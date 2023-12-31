MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den 2024 mesajı: Türk sporunu kirli amaç ve arzularına alet etmek isteyenlerin karşısında duracağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Aziz Atatürk Türk milletine ve Türk tarihine mal olmuş yüksek bir şahsiyettir. Onun adı ve anıları üzerinden kamplaşma üretmeye gayret edenler 2024 yılında da hayal kırıklığına uğrayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü olan, Türk tarihinde muhkem ve müstesna bir yeri bulunan 2023'ün sona erdiğini, taze umutlar, tertemiz heyecanlarla yeni bir yıla girildiğini belirtti. 2023'te acı-tatlı pek çok hadisenin vuku bulduğunu anımsatan Bahçeli, şunları kaydetti: "Yeri geldi felaketlerle sınandık, yeri geldi yeni yüzyılın kutlu hedefleriyle sıçradık. Yeri geldi kara kampanyalarla uğraştık, yeri geldi zillet ve zulmetin oyunlarını akamete uğrattık. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti nice zorluk ve çetin engelleri aşarak bugünlere ulaştı. Cumhuriyet'in kuruluş felsefesi, devletimizin kurucu ilke ve esasları çok şükür hiçbir sapma göstermeden, hiçbir yara almadan, hiçbir tahrip ve tahrik kapanına sıkışmadan 100 yıl öncenin ilham ve iradesiyle yeni bir Türk yüzyılının temelini oluşturdu."