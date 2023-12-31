Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu: Elektrik ve doğal gaza zam olacak mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 81 ilinde elektrik şebekesinin yönetimi için bugün yaklaşık 21 bin çalışanın sahada olduğunu bildirdi.
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Trakya Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü'nde incelemelerde bulunan Bayraktar, Kontrol Merkezi'ni ziyaret ederek yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Bayraktar, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tesisin, Türkiye'nin elektrik şebekesinin en önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.
Elektriğin hayatın her alanında kesintisiz ihtiyaç duyulan önemli bir alan olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Bugün bu alanın kalbi diyebileceğimiz, bu alanın yönetildiği merkezdeyiz. Buradaki çalışmaları, hem ekibimizin hem sistemimizin 2024 yılına hazırlıklarını yerinde görmek vesilesiyle buraya geldik. Enerjide görünmez kahramanlarla bir aradayız. Çünkü bu arkadaşlarımız 7/24, yaz kış demeden, tatil dinlemeden görevlerinin başındalar. Ülkemizin, vatandaşlarımızın kaliteli, kesintisiz, güvenilir şekilde enerjilerini tedarik etmek için gece gündüz faaliyet gösteriyor, çalışıyor, gayret gösteriyorlar." diye konuştu.
Bayraktar, Türkiye'nin elektrik şebekesinin dünyanın altıncı büyük şebekesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"106 bin megavatlık kurulu güce ulaştık ve yaklaşık 1,5 milyon kilometrelik bir iletim ve dağıtım şebekemiz var. Dolayısıyla bunun yönetilmesi büyük bir efor ve gayret istiyor. Türkiye'nin her yerinde, 81 ilinde yaklaşık 21 bin arkadaş bugün sahada, bugün ve bundan sonraki günlerde de sahada olacak. Herhangi bir kesintiye, kısıntıya sebebiyet vermeden, arz güvenliğimizi temin ederek bu faaliyetlerimizi yürütmeye devam edeceğiz."