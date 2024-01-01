TSK PKK elebaşlarını avladıkça DEM deliriyor! CHP’li Özgür Özel’in iş birlikçisi Tülay Hatimoğulları: İHA/SİHA’lara yatırım yapmayın

Türkiye savunma sanayiinde büyük bir atılım yaptı.
Yerli ve milli üretimde çığır açtı.
Teröristlerin korkulu rüyası olan AKINCI, AKSUNGUR, SİHA, ANKA ve ATAK helikopterine, Milli Muharip Uçağı KAAN da eklendi.
Türkiye savunma sanayiinde büyük bir atılım yaptı.
Yerli ve milli üretimde çığır açtı.
Teröristlerin korkulu rüyası olan AKINCI, AKSUNGUR, SİHA, ANKA ve ATAK helikopterine, Milli Muharip Uçağı KAAN da eklendi.
TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR
Kahraman askerlerimiz bu süreçte terör örgütlerine karşı operasyonları hız kesmeden sürüyor.
TSK ve MİT mensupları Irak ve Suriye'nin kuzeyinde sözde terör elebaşlarına göz açtırmıyor.
DEM PARTİ OPERASYONLARDAN RAHATSIZ OLDU
Operasyonların ardından PKK'nın siyasi kolu DEM Parti düzenlenen operasyonlardan duyduğu rahatsızlığı bir kez daha dile getirdi.
SKANDAL SÖZLER
Diyarbakır kongresinde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, SİHA ve İHA'lara yönelik skandal sözler sarf etti.
"İHA'LARA SİHA'LARA ARTIK YATIRIM YAPMAYIN"
Oruç konuşmasında, "İHA'lara SİHA'lara artık yatırım yapmayın" ifadelerini kullandı.
"BİZE NASIL CEVAP VERİYORLAR, GENEL MERKEZİMİZE SARI TORBA KOYARAK"
Tülay Hatimoğulları Oruç açıklamalarında şunları söyledi:
Rojava'ya dönük saldırılarda sivillerin nasıl hedef alındığına hepimiz tanık ettik. Matbaalar bombalandı, hastaneler bombalandı ama demiyorlar ki biz sivil alanları bombalıyoruz. Onların tek suçu Kürt olmak mıdır? Onların tek suçu Rojava'da yaşıyor olmak mıdır? İHA ve SİHA'lara artık yatırım yapmayın. Gelin Kürt sorununu 4 parçada çözelim. Bu modeli İran'a, Irak'a, Suriye'ye de sunalım diyoruz. Bize nasıl karşılık veriyorlar biliyor musunuz, genel merkezimize sarı torba koyarak cevap veriyorlar.