ANKA-3 gökyüzüyle buluşmaya hazır KAAN ilk uçuş için son montajda: Tarih belli oldu!

Türkiye'nin lider havacılık sanayisi şirketi Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), havacılık yapısallarında artan talep, yurt içi ve dışındaki teslimatlar ile özgün geliştirme projeleriyle yoğun bir yıl geçiriyor.

"Uçan kanat" yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğü, yüksek hız, yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip ANKA-3, tasarım, yapısal ve alt sistem iyileştirmelerinin ardından ilk uçuşa hazır hale getirildi. ANKA-3'ün yıl tamamlanmadan ilk kez gökyüzüyle buluşması bekleniyor.

Yılın son günlerinde bu yoğunluk ve heyecan zirveye çıkacak. TUSAŞ yılın geri kalanında insansız savaş uçağı ANKA -3 ve milli muharip uçak KAAN 'ın ilk uçuşlarını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

KAAN İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projesi KAAN için bir süredir devam eden yük testleri tamamlandı. En ufak parçasına kadar sökülen KAAN'ın ilk uçuşunda üzerinde yer alacak görev sistemleri ve alt sistemleri de yapılan bağımsız testlerinin ardından uçak üzerindeki yerlerini almaya başladı. Bu montaj faaliyeti motorların prototipteki yerini almasıyla sonlanacak. Montaj faaliyetinin ardından piste çıkacak KAAN, önce yavaş sonra hızlı taksi ile ilk uçuşuna hazırlanacak. Aralık ayının ortasında bu faaliyetlerin yoğunlaşması ve 27 Aralık'ta KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedefleniyor.

ANKA-3 ve KAAN prototipleri daha önce HÜRJET gibi ilk uçuşlarını boyasız gerçekleştirecek. Bu sayede uçuş sırasında ortaya çıkacak ve hava araçlarında iyileştirme yapılacak hususların tespiti daha kolay mümkün olacak.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan:



"TCG Anadolu'nun büyük kardeşi olacak yeni nesil bir uçak gemisi inşa etmek için kolları sıvadık.



İnsansız sistemlerden hava savunmaya, zırhlı kara araçlarından elektronik harp yeteneklerine kadar her alanda kendimizi sürekli geliştiriyoruz." pic.twitter.com/WxF1SuO3sI — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) November 15, 2023

2023 SENESİ BİTMEDEN KAAN'IN HAVALANDIĞINI GÖRECEĞİZ

Geçtiğimiz haftalarda AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "5'inci nesil mili muharip uçağımız KAAN ile ilgili çalışmalar devam ediyor. İnşallah 2023 senesi bitmeden KAAN'ın havalandığını göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

"YENİ NESİL BİR UÇAK GEMİSİ İNŞA ETMEK İÇİN KOLLARI SIVADIK"

Başkan Erdoğan, İstanbul Boğazı'nda, donanmanın 100 gemiyle yaptığı resmigeçit töreninin çok önemli mesajlar ve semboller içerdiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dostlarımıza güven, hasımlarımıza korku salan bu tören vesilesiyle, donanmamız başta olmak üzere ordumuzun kabiliyetlerini görme fırsatı bulduk. Bilhassa dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'nun, donanmamızın gücüne nasıl bir güç kattığını, orada yakinen müşahede ettik. Tabii bununla yetinmiyoruz. TCG Anadolu'nun büyük kardeşi olacak yeni nesil bir uçak gemisi inşa etmek için kolları sıvadık. Hava gücümüzde çarpan etkisi yapacak, 5'inci nesil mili muharip uçağımız KAAN ile ilgili çalışmalar devam ediyor. İnşallah 2023 senesi bitmeden KAAN'ın havalandığını göreceğiz. SİHA teknolojisinde çığır açan Bayraktar TB-3'ün çeşitli testleri başarıyla gerçekleştiriliyor. Genel Maksat Helikopterimiz GÖKBEY, 20 bin fit irtifa testini sorunsuz bir şekilde tamamladı. AKSUNGUR İHA, milli motoruyla 30 bin fit yükseklikteki uçuşunu başarıyla yaptı"