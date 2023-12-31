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Terör örgütü PKK'ya darbe: 1'yi yeşil 1'i gri kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin ili Nusaybin İlçesinde gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-39" operasyonunda 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristlerin kimliklerini açıklayan Yerlikaya, "Yeşil kategoride yer alan Piling Mardin (K) Delil Bal, gri kategoride yer alan Demhat Amad (K) İslam Ölçay ve Suriye Uyruklu Welat kod (K) Raman Lokman Muhammed isimli teröristler olduğu belirlendi." dedi.

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 08:19 Güncelleme 31 Aralık 2023, 08:42
Terör örgütü PKK’ya darbe: 1’yi yeşil 1’i gri kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin ili Nusaybin İlçesinde gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-39" operasyonunda 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



İşte Yerlikaya'nın açıklaması:

Mardin ili Nusaybin İlçesi Sözde Bagok Kırsalında Gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-39" Operasyonunda;
🟩1'i Yeşil
⬜️1'i Gri Kategoride olmak üzere
3️⃣ Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu terörist etkisiz hale getirildi❗

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMAYACAK❗️

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki:
Son Terörist Etkisiz Hale Getirilinceye Kadar Mücadelemize Sizlerin Duası ve Desteğiyle Kararlılıkla Devam Edeceğiz❗️

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Nusaybin'in sözde Bagok Kırsalında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve J-SİHA'ların desteğiyle JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımıyla
"KAHRAMANLAR-39" operasyonu düzenlendi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde
🟩 YEŞİL kategoride yer alan Piling Mardin (K) Delil Bal,
⬜️ GRİ kategoride yer alan Demhat Amad (K) İslam Ölçay ve
❌ Suriye Uyruklu Welat kod (K) Raman Lokman Muhammed isimli teröristler olduğu belirlendi.

Hain Teröristlerin;
📌 24 Eylül 2015 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Gürün Mahallesinde silahlı saldırı sonucu J.Asb.Kd.Çvş. Mahmut YALÇINKAYA ve J.Uzm.Çvş. Sait KARA' nın yaralanması olayına,
📌 21 Ağustos 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Düzce Mahallesinde silahlı saldırı sonucu J.Uzm.Onb. Şahin AKAR' ın yaralanması olayına,
📌 08 Ağustos 2017 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Gürün Mahallesinde Gürün J.Krk.K.lığına silahlı saldırı sonucu Uzm. J.VIII. Kad.Çvş. Mehmet KANADAŞI' nın yaralanması olayına,
📌 01 Ağustos 2019 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesinde silahlı saldırı sonucu J.Uzm.Çvş. Muhammed Ata KIRATLI' nın 🇹🇷ŞEHİT olması, J.Tğm. Kadir GÜR, J.Asb. Kd. Çvş. Hüseyin ADIGÜZEL, J.Uzm.Çvş. Mete ÇERKEZOĞLU, J.Uzm.Çvş. Murat ENGİNÖZ ve J.Uzm.Çvş. Furkan SOYSAL' ın yaralanması olayına,
📌 05 Ağustos 2019 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesinde EYP'li saldırı sonucu J.Uzm.Çvş. Ekrem KISILKAYA, J.Uzm.Çvş. Sercan UĞURLU ve J.Uzm.Çvş. Mehmet GÜVEN' in yaralanması olayına,
📌 03 Nisan 2020 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesinde üs bölgesi inşaatında çalışan işçilere silahlı saldırı sonucu sivil vatandaş müteahhit Mazlum GÖZENOĞLU' nun 🇹🇷ŞEHİT edilmesi olayına,
📌 19 Ekim 2020 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Taşköy Mahallesinde BOTAŞ boru hattına yapılan sabotaj olayına,
📌 30 Ekim 2020 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesi Mağaraköy bölgesinde sivil araca EYP' li saldırı sonucu, Güvenlik Korucusu Zeki GÜMÜŞ' ün yaralanması olayına,
📌 28 Eylül 2022 yılı Mardin ili Nusaybin ilçesi Güzelsu Mahallesi Dibek Dağı mevkiinde orman kesim işçiliği yapan Ali AKPINAR'ın 🇹🇷ŞEHİT edilmesi olayına,
📌 28 Nisan 2023 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde, J.Asb.Üçvş. Mehmet GÜNDÜZ'ün şehit olduğu ve J.Uzm.Çvş. Mehmet BÜYÜKDEMİR'in yaralandığı saldırıya katıldıkları belirlendi.

ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI🇹🇷

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin🇹🇷

TERÖR VE ONLARIN İŞ BİRLİKÇİLERİNE YÖNELİK OPERASYONLARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK❗️

MİT son bir yılda hainlere nefes aldırmadı! 41i üst düzey sorumlu olan 200 teröristi Sarı torbaya tıktı

MİT 2023'TE KALLEŞLERİ İNLERİNDE AVLADI

Öte yandan özellikle MİT, peş peşe operasyonlara imza attı. Saha ajanları, PKK'lı hainleri adım adım kovaladı. Karadan ve havadan nokta atışlar yaptı! Çoğu kalleşi, inlerinde avladı.



Kalanlar, kaçmaya çalıştı. Ancak hepsinin yolu, ceset torbasına çıktı! MİT, önceki gün de örgütün sözde sorumlusu Remziye Altığ'ı etkisiz hale getirmeyi başardı. Görev, tamamlandı!

KÖKÜNE DİNA'MİT'!
Türkiye, Suriye ve Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı amansız bir mücadeleye girişti. Milli İstihbarat Teşkilatı, son bir yıl içinde peş peşe büyük operasyonları yönetti. PKK'lı hainleri, saha ajanları ile adım adım takip etti. Karadan ve havadan yapılan nokta operasyonlarıyla teröristleri etkisiz hale getirdi. Son bir yıl içinde öldürülen terörist sayısının 200'ü geçtiği belirlendi.

Bunlardan 41'inin üst düzey yönetici ve sorumlu konumunda oldukları belirlendi. İnlerinde avlanan hainlerden geride kalanlar, sürekli yer değiştirdi. Ama yine de MİT'in görüş alanına girdi. Büyük darbe yedi. MİT, önceki gün de PKK/YPG'nin para trafiğini yürüten sözde sorumlularından Remziye Altığ'ı Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Altığ'ın örgütün üst düzey kadrolarından aldığı talimatlar doğrultusunda Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. 'Viyan' kod adlı teröristin, 2016 öncesinde Türkiye'de örgütsel faaliyetler yürüttüğü kaydedildi. Mersin'de PKK/KCK'nın gençlik yapılanması tarafından düzenlenen gösterileri organize etti.



50 HEDEF İMHA EDİLDİ
MİT, PKK'nın Irak/Hakurk ve Metina'da güvenlik güçlerimize yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonrası Suriye'de bulunan PKK hedeflerini yok etti. Sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde bulunduğu terör örgütü PKK'ya ait Suriye Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri hedef seçti.

50'ye yakın tesisi yerle bir etti. PKK'nın kıyafetinden silahına, patlayıcısından günlük yaşam malzemesine kadar kullandığı tüm ürünleri Suriye'deki bu tesislerinde ürettiği tespit edildi. Operasyonda öncelikle sivil hassasiyetine dikkat edildi. Halkın zarar görmemesine azami hassasiyet gösterildi.

MİTten PKKya ağır darbe! Terör örgütünün para trafiğini yürüten sözde sorumlu Remziye Altığ etkisiz hale getirildi
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