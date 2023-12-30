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CHP-DEM pazarlığı kızışıyor! Tuncer Bakırhan'dan "bedavaya yancı olmayız" çıkışı

CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi kolu DEM arasındaki pazarlık kızışıyor. Özgür Özel'in ziyaret edip "ittifak" yoklaması çektiği DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan yerel seçimlerde sırf iktidara kaybettirmek için muhalefete destek vererek 'yancılık' yapmayacaklarını söyledi. Tuncer Bakırhan, "Batı’da daha net, daha somut ilçe ilçe tavrımızı ortaya koyacağız. Adaylarımız DEM Partili olmak zorunda değil, hangi partili olduğunun bizim için önemi yok. İlkelerde uzlaşabilirsek, aday kapsayıcı ve demokratik olabilirse oturup konuşuruz." ifadeleriyle de CHP'ye karşı pazarlıkta el yükselttiğini ortaya koydu.

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Giriş Tarihi 30 Aralık 2023, 16:24 Güncelleme 30 Aralık 2023, 16:47
CHP-DEM pazarlığı kızışıyor! Tuncer Bakırhan’dan bedavaya yancı olmayız çıkışı

Cumhuriyet Halk Partisi ile Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu DEM Parti arasındaki pazarlık kızıştı.

Özgür Özel'in DEM'i ziyaret etmesinin ardından birbirlerine sıcak mesajları artıran iki parti son olarak PKK'nın 12 askerlerimizi şehit ettiği saldırı sonrası birlikte saf tuttu.

TBMM'de AK Parti, MHP İYİ Parti ve Saadet Partisi PKK'ya karşı bildiri imzalarken DEM ve CHP bildiriye imza atmadı.

TUNCER BAKIRHAN'DAN CHP'YE PAZARLIK MESAJLARI
DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, Alman yayın organı DW Türkçe'ye yaptığı açıklamalarda CHP'ye pazarlık mesajları gönderdi.

Koşulsuz 'iktidara kaybettirme' politikasından vazgeçtiklerini söyleyen Bakırhan, "Önümüzdeki dönemde de Batı'da daha net, daha somut ilçe ilçe tavrımızı ortaya koyacağız. Adaylarımız DEM Partili olmak zorunda değil, hangi partili olduğunun bizim için önemi yok. İlkelerde uzlaşabilirsek, aday kapsayıcı ve demokratik olabilirse oturup konuşuruz. Eskisi gibi iktidara kaybettirme ve karşısında kim olduğuna bakılmaksızın ona oy veren bu yöntemi artık değiştiriyoruz." dedi.

"AMACIMIZ YANCILIK DEĞİL"
CHP ile giriştikleri pazarlığı sıkı tutacağı anlaşılan DEM'in eş başkanı Tuncer Bakırhan, "Kayıtsız şartsız iktidar kaybetsin diye oy vermeyeceğiz. Sonuçta biz de bir siyasi partiyiz. Üstelik büyük bedeller ödeyen bir partiyiz. Amacımız sadece muhalefete yancılık yapmak değil." dedi.

PKK CHP'DEN ESENYURT'U İSTİYOR
Öte yandan HDP/DEM'in CHP ile yürüttüğü pazarlıklarda İstanbul ve Ankara'da destek vermek karşılığında bazı ilçeleri istediği biliniyor. Bu ilçeler arasında İstanbul'da Sultangazi ve Esenyurt öne çıkıyor.

ÖZGÜR ÖZEL GÖREVE GELİR GELMEZ PAZARLIKLARA HIZ VERDİ
Göreve geldiğinde HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çakan Özgür Özel takip eden süreçte DEM'li Pervin Buldan ile birlikte operaya giderek Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Pervin Chakar'ın elini öptü.

Skandalı ileri boyuta taşıyan CHP genel başkanı "Onurumdur gururumdur" diyerek Türkiye düşmanı Chakar'ın elini öpmesini savundu.

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Özgür Özel HDP/DEM'i ziyaret ederek pazarlık yoklaması yaptı. DEM'in Batı'da CHP'ye vereceği destek karşılığında bazı ilçeleri istediği gündeme geldi.

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DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan yaptığı açıklamada "Çeşitli istişareler, müzakereler ve güç birlikleri kurarak ilerleyeceğiz. Yerel seçimlerde "kent uzlaşısı" stratejisini uygulayacağız." ifadeleriyle CHP'ye ittifak için kapıyı açtı ve DEM'in aday çıkaracağı ilçeleri duyurmuştu.

O ilçeler şu şekilde:

"Adana'da Seyhan, Ceyhan ve Yüreğir Antalya'da Kepez Mersin'de Akdeniz, Toroslar ve Tarsus İstanbul'da Esenyurt, Sultanbeyli, Adalar ve Sancaktepe Aydın'da Didim, Efeler, Germencik ve Söke Konya'da Cihanbeyli, Kulu Kocaeli'nde Dilovası İzmir'de Torbalı, Bayraklı Menemen Manisa'da Gölmarmara, Turgutlu, Yunus Emre Çanakkale'de Gökçeada Tekirdağ'da Çorlu ve Çerkezköy."

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