CHP-DEM pazarlığı kızışıyor! Tuncer Bakırhan'dan "bedavaya yancı olmayız" çıkışı

Özgür Özel HDP/DEM'i ziyaret ederek pazarlık yoklaması yaptı. DEM'in Batı'da CHP'ye vereceği destek karşılığında bazı ilçeleri istediği gündeme geldi.
DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan yaptığı açıklamada "Çeşitli istişareler, müzakereler ve güç birlikleri kurarak ilerleyeceğiz. Yerel seçimlerde "kent uzlaşısı" stratejisini uygulayacağız." ifadeleriyle CHP'ye ittifak için kapıyı açtı ve DEM'in aday çıkaracağı ilçeleri duyurmuştu.
O ilçeler şu şekilde:
"Adana'da Seyhan, Ceyhan ve Yüreğir Antalya'da Kepez Mersin'de Akdeniz, Toroslar ve Tarsus İstanbul'da Esenyurt, Sultanbeyli, Adalar ve Sancaktepe Aydın'da Didim, Efeler, Germencik ve Söke Konya'da Cihanbeyli, Kulu Kocaeli'nde Dilovası İzmir'de Torbalı, Bayraklı Menemen Manisa'da Gölmarmara, Turgutlu, Yunus Emre Çanakkale'de Gökçeada Tekirdağ'da Çorlu ve Çerkezköy."