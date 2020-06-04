İslam'ın kutsallarına hakaret eden yazarlarıyla haber olmayı başaran, internetin lağım çukuru olan Ekşi Sözlük'te yine İslam ve Müslümanlara nefret dolu sözler sarf edildi.
TIPKI YUNAN GİBİ KUDURDULAR!
Ayasofya'da Fetih Suresinin okunması Yunan'ı kudurttuysa camilerde okunan Arapça dua ve ezanlar da Ekşi Sözlük camiasında büyük bir rahatsızlık uyandırdı.
"Hala camilerden Arapça saçmalıkların bağırılması" diye açılan başlıkta İslam düşmanları adeta içlerindeki düşmanlığı kustular.
KUTSAL DEĞERLERİ AŞAĞILADILAR
Mehmet Akif Ersoy'un "Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli" diye tanımladığı kutsallarımız Ekşi'de "yoksul ve cahil halkın kafasını bulandırma aracı" olarak tarif edilip aşağılandı. İslam'la ilgili en temel bilgilerden dahi yoksun yazarlar 5 vakit ezan okunmasından da rahatsız olacak ki ezanın nasıl ve kaç defa okunacağına dair ahkam kesmekten de geri kalmadılar.
İSLAM'IN DİLİNE HAKARET
Kendi kültürüne ve köklerine yabancı Ekşi Sözlük yazarları, Kur'anın dili, İslam'in dili Arapça ve Arapça okunan ezan ve dualar için alçakça "Aylardır son ses kimsenin bilmediği bir dilde belirli periyotlarla yarım saat süren anons yapmak neyin nesidir?" ifadelerini kullandılar.
CAMİ KATLİAMCISINA METHİYE DÜZDÜLER
İnternetin lağım çukuru olan Ekşi Sözlük'te, Müslümanların başına gelen her türlü felaket ve vahşet övülüyor. Geçen yıl Yeni Zelanda'da 49 kişinin şehit olmasıyla sonuçlanan iki camideki vahşeti yapan kişiyle ilgili "Türkiye'ye gelip bu cuma günü camiileri temizlese diye iç geçirdim." diye yazılar yer almıştı.