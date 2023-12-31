Dilan Polat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü

Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım Pazar Günü tutuklanmıştı. Avukatları Dilan Polat için psikolojisinin iyi olmadığı yönünde açıklamalar yapmıştı.