Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şehitlerimiz ve Filistin yürüyüşünde

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Şehitlerimize rahmet; dünyayı, onurumuz olan insanlık değerlerine davet, hastalarına ve çocuklarına kadar katliama maruz kalan Filistin'e destek için Türkiye, tüm büyüklüğüyle Galata Köprüsünde. Burada olanlar, burada bulunamayanlar, hepimiz tek sesiz.