İSMAİL KARTAL'DAN İLK AÇIKLAMA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbul'a döndükten sonra takım otobüsüne binmedi ve özel aracıyla havaalanından ayrıldı. Ali Yiğit Buruk'la birlikte aracına binen Okan Buruk, "Açıklama yapacak mısınız" sorusuna şu cevabı verdi: "Kulübümüz gerekli açıklamayı yaptı."

Takımlarını karşılamak için havalimanına gelen çok sayıda taraftar da Başkan Ali Koç, teknik direktör İsmail Kartal ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundular. Ellerinde bayraklarla takıma destek veren taraftarlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" tezahüratı yaptılar. Teknik direktör İsmail Kartal da takım otobüsünden taraftarlara seslenerek, "Tüm taraftarlara buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ORTAK AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğindeki Süper Kupa finalinin bazı aksaklıklar nedeniyle ertelenmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak bir açıklama gelmişti.