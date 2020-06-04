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    • 05.06.2020 02:29
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    in lağım çukuru olan İslam düşmanlarıyla dolu! Alçaklıkta sınır tanımadılar...

    Yıllardır İslam'ın kutsallarına hakaret eden yazarlarıyla haber olmayı başaran, in lağım çukuru olan ’te yine dinimize nefret dolu sözler sarf edildi. Sözlükte açılan "Hala camilerden Arapça saçmalıkların bağırılması" başlığında İslam düşmanları toplaştı, nefretini kustu. Sicili bozuk Ekşi'ye bu skandalından sonra sonra sosyal medyada büyük tepki yağdı.




    İslam'ın kutsallarına hakaret eden yazarlarıyla haber olmayı başaran, internetin lağım çukuru olan Ekşi Sözlük'te yine İslam ve Müslümanlara nefret dolu sözler sarf edildi.

    TIPKI YUNAN GİBİ KUDURDULAR!
    Ayasofya'da Fetih Suresinin okunması Yunan'ı kudurttuysa camilerde okunan Arapça dua ve ezanlar da Ekşi Sözlük camiasında büyük bir rahatsızlık uyandırdı.



    "Hala camilerden Arapça saçmalıkların bağırılması" diye açılan başlıkta İslam düşmanları adeta içlerindeki düşmanlığı kustular.

    KUTSAL DEĞERLERİ AŞAĞILADILAR
    Mehmet Akif Ersoy'un "Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli" diye tanımladığı kutsallarımız Ekşi'de "yoksul ve cahil halkın kafasını bulandırma aracı" olarak tarif edilip aşağılandı. İslam'la ilgili en temel bilgilerden dahi yoksun yazarlar 5 vakit ezan okunmasından da rahatsız olacak ki ezanın nasıl ve kaç defa okunacağına dair ahkam kesmekten de geri kalmadılar.

    İSLAM'IN DİLİNE HAKARET
    Kendi kültürüne ve köklerine yabancı Ekşi Sözlük yazarları, Kur'anın dili, İslam'in dili Arapça ve Arapça okunan ezan ve dualar için alçakça "Aylardır son ses kimsenin bilmediği bir dilde belirli periyotlarla yarım saat süren anons yapmak neyin nesidir?" ifadelerini kullandılar.

    CAMİ KATLİAMCISINA METHİYE DÜZDÜLER
    İnternetin lağım çukuru olan Ekşi Sözlük'te, Müslümanların başına gelen her türlü felaket ve vahşet övülüyor. Geçen yıl Yeni Zelanda'da 49 kişinin şehit olmasıyla sonuçlanan iki camideki vahşeti yapan kişiyle ilgili "Türkiye'ye gelip bu cuma günü camiileri temizlese diye iç geçirdim." diye yazılar yer almıştı.

    PEYGAMBERİMİZ HAKKINDA AŞAĞILIK İFADELER
    Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V) hakkında iğrenç ifadeler kullanılmış yoğun tepkilerden sonra "Hz. Muhammed" başlıklı sayfada sadece Bazı ifadeler çıkartılmıştı.
    Haberler Güncel İnternetin lağım çukuru olan Ekşi Sözlük İslam düşmanlarıyla dolu! Alçaklıkta sınır tanımadılar...
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