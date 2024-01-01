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İçişleri Bakanlığı önünde 'dur' ihtarına uymayan şüpheli etkisiz hale getirildi! Bakan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı önünde 'dur' ihtarına uymayan şüpheli etkisiz hale getirildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu gece saat 23.30’da Vekâletler Caddesinde devriye görevi yapan, polisimizin üzerine doğru şüpheli hareketlede bulunup koşarak gelen, sırt çantalı 29 yaşındaki Y.E.Ş. adlı şahıs, dur ihtarına uymamış, emniyet güçlerimizce yaralı olarak yakalanmıştır" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 00:33 Güncelleme 02 Ocak 2024, 00:50
İçişleri Bakanlığı önünde ’dur’ ihtarına uymayan şüpheli etkisiz hale getirildi! Bakan Ali Yerlikaya’dan ilk açıklama

Son dakika haberleri...Ankara'da İçişleri Bakanlığı önündeki kulübe önünde 'dur' ihtarına uymayan sırt çantalı şüpheli bir kişi, nöbetçi polis memurlarının açtığı ateş sonucu bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.



Polis, İçişleri Bakanlığı etrafındaki cadde ve sokakları yaya ve araç trafiğine kapattı.



Şüpheli, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İçişleri Bakanlığı önünde bir şüpheli etkisiz hale getirildi!



BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu gece saat 23.30'da Vekâletler Caddesinde devriye görevi yapan, polisimizin üzerine doğru şüpheli hareketlerde bulunup koşarak gelen, sırt çantalı 29 yaşındaki Y.E.Ş. adlı şahıs, dur ihtarına uymamış, emniyet güçlerimizce yaralı olarak yakalanmıştır. Şahıs hastaneye kaldırılmıştır. Yapılan incelemede şahsın 11 Aralık 2023 tarihinde ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğu ve psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

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