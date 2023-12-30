CHP-DEM pazarlığı kızışıyor! Tuncer Bakırhan'dan "bedavaya yancı olmayız" çıkışı

TBMM'de AK Parti, MHP İYİ Parti ve Saadet Partisi PKK'ya karşı bildiri imzalarken DEM ve CHP bildiriye imza atmadı.

Özgür Özel'in DEM'i ziyaret etmesinin ardından birbirlerine sıcak mesajları artıran iki parti son olarak PKK'nın 12 askerlerimizi şehit ettiği saldırı sonrası birlikte saf tuttu.

Koşulsuz 'iktidara kaybettirme' politikasından vazgeçtiklerini söyleyen Bakırhan, "Önümüzdeki dönemde de Batı'da daha net, daha somut ilçe ilçe tavrımızı ortaya koyacağız. Adaylarımız DEM Partili olmak zorunda değil, hangi partili olduğunun bizim için önemi yok. İlkelerde uzlaşabilirsek, aday kapsayıcı ve demokratik olabilirse oturup konuşuruz. Eskisi gibi iktidara kaybettirme ve karşısında kim olduğuna bakılmaksızın ona oy veren bu yöntemi artık değiştiriyoruz." dedi.

"AMACIMIZ YANCILIK DEĞİL"

CHP ile giriştikleri pazarlığı sıkı tutacağı anlaşılan DEM'in eş başkanı Tuncer Bakırhan, "Kayıtsız şartsız iktidar kaybetsin diye oy vermeyeceğiz. Sonuçta biz de bir siyasi partiyiz. Üstelik büyük bedeller ödeyen bir partiyiz. Amacımız sadece muhalefete yancılık yapmak değil." dedi.

PKK CHP'DEN ESENYURT'U İSTİYOR

Öte yandan HDP/DEM'in CHP ile yürüttüğü pazarlıklarda İstanbul ve Ankara'da destek vermek karşılığında bazı ilçeleri istediği biliniyor. Bu ilçeler arasında İstanbul'da Sultangazi ve Esenyurt öne çıkıyor.

ÖZGÜR ÖZEL GÖREVE GELİR GELMEZ PAZARLIKLARA HIZ VERDİ

Göreve geldiğinde HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çakan Özgür Özel takip eden süreçte DEM'li Pervin Buldan ile birlikte operaya giderek Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Pervin Chakar'ın elini öptü.

Skandalı ileri boyuta taşıyan CHP genel başkanı "Onurumdur gururumdur" diyerek Türkiye düşmanı Chakar'ın elini öpmesini savundu.