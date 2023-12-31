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MİT ve TSK'dan Irak'ın kuzeyinde PKK'ya nokta operasyon: "Renas Derik" kod adlı Cemil Akar öldürüldü

Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristler arasında, diplomat Osman Köse'nin Erbil'de şehit edildiği saldırının faillerinden PKK/KCK'lı "Renas Derik" kod adlı terörist Cemil Akar'ın da bulunduğu tespit edildi.

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 09:51 Güncelleme 31 Aralık 2023, 10:15
MİT ve TSK’dan Irak’ın kuzeyinde PKK’ya nokta operasyon: Renas Derik kod adlı Cemil Akar öldürüldü

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Türk diplomat Osman Köse'nin 17 Temmuz 2019'da görev yaptığı Irak'ın Erbil şehrinde gittiği bir restoranda şehit edilmesinin ardından çalışma başlattı.

MİT ve TSK'dan Irak'ın kuzeyinde PKK'ya nokta operasyon

Güvenlik kamera görüntüleri incelemesinde, yürüyerek restorana giren iki saldırganın, diplomat Köse'nin masasının yakınındaki bir masaya oturdukları, o esnada içerde bulunan üçüncü teröristle saldırıyı gerçekleştiren saldırganların, olay yerinen hızla kaçtıkları görüldü.

Saldırının ardından güvenlik kamerası görüntülerinin kare kare yapılan detaylı incelemesinde, saldırıyı gerçekleştirenler ve onlarla işbirliği yapanlar da tespit edildi.

Terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden birinin "Renas Derik" kod adlı Cemil Akar olduğu belirlendi.

Olay sonrası derinleştirilen istihbarat çalışmalarıyla PKK/KCK'lı terörist Akar'ın Erbil'den Süleymaniye bölgesine, oradan da Kandil'e geçtiği öğrenildi.

HAVA HAREKATIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği hava harekatında terör hedefleri başarıyla vuruldu, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Yürütülen istihbarat çalışmalarında, etkisiz hale getirilen teröristler arasında, diplomat Köse'nin şehit edildiği saldırının faili terörist Akar'ın da yer aldığı saptandı.

Terörist Akar'ın, 2014 sonunda yasa dışı yollarla Türkiye'den Suriye'ye geçerek, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katıldığı, daha sonra da Irak Mahmur'da örgüt faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi.

SALDIRININ AZMETTİRİCİSİ DE ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

MİT, diplomat Osman Köse'nin Erbil'de şehit edildiği saldırının azmettiricisi "Hasan" kod adlı Celal Kaya'yı da Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirmişti.

Şehit diplomat Osman Köse

Terör örgütü PKK'nın sözde Irak istihbarat sorumlusu Kaya'nın uzun zamandır Irak'ın kuzeyinde harekat düzenleyen TSK unsurlarına yönelik istihbarat toplama ve terör saldırılarının planlanmasına yönelik çalıştığı tespit edilmişti. Irak'ın Süleymaniye kenti kırsalındaki operasyonda terörist Kaya'nın etkisiz hale getirilmesiyle, terör örgütünün istihbarat ağına ağır darbe indirilmişti.

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