Terör örgütü PKK’ya darbe: 1’yi yeşil 1’i gri kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki: Son Terörist Etkisiz Hale Getirilinceye Kadar Mücadelemize Sizlerin Duası ve Desteğiyle Kararlılıkla Devam Edeceğiz❗️

İşte Yerlikaya'nın açıklaması: Mardin ili Nusaybin İlçesi Sözde Bagok Kırsalında Gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-39" Operasyonunda; 🟩1'i Yeşil ⬜️1'i Gri Kategoride olmak üzere 3️⃣ Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu terörist etkisiz hale getirildi❗

Mardin ili Nusaybin İlçesi Sözde Bagok Kırsalında Gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-39" Operasyonunda; 🟩1'i Yeşil ⬜️️1'i Gri Kategoride olmak üzere 3️⃣ Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu terörist etkisiz hale getirildi❗ ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMAYACAK❗️ Aziz… pic.twitter.com/gbvlTHcn5d

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin ili Nusaybin İlçesi nde gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-39" operasyonunda 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Nusaybin'in sözde Bagok Kırsalında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve J-SİHA'ların desteğiyle JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımıyla

"KAHRAMANLAR-39" operasyonu düzenlendi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde

🟩 YEŞİL kategoride yer alan Piling Mardin (K) Delil Bal,

⬜️ GRİ kategoride yer alan Demhat Amad (K) İslam Ölçay ve

❌ Suriye Uyruklu Welat kod (K) Raman Lokman Muhammed isimli teröristler olduğu belirlendi.

Hain Teröristlerin;

📌 24 Eylül 2015 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Gürün Mahallesinde silahlı saldırı sonucu J.Asb.Kd.Çvş. Mahmut YALÇINKAYA ve J.Uzm.Çvş. Sait KARA' nın yaralanması olayına,

📌 21 Ağustos 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Düzce Mahallesinde silahlı saldırı sonucu J.Uzm.Onb. Şahin AKAR' ın yaralanması olayına,

📌 08 Ağustos 2017 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Gürün Mahallesinde Gürün J.Krk.K.lığına silahlı saldırı sonucu Uzm. J.VIII. Kad.Çvş. Mehmet KANADAŞI' nın yaralanması olayına,

📌 01 Ağustos 2019 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesinde silahlı saldırı sonucu J.Uzm.Çvş. Muhammed Ata KIRATLI' nın 🇹🇷ŞEHİT olması, J.Tğm. Kadir GÜR, J.Asb. Kd. Çvş. Hüseyin ADIGÜZEL, J.Uzm.Çvş. Mete ÇERKEZOĞLU, J.Uzm.Çvş. Murat ENGİNÖZ ve J.Uzm.Çvş. Furkan SOYSAL' ın yaralanması olayına,

📌 05 Ağustos 2019 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesinde EYP'li saldırı sonucu J.Uzm.Çvş. Ekrem KISILKAYA, J.Uzm.Çvş. Sercan UĞURLU ve J.Uzm.Çvş. Mehmet GÜVEN' in yaralanması olayına,

📌 03 Nisan 2020 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesinde üs bölgesi inşaatında çalışan işçilere silahlı saldırı sonucu sivil vatandaş müteahhit Mazlum GÖZENOĞLU' nun 🇹🇷ŞEHİT edilmesi olayına,

📌 19 Ekim 2020 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Taşköy Mahallesinde BOTAŞ boru hattına yapılan sabotaj olayına,

📌 30 Ekim 2020 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesi Mağaraköy bölgesinde sivil araca EYP' li saldırı sonucu, Güvenlik Korucusu Zeki GÜMÜŞ' ün yaralanması olayına,

📌 28 Eylül 2022 yılı Mardin ili Nusaybin ilçesi Güzelsu Mahallesi Dibek Dağı mevkiinde orman kesim işçiliği yapan Ali AKPINAR'ın 🇹🇷ŞEHİT edilmesi olayına,

📌 28 Nisan 2023 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde, J.Asb.Üçvş. Mehmet GÜNDÜZ'ün şehit olduğu ve J.Uzm.Çvş. Mehmet BÜYÜKDEMİR'in yaralandığı saldırıya katıldıkları belirlendi.