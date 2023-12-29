Son dakika haberleri... Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın ev sahipliğinde oynanması planlanan Galatasaray - Fenerbahçe maçı ileri bir tarihe ertelendi.
Son dakika haberleri... Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın ev sahipliğinde oynanması planlanan Galatasaray - Fenerbahçe maçı ileri bir tarihe ertelendi.
Organizasyondaki aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Süper Kupa mücadelesi sonrası Galatasaray kafilesi, 05.20'de İstanbul Havaalanı'na geldi. Fenerbahçe kafilesini taşıyan Türk Hava Yolları uçağı 06.15 sularında Sabiha Gökçen Havaalanı'na iniş yaptı.
Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları, yurda dönen takımları havaalanlarında karşıladı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek herhangi bir açıklama yapmadan havaalanından ayrıldı.
TARAFTARLAR ANDIMIZI OKUDU
Sabahın erken saatlerinde İstanbul'a gelen iki takım oyuncuları coşkulu bir şekilde karşılanırken; Fenerbahçe kafilesini Galatasaraylı, Galatasaray kafilesini ise Fenerbahçeli taraftarlar yalnız bırakmadı. Ellerinde bayraklarla futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Ayrıca taraftarlar takımlarını beklerken andımızı da okudu.
İSMAİL KARTAL'DAN İLK AÇIKLAMA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbul'a döndükten sonra takım otobüsüne binmedi ve özel aracıyla havaalanından ayrıldı. Ali Yiğit Buruk'la birlikte aracına binen Okan Buruk, "Açıklama yapacak mısınız" sorusuna şu cevabı verdi: "Kulübümüz gerekli açıklamayı yaptı."
Takımlarını karşılamak için havalimanına gelen çok sayıda taraftar da Başkan Ali Koç, teknik direktör İsmail Kartal ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundular. Ellerinde bayraklarla takıma destek veren taraftarlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" tezahüratı yaptılar. Teknik direktör İsmail Kartal da takım otobüsünden taraftarlara seslenerek, "Tüm taraftarlara buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
ORTAK AÇIKLAMA YAPILMIŞTI
Suudi Arabistan'ın ev sahipliğindeki Süper Kupa finalinin bazı aksaklıklar nedeniyle ertelenmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak bir açıklama gelmişti.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:
"Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz."