombalandı ama demiyorlar ki biz sivil alanları bombalıyoruz. Onların tek suçu Kürt olmak mıdır? Onların tek suçu Rojava'da yaşıyor olmak mıdır? İHA ve SİHA'lara artık yatırım yapmayın. Gelin Kürt sorununu 4 parçada çözelim. Bu modeli İran'a, Irak'a, Suriye'ye de sunalım diyoruz. Bize nasıl karşılık veriyorlar biliyor musunuz, genel merkezimize sarı torba koyarak cevap veriyorlar.