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Polatgiller gündemi yine salladı: Dilan Polat'ın yeni planı ağızları açık bıraktı! Pembe odada Engin Polat ile...

Dilan ve Engin Polat, tutuklandı. Son iddia ise gündemi salladı. Çiftin “Pembe Oda” talebinde bulunduğu öne sürülürken cezaevi yönetimi talebi henüz cevaplamadı. İddiaya göre Dilan Polat’ın amacı hamile kalıp tutuksuz yargılanmak...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Aralık 2023 Güncelleme 22 Aralık 2023, 07:01
Polatgiller gündemi yine salladı: Dilan Polat’ın yeni planı ağızları açık bıraktı! Pembe odada Engin Polat ile...

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat; gösterişli hayatları, paraları ve harcamaları ile tüm dikkatleri üzerlerinde topladı. Herkes "değirmenin suyunu" merak ederken, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun raporu Polatgiller'le ilgili birbirinden şok iddiaları gündeme taşıdı.

Çift, kara para aklamadan vergi kaçırmaya kadar çok sayıda suçtan tutuklandı. Dilan ve Engin Polat çiftle ilgili soruşturma devam ederken Dilan-Engin Polat çiftiyle ilgili son bir iddia yine tüm dikkatleri üzerinde topladı.

DİLAN'IN PLANI!
Polat çiftinin cezaevi yönetiminden 'pembe oda' talebinde bulunduğu vurgulandı. Ancak cezaevi bu konuda henüz bir cevap vermezken, talebin ardındaki iddia da tartışmaya yol açtı. İddiaya göre Dilan Polat hamile kalıp tutuksuz yargılamanın planlamasını yapmaktaydı. İşte bu durum yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bu arada pembe oda eş ziyareti, mahkumların genellikle resmi nikahlı eşleriyle belirli aralıklarla birkaç saat veya gün boyunca özel bir yerde yalnız kalabilmelerine imkan tanıyan özel bir ziyaret türüdür. Bu konuda karar yetkisi ise sadece cezaevi yönetimindedir.

ENGİN NEDEN SESSİZ!
Dilan Polat, tutuklandıktan sonra neredeyse her hafta bir açıklama yaptı. Ancak Dilan Polat konuşurken eşi Engin Polat'tan tek mesaj çıkmadı. Engin Polat hapse girdiği tarihten itibaren hiçbir açıklama yapmadı. Bu durum da oldukça merak uyandırdı. Engin Polat'ın sessizliği "Nasıl bir plan içindeler acaba?" sorusuna yol açtı.

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