MİT’ten PKK’ya ağır darbe! Terör örgütünün para trafiğini yürüten sözde sorumlu Remziye Altığ etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı geçtiğimiz hafta 12 askerimizi şehit eden terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurdu. MİT'ten bir çizik daha! PKK'NIN PARA TRAFİĞİNİ YÜRÜTEN İSİM VURULDU

MİT, PKK/YPG'nin para trafiğini yürüten sözde sorumlularından Remziye Altığ'ı Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. ÖNCE TAKİP SONRA İMHA

MİT'in yaptığı hassas saha çalışmalarında Remziye Altığ'ın örgütün üst düzey kadrolarından aldığı talimatlar doğrultusunda Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. MİT tarafından görevlendirilen özel ekip, terörist Remziye Altığ'ı yakın takibe aldı. Altığ, Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. 'Viyan' kod adlı terörist, 2016 öncesinde Türkiye'de örgütsel faaliyetler yürüttü. Mersin'de PKK/KCK'nın gençlik yapılanması tarafından düzenlenen gösterileri organize etti. Örgütün eylemsel planlamalarında yer aldı. 2016'da örgütün kırsal kadrosuna katılım yaptı. Suriye alanındaki faaliyetlerinde yer aldı. Daha sonra PKK/YPG'nin mali yapılanması içerisinde sözde sorumlu seviyede faaliyet göstermeye başladı. MİT 50 HEDEFİ İMHA ETMİŞTİ

Türkiye'nin kararlı operasyonlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK son çırpınışlarını yaşıyor. Geçtiğimiz hafta sonu Irak'ın kuzeyindeki askerlerimize saldıran PKK'lı alçaklar 12 askerimizi şehit etti. MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ

Kahraman mehmetçik kalleşlere ağır bir karşılık verirken Milli İstihbarat Teşkilatı da hafta başında ses getiren bir operasyona imza attı.



Milli İstihbarat Teşkilatı PKK'nın Irak/Hakurk ve Metina'da güvenlik güçlerimize yönelik gerçekleştirdiği saldırıylar sonrası Suriye'de bulunan PKK hedeflerini yok etti.