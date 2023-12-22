Polatgiller gündemi yine salladı: Dilan Polat’ın yeni planı ağızları açık bıraktı! Pembe odada Engin Polat ile...

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat ; gösterişli hayatları, paraları ve harcamaları ile tüm dikkatleri üzerlerinde topladı. Herkes "değirmenin suyunu" merak ederken, Mali Suçları Araştırma Kurulu 'nun raporu Polatgiller'le ilgili birbirinden şok iddiaları gündeme taşıdı.

Çift, kara para aklamadan vergi kaçırmaya kadar çok sayıda suçtan tutuklandı. Dilan ve Engin Polat çiftle ilgili soruşturma devam ederken Dilan-Engin Polat çiftiyle ilgili son bir iddia yine tüm dikkatleri üzerinde topladı.

DİLAN'IN PLANI!

Polat çiftinin cezaevi yönetiminden 'pembe oda' talebinde bulunduğu vurgulandı. Ancak cezaevi bu konuda henüz bir cevap vermezken, talebin ardındaki iddia da tartışmaya yol açtı. İddiaya göre Dilan Polat hamile kalıp tutuksuz yargılamanın planlamasını yapmaktaydı. İşte bu durum yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bu arada pembe oda eş ziyareti, mahkumların genellikle resmi nikahlı eşleriyle belirli aralıklarla birkaç saat veya gün boyunca özel bir yerde yalnız kalabilmelerine imkan tanıyan özel bir ziyaret türüdür. Bu konuda karar yetkisi ise sadece cezaevi yönetimindedir.