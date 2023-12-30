ELAZIĞ’DA DEPREM SON DAKİKA! 30 Aralık az önce deprem mi oldu? Tunceli, Bingöl, Malatya... AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün Elazığ merkez üssünde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 16.26'da kaydedilen depremin derinliği 9.36 kilometre olarak ölçüldü.

Elazığ'da bugün 16:26 saatlerinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Elazığ merkez olduğu ve derinliğinin 9.36 kilometre olduğu belirtildi.