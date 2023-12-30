Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri sahiplerini buldu! İşte ödüllerin sahipleri...







İşte ödüllerin sahipleri...

HÜSREV HATEMİ NECİP FAZIL SAYGI ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ

Hüsrev Hatemi İhtisas alanı olan hekimlikteki araştırma ve incelemeleriyle önemli bir konuma sahip olmakla birlikte, edebiyatımıza nevi şahsına münhasır bir ses ve renk getiren şiirleri, denemeleri, hatıra kitapları, sohbetleri ve yetiştirdiği talebeleriyle medeniyet dünyamızda unutulmaz bir yer edinmesi sebebiyle Necip Fazıl Saygı Ödülü'ne layık görüldü.







HÜSREV HATEMİ KİMDİR? Tam adı Hasan Hüsrev Hatemi'dir. Yazı ve şiirlerinde "Hasan Hüsrev", "Ali Fikret" imzalarını da kullandı. Cemile Bilali Hanım ile kırtasiyeci Ali Asgar Hatemi'nin oğlu olarak İstanbul'da doğdu. Şair, yazar ve hukukçu Hüseyin Hatemi ikiz kardeşidir. 1962 'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı okulda 1966'da asistan, 1971'de doçent oldu; Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde iç hastalıkları profesörü olarak görev yaptı (1978 -2006). Endokrinoloji alanında ders kitabı vardır. 1986'da kurulan Tıp Tarihi Araştırmaları adlı yıllık yayının editörüdür. Türk Edebiyatı Vakfı ve Eczacıbaşı Kültür Girişimi üyesidir. Karakavak adlı bir şiir albümü çıkardı. "Grili Çocuk" adlı şiirini O. Pamirtan besteledi; M. Işık'ın bestelediği şiirleri "Gün Akşamlıdır" adlı kasette toplandı. "İkbal Gazeli" şiiri ile 1963 İslam Dergisi Şiir Yarışması birinciliği; Yozlaşmadan Uzlaşmak ile 1988 Türkiye Yazarlar Birliği Deneme-Eleştiri Ödülü; Gün Akşamlıdır ile 1994 Türkiye Yazarlar Birliği "Yılın Şairi" Ödülü'nü kazandı.Hâlen İstanbul'da yaşıyor; evli, iki çocuk babası. Beşir Ayvazoğlu, Defterimde 40 Suret adlı kitabında Hüsrev Hatemi'nin portresini şu cümlelerle çizer: "Tıp tahsili ve kariyeri, Hüsrev Hatemi'nin içindeki şarkiyatçılık özlemini külleyecek yerde beslemiştir. Şairliğinin yanısıra seçkin bir entelektüel, unutulmuş değerleri tozlu kitaplar arasında bulup gün ışığına çıkaran bir edebiyat arkeoloğu ve bir "anılar kuyumcusu" olarak kültür dünyamızda ayrı bir yere sahip olan Hüsrev Hatemi'nin bir özelliği de, ölçüyü hiç bir zaman kaçırmamağıdır. BÜŞRA KAYIKÇI NECİP FAZIL MÜZİK ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ

Büşra Kayıkçı, müzikte yenilik arayışları, üretimdeki enerjisi, disiplinler arası çalışmaları, besteleri ve icralarıyla ülkemizde ve uluslararası müzik platformlarında gösterdiği başarıları sebebiyle Necip Fazıl Müzik Ödülü'ne layık görüldü.

Kayıkçı, "Kendimi esas ifade ettiğim yerim enstrümanım." dedi. Necip Fazıl Müzik Ödülü'ne layık görülen Kayıkçı "Kubbe" adlı eserini icra etti.

BÜŞRA KAYIKÇI KİMDİR? 1990 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya gelmiştir. 9 yaşında ailesinin desteğiyle hoş sanatlar dersleri alan Büşra Kayıkçı, üniversite eğitimini iç mimarlık yerinde aldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde piyano dersleri aldıktan sonra caz müziğine ilgi duyan başarılı müzisyen, 27. İstanbul Caz Festivali'nde 'Genç Cazcılar' kategorisinde performans sergileyecek isimler arasında bölge aldı. Toplumsal medyada sempatiyle karşılanan Büşra Kayıkçı, amatör olarak ressamlıkla ilgileniyor. NECİP FAZIL MİMARLIK ÖDÜLÜ SAHİPLERİNİ BULDU

H. İbrahim Düzenli, A. Asım Divleli, E. Selçuk Taşar, Ahmet Yılmaz, İ. Hakkı Yiğit ve B. Sami Ateşçi "Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde 1 ve 2 No'lu Tütün Depolarının Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ne Dönüşümü" projeleriyle bir endüstri mirası olan hangarlardaki ahşap ve çelikleri tekrar hayata dahil ederek malzemeyi yeniden kullanmaları, mekanın geçmiş ruhunu yenilenen mekana taşımaları, sürdürülebilir bir kampüs alanı oluşturmaları ve önemli bir mimari dönüşüm projesini hayata geçirmeleri sebebiyle Necip Fazıl Mimarlık Ödülü'ne layık görüldü.

Divleli, burada yaptığı konuşmada "Mimari bir eseri ortaya çıkarmak kadar onun hayat bulması da önemlidir." dedi.

SELAHATTİN SANCAKLI NECİP FAZIL GÖRSEL SANATLAR ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ

Selahattin Sancaklı, yönetmenliğini üstlendiği Akif dizisinde istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ailesi etrafında gelişen olayları, imparatorluğun çöküşüne giden yolda yaşanan sosyal kırılmaları, İstanbul'un işgal yıllarındaki aydın psikolojisini ve yabancı misyonerlerin faaliyetlerini, millete mal olmuş Akif gibi örnek bir şahsiyetin ödediği bedelleri, Kurtuluş savaşında verdiği mücadelenin toplumsal yansımalarını estetik ve başarılı bir sinema diliyle geniş kitlelerin ilgisini çekecek akıcılıkta televizyon dizisine aktarması sebebiyle Necip Fazıl Görsel Sanatlar Ödülü'ne layık görülmüştür.

SELAHATTİN SANCAKLI KİMDİR? Selahattin Sancaklı 1969 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Geçmişten günümüze bir çok dizi ve sinema filminde yönetmen ve görüntü yönetmeni olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünden mezun olmuştur. En son 2018 yılında vizyona giren Direniş Karatay sinema filminin yönetmenliğini üstlenmiştir. Bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu dizisi ve Direniş Karatay sinema filminin yönetmenliğinin yanı sıra Asmalı Konak Kız Kulesi Aşıkları Hasat filmlerinin kamera ekibinde, Kurtlar Vadisi Pusu ve Keşanlı ali Destanı dizilerinin yönetmen ekibinde yer almıştır. Selahattin Sancaklı ayrıca, Gece Otostopçusu, Gülüm, Ruhsar, Sevda Rüzgarları, Yılan Hikayesi, Dikkat Bebek Var, Asmalı Konak, Bir İstanbul Masalı, Mustafa Hakkında Herşey, Çanakkale Son Kale, Kurtlar Vadisi Irak, Hayatım Sana Feda, Kabuslar Evi Hayal-i Cihan, Kaçan Fırsatlar Limited, Onlara Dokunmak, Son Dans, Takip, Tanıdık Yabancı, İlk Aşk, Ayrılık, Muro, Kutsal Damacana, Kurtlar Vadisi Filistin, Atlılar, İnadına Yaşamak ve Kurtlar Vadisi Vatan gibi projelerinde görüntü yönetmenliğini üstlenmiştir. FİGEN YAMAN COŞAR NECİP FAZIL ÇOCUK EDEBİYATI ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ

Figen Yaman Coşar, Temiz bir Türkçe ve titiz bir üslûpla çocuklar için kaleme aldığı çok sayıda eserin yanı sıra, televizyonlar için hazırladığı çocuk programları, yürütmekte olduğu çocuk projeleri ve çocuğun dünyasını kavrayış ve onların ilgisine seslenişteki özenli çalışmaları sebebiyle Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü'ne layık görüldü. Coşar, "Biz bütün dünyanın hamisiyiz." dedi.