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İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım’dan Mansur Yavaş’a zehir zemberek sözler: Haramzade bunlar

CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan savaş her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Meral Akşener'in "81 ilde aday çıkaracağız" demesinin ardından birbirine giren iki partide sular durulmak bilmiyor. Son olarak İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile ağır sözler sarf etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Aralık 2023, 14:18 Güncelleme 30 Aralık 2023, 15:10
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım’dan Mansur Yavaş’a zehir zemberek sözler: Haramzade bunlar

İyi Parti ile CHP arasında Ekrem İmamoğlu krizinin ardından bir de Mansur Yavaş krizi patladı.

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Meral Akşener'in partideki istifaları CHP'ye ve Ekrem İmamoğlu'na fatura ederek, "Savaş olarak kabul ediyorum" demesinin ardından İmamoğlu ve Yavaş peş peşe Akşener'i hedef aldı.

Mansur Yavaş'a zehir zemberek sözler

Bir dönem benim kardeşim dediği Mansur Yavaş'a 'korkak' yakıştırması yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise CHP'ye karşı tüm kılıçlarını kuşandı.

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ANKARA İL BAŞKANI'NDAN MANSUR YAVAŞ'A SERT SÖZLER: HARAMZADE!
Akşener'in Yavaş'a karşı kullandığı söz konusu ifadelerin ardından İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım da, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda Mansur Yavaş"Haramzade" olarak isimlendirip "Şahsi menfaatlerini memleket menfaatinin üzerinde tutanlara saflarımızda asla yer vermeyeceğiz." dedi.

Yıldırım yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

Kısa günün kârı için, Türk Milletinin istiklaline ipotek konulmasına müsaade etmeyeceğiz. Şahsi menfaatlerini memleket menfaatinin üzerinde tutanlara saflarımızda asla yer vermeyeceğiz.



Türk siyasetinin sıkışmıştık halini hep birlikte aşacağız ve Türk Milletinin hak ettiği tertemiz iktidarı yerelde de genelde de elbirliği ile inşa edeceğiz. Benden başka hiç kimse Ankara'ya hizmet edemez deyip, kendini vazgeçilmez gibi kamuoyuna sunmaya çalışanları, belediyelerin imkanlarını kullanarak Karun gibi zenginleşen haramzadeleri, kendilerini bey addederek beyefendiliğe yakışmayan hareketler yapanları milletimize havale ediyoruz.

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