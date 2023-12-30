İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım’dan Mansur Yavaş’a zehir zemberek sözler: Haramzade bunlar





Türk siyasetinin sıkışmıştık halini hep birlikte aşacağız ve Türk Milletinin hak ettiği tertemiz iktidarı yerelde de genelde de elbirliği ile inşa edeceğiz. Benden başka hiç kimse Ankara'ya hizmet edemez deyip, kendini vazgeçilmez gibi kamuoyuna sunmaya çalışanları, belediyelerin imkanlarını kullanarak Karun gibi zenginleşen haramzadeleri, kendilerini bey addederek beyefendiliğe yakışmayan hareketler yapanları milletimize havale ediyoruz.

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