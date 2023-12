Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri sahiplerini buldu! İşte ödüllerin sahipleri...

AHMET AYHAN ÇİTİL KİMDİR?

1968 doğumlu olan çitil 1991 yılında boğaziçi üniversitesi’nde endüstri mühendisliği ve iktisat bölümlerinde çift anadal programını tamamladı. 1994 yılında yine aynı üniversiteden an introduction to the ontological foundations of gödel’s incompleteness theorems (gödel’in tamamlanamazlık teoremlerinin ontolojisine bir giriş) başlıklı teziyle felsefe yüksek lisans derecesi ve 2000 yılında the theory of object in kant’s transcendental thought and some consequences of a deepening of this theory (kant’ın transandantal düşüncesinden nesne kuramı ve bu kuramın derinleştirilmesinin yol açtığı bazı sonuçlar) başlıklı teziyle felsefe doktora derecesi aldı. i.t.ü ve kocaeli üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. yayımlanmış makale, bildiri ve çevirileri bulunmaktadır.

SELAHATTİN YUSUF NECİP FAZIL HİKÂYE-ROMAN ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ

Selahattin Yusuf, toplumsal ve siyasal olaylar zemininde güç ve birey ilişkilerini sorguladığı romanlarında insan ilişkilerindeki açmazları, değerlerden kopuşu, hayal kırıklıklarını, aşkı ve içsel yolculuğu popüler edebiyatın tuzaklarına düşmeden, kuşatıcı ve şiirsel bir derinlik içinde ele alması sebebiyle Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü'ne layık görüldü.

Törende konuşma yapan Yusuf, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde uzun farları yanan bir ülke haline geldi. Türkiye'nin artık genel/siyasal bir perspektifi var." dedi.