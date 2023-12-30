ELAZIĞ’DA DEPREM SON DAKİKA! 30 Aralık az önce deprem mi oldu? Tunceli, Bingöl, Malatya... AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün Elazığ merkez üssünde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 16.26'da kaydedilen depremin derinliği 9.36 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün Elazığ merkez üssünde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 16.26'da kaydedilen depremin derinliği 9.36 kilometre olarak ölçüldü.
Elazığ'da bugün 16:26 saatlerinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Elazığ merkez olduğu ve derinliğinin 9.36 kilometre olduğu belirtildi.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Elazığ'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem ve bazı vatandaşların kaçışması güvenlik kameralarına yansıdı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 16.26'da merkez üssü Elazığ olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
Deprem anı bir kuyumcular çarşısının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bazı vatandaşların panik halinde koşar adımlarla çarşıdan çıktığı görüldü.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Meydana gelen deprem sonrasında saat 17.13 itibariyle ilimizde AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir" denildi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2023.12.30 16:26:25 38.4658 39.0290 6.6 -.- 4.4 4.4 KULLUK-(ELAZIG) İlksel
2023.12.30 15:22:36 36.2182 25.6723 5.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.12.30 14:58:40 40.8680 36.0420 14.0 -.- 2.2 -.- KUPECIK-LADIK (SAMSUN) İlksel
2023.12.30 14:34:23 38.1098 36.9113 5.0 -.- 1.7 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.30 14:32:52 37.3897 36.5568 5.4 -.- 2.1 -.- SADIKLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.30 14:24:38 40.4378 28.8682 6.7 -.- 2.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.30 13:26:50 39.9660 28.8578 0.0 -.- 2.0 -.- KARINCALI-ORHANELI (BURSA) İlksel
2023.12.30 13:26:02 37.9898 36.5572 5.1 -.- 2.1 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.30 12:46:16 39.8733 28.8130 0.0 -.- 1.8 -.- YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) İlksel
2023.12.30 12:40:54 38.8078 37.3990 8.7 -.- 1.5 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.12.30 12:13:24 37.2387 39.2972 5.0 -.- 1.9 -.- KOSECIK-(SANLIURFA) İlksel
2023.12.30 12:02:37 38.4977 38.1853 5.5 -.- 1.4 -.- DURANLAR-(MALATYA) İlksel
2023.12.30 10:52:21 36.0477 36.1378 7.0 -.- 1.9 -.- SENKOY-(HATAY) İlksel
2023.12.30 10:47:21 38.1352 36.9932 5.0 -.- 2.0 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.30 10:32:04 40.7850 27.5185 9.1 -.- 1.4 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel