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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şehitlerimiz ve Filistin yürüyüşünde

Son dakika haberleri... Hem şehitlerimiz hem de İsrail'in Gazze'deki zulmüne maruz kalan masumlar için Galata Köprüsü'nde on binlerin katıldığı yürüyüşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vardı. Koca, o anları sosyal medya hesabından "Şehitlerimize rahmet; dünyayı, onurumuz olan insanlık değerlerine davet, hastalarına ve çocuklarına kadar katliama maruz kalan Filistin’e destek için Türkiye, tüm büyüklüğüyle Galata Köprüsünde" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 09:58 Güncelleme 01 Ocak 2024, 09:58
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şehitlerimiz ve Filistin yürüyüşünde

Her daim mazlumun yanında olan Türkiye, İsrail zulmü altında olan Filistinli vatandaşlar ve geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz 12 vatan evladımız, şehitlerimiz için tek yürek oldu.

Canı pahasına vatanını savunan 12 askerimizin acısı tüm Türkiye'yi yakarken, on binler Galata Köprüsü'ne yürümeye başladı.

"Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla yürüyüşe başlayan binlerce vatandaşa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve diğer bakanlar eşlik ediyor.

BAKAN KOCA SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Vatandaşlarla birlikte yürüyen Bakan Koca, duygu dolu o anları ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Şehitlerimize rahmet; dünyayı, onurumuz olan insanlık değerlerine davet, hastalarına ve çocuklarına kadar katliama maruz kalan Filistin'e destek için Türkiye, tüm büyüklüğüyle Galata Köprüsünde. Burada olanlar, burada bulunamayanlar, hepimiz tek sesiz.

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