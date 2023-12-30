Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri sahiplerini buldu! İşte ödüllerin sahipleri...

Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri muhteşem bir törenle sahiplerini buldu.
Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri muhteşem bir törenle sahiplerini buldu.
Türk basınının öncü gazetesi Star, edebiyat dünyasında büyük yankı bulan ve kültür sanat camiasının en prestijli ödülü Necip Fazıl Ödülleri'nin bu yıl 10'uncusu düzenliyor. Fikir sanat dünyamıza özgün eserleriyle katkı sağlayan yapıtların sahipleri, yoğun ilgi gören törende ödülleriyle buluştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle 'Doğdu Batmayan Güneş' temasıyla düzenlenen gecenin onur konuğu Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu.
İşte ödüllerin sahipleri...
HÜSREV HATEMİ NECİP FAZIL SAYGI ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ
Hüsrev Hatemi İhtisas alanı olan hekimlikteki araştırma ve incelemeleriyle önemli bir konuma sahip olmakla birlikte, edebiyatımıza nevi şahsına münhasır bir ses ve renk getiren şiirleri, denemeleri, hatıra kitapları, sohbetleri ve yetiştirdiği talebeleriyle medeniyet dünyamızda unutulmaz bir yer edinmesi sebebiyle Necip Fazıl Saygı Ödülü'ne layık görüldü.
HÜSREV HATEMİ KİMDİR?
Tam adı Hasan Hüsrev Hatemi'dir. Yazı ve şiirlerinde "Hasan Hüsrev", "Ali Fikret" imzalarını da kullandı. Cemile Bilali Hanım ile kırtasiyeci Ali Asgar Hatemi'nin oğlu olarak İstanbul'da doğdu. Şair, yazar ve hukukçu Hüseyin Hatemi ikiz kardeşidir. 1962 'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı okulda 1966'da asistan, 1971'de doçent oldu; Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde iç hastalıkları profesörü olarak görev yaptı (1978 -2006). Endokrinoloji alanında ders kitabı vardır. 1986'da kurulan Tıp Tarihi Araştırmaları adlı yıllık yayının editörüdür. Türk Edebiyatı Vakfı ve Eczacıbaşı Kültür Girişimi üyesidir. Karakavak adlı bir şiir albümü çıkardı. "Grili Çocuk" adlı şiirini O. Pamirtan besteledi; M. Işık'ın bestelediği şiirleri "Gün Akşamlıdır" adlı kasette toplandı. "İkbal Gazeli" şiiri ile 1963 İslam Dergisi Şiir Yarışması birinciliği; Yozlaşmadan Uzlaşmak ile 1988 Türkiye Yazarlar Birliği Deneme-Eleştiri Ödülü; Gün Akşamlıdır ile 1994 Türkiye Yazarlar Birliği "Yılın Şairi" Ödülü'nü kazandı.Hâlen İstanbul'da yaşıyor; evli, iki çocuk babası.
Beşir Ayvazoğlu, Defterimde 40 Suret adlı kitabında Hüsrev Hatemi'nin portresini şu cümlelerle çizer: "Tıp tahsili ve kariyeri, Hüsrev Hatemi'nin içindeki şarkiyatçılık özlemini külleyecek yerde beslemiştir. Şairliğinin yanısıra seçkin bir entelektüel, unutulmuş değerleri tozlu kitaplar arasında bulup gün ışığına çıkaran bir edebiyat arkeoloğu ve bir "anılar kuyumcusu" olarak kültür dünyamızda ayrı bir yere sahip olan Hüsrev Hatemi'nin bir özelliği de, ölçüyü hiç bir zaman kaçırmamağıdır.
BÜŞRA KAYIKÇI NECİP FAZIL MÜZİK ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ
Büşra Kayıkçı, müzikte yenilik arayışları, üretimdeki enerjisi, disiplinler arası çalışmaları, besteleri ve icralarıyla ülkemizde ve uluslararası müzik platformlarında gösterdiği başarıları sebebiyle Necip Fazıl Müzik Ödülü'ne layık görüldü.
Kayıkçı, "Kendimi esas ifade ettiğim yerim enstrümanım." dedi.
Necip Fazıl Müzik Ödülü'ne layık görülen Kayıkçı "Kubbe" adlı eserini icra etti.
BÜŞRA KAYIKÇI KİMDİR?
1990 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya gelmiştir. 9 yaşında ailesinin desteğiyle hoş sanatlar dersleri alan Büşra Kayıkçı, üniversite eğitimini iç mimarlık yerinde aldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde piyano dersleri aldıktan sonra caz müziğine ilgi duyan başarılı müzisyen, 27. İstanbul Caz Festivali'nde 'Genç Cazcılar' kategorisinde performans sergileyecek isimler arasında bölge aldı. Toplumsal medyada sempatiyle karşılanan Büşra Kayıkçı, amatör olarak ressamlıkla ilgileniyor.
NECİP FAZIL MİMARLIK ÖDÜLÜ SAHİPLERİNİ BULDU
H. İbrahim Düzenli, A. Asım Divleli, E. Selçuk Taşar, Ahmet Yılmaz, İ. Hakkı Yiğit ve B. Sami Ateşçi "Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde 1 ve 2 No'lu Tütün Depolarının Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ne Dönüşümü" projeleriyle bir endüstri mirası olan hangarlardaki ahşap ve çelikleri tekrar hayata dahil ederek malzemeyi yeniden kullanmaları, mekanın geçmiş ruhunu yenilenen mekana taşımaları, sürdürülebilir bir kampüs alanı oluşturmaları ve önemli bir mimari dönüşüm projesini hayata geçirmeleri sebebiyle Necip Fazıl Mimarlık Ödülü'ne layık görüldü.
Divleli, burada yaptığı konuşmada "Mimari bir eseri ortaya çıkarmak kadar onun hayat bulması da önemlidir." dedi.
SELAHATTİN SANCAKLI NECİP FAZIL GÖRSEL SANATLAR ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ
Selahattin Sancaklı, yönetmenliğini üstlendiği Akif dizisinde istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ailesi etrafında gelişen olayları, imparatorluğun çöküşüne giden yolda yaşanan sosyal kırılmaları, İstanbul'un işgal yıllarındaki aydın psikolojisini ve yabancı misyonerlerin faaliyetlerini, millete mal olmuş Akif gibi örnek bir şahsiyetin ödediği bedelleri, Kurtuluş savaşında verdiği mücadelenin toplumsal yansımalarını estetik ve başarılı bir sinema diliyle geniş kitlelerin ilgisini çekecek akıcılıkta televizyon dizisine aktarması sebebiyle Necip Fazıl Görsel Sanatlar Ödülü'ne layık görülmüştür.
SELAHATTİN SANCAKLI KİMDİR?
Selahattin Sancaklı 1969 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Geçmişten günümüze bir çok dizi ve sinema filminde yönetmen ve görüntü yönetmeni olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir.
Mimar Sinan Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünden mezun olmuştur. En son 2018 yılında vizyona giren Direniş Karatay sinema filminin yönetmenliğini üstlenmiştir.
Bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu dizisi ve Direniş Karatay sinema filminin yönetmenliğinin yanı sıra Asmalı Konak Kız Kulesi Aşıkları Hasat filmlerinin kamera ekibinde, Kurtlar Vadisi Pusu ve Keşanlı ali Destanı dizilerinin yönetmen ekibinde yer almıştır.
Selahattin Sancaklı ayrıca, Gece Otostopçusu, Gülüm, Ruhsar, Sevda Rüzgarları, Yılan Hikayesi, Dikkat Bebek Var, Asmalı Konak, Bir İstanbul Masalı, Mustafa Hakkında Herşey, Çanakkale Son Kale, Kurtlar Vadisi Irak, Hayatım Sana Feda, Kabuslar Evi Hayal-i Cihan, Kaçan Fırsatlar Limited, Onlara Dokunmak, Son Dans, Takip, Tanıdık Yabancı, İlk Aşk, Ayrılık, Muro, Kutsal Damacana, Kurtlar Vadisi Filistin, Atlılar, İnadına Yaşamak ve Kurtlar Vadisi Vatan gibi projelerinde görüntü yönetmenliğini üstlenmiştir.
FİGEN YAMAN COŞAR NECİP FAZIL ÇOCUK EDEBİYATI ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ
Figen Yaman Coşar, Temiz bir Türkçe ve titiz bir üslûpla çocuklar için kaleme aldığı çok sayıda eserin yanı sıra, televizyonlar için hazırladığı çocuk programları, yürütmekte olduğu çocuk projeleri ve çocuğun dünyasını kavrayış ve onların ilgisine seslenişteki özenli çalışmaları sebebiyle Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü'ne layık görüldü. Coşar, "Biz bütün dünyanın hamisiyiz." dedi.
FİGEN YAMAN KİMDİR?
1975'de Çankırı'da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümünden mezun oldu. Ulusal televizyon kanallarında çocuk programcılığı ve senaristliği yaptı. Birçok çocuk projesini yönetti. Reklam filmlerine senaryo yazdı. Çocuk kitapları kaleme aldı ve editörlüğü yaptı. Yazarın Düş Değirmeni markamızdan yayımlanan kitabı Evrendeki Son Hazine kitabı 1. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Festivalinde Cahit Zarifoğlu anısına yılın çocuk edebiyatı ödülünü aldı. Hâlen yazmaya devam etmekte.
Yayınevimizden çıkan kitapları: Masalistanbul, Masalistanbul 2, Kayıp İsimler Krallığı (3 Kitaplık gençlik serisi), Boğaz'ın Kedisi Titiz, Turuncu Öyküler (10 kitaplık ilköğretim serisi), Küçük Şehzade (8 kitaplık ilköğretim serisi), Efe ile Ece (10 kitaplık okul öncesi hikâye serisi), Evrendeki Son Hazine
NACER KHEMİR NECİP FAZIL ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ
Nacer Khemir, Modernizm ve küresel dayatmaların çarkları arasında kaybolmuş, özünden kopmuş, varoluş gayesini unutmuş insana ilahi yaradılıştaki hikmeti yeniden hatırlatan, küresel ve ticari sinema anlayışına prim vermeden, gelenekten beslenen, kadim bilgeliğin imbiğinden damıtılmış ibretli hikâyelerle sinema sanatına dervişane bir bakış kazandırması sebebiyle Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'ne layık görüldü.
Nacer Khemir, "Necip Fazıl, bir şair ve müteşekkir olarak ömrünü hakikatin hizmetine adadı. Zira trajediyi doğuran yalanlardır. Sayın Cumhurbaşkanı, Filistin halkı şahsınızda bir hakikat adamı buldu." dedi.
NACER KHEMİR KİMDİR?
Küçük yaşlarında klasik arap kültüründen ve anlatılan hikâyelerden etkilendi. Khemir özellikle Binbir Gece Masallarından çok etkilendiğini belirtmektedir.[1] 1966 yılında , on sekiz yaşındayken UNESCO'dan aldığı bursla Paris'te film çalışmaları yaptı. İlk filmi L'Histoire du pays du Bon Dieu (The History of God's Country) 1975'te tamamladı.
RIDVAN TULUM NECİP FAZIL İLK ESERLER ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ
Rıdvan Tulum, "İnsansın ve Akşam" kitabındaki şiirlerinde modern bireyin çatışma ve çelişkilerini kavrayışta umut vaat eden sezgisi sebebiyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'ne layık görüldü.
Tulum, "Şair sezgisi olan insandır. Dünyada istisnadır onun sezgisi. Çünkü o, zaman zaman adaletin ve gerçeğin yerini işaret etmekle yükümlüdür." dedi.
RIDVAN TULUM KİMDİR?
Rıdvan Tulum 1993 yılında Kastamonu'da doğdu, 25 yıldır İstanbul'da yaşıyor. Şiirleri sadece İtibar dergisinde yayımlandı. Cins dergisinde yazıları ve söyleşileri yer alıyor. İlk kitabı İnsansın Ve Akşam adını taşıyor.
SEMA BAYAR NECİP FAZIL İLK ESERLER ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ
Sema Bayar, yayınlanan iki hikâye kitabında nezih Türkçesi ve akıcı üslubuyla yoksul, kimsesiz, tutunamayan, kıyıya vuran insanlık hallerini melodrama düşmeden ele alan, simgesel, cesur ve şiirsel bir dille kurduğu hikâye dünyasını gerçeküstü anlatımın şaşırtıcı tasvirleriyle zenginleştirmesi sebebiyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'ne layık görüldü.
Bayar, "Ödülümü; Filistin özelinde dünyanın haysiyet davasını güden tüm direnişçiler ve kahraman Mehmetçiğimiz adına alıyorum." dedi.
SEMA BAYAR KİMDİR?
Sema Bayar: 1983'te Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Öyküleri Heceöykü, Dergâh, Türk Edebiyatı, Kitap-lık, Mahalle Mektebi ve Söğüt dergilerinde yayımlandı. Bayar, bir kamu kuruluşunda editör olarak çalışmaktadır.
AHMET AYHAN ÇİTİL, NECİP FAZIL FİKİR-ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ
Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil, metafizik, matematik, din, ahlâk, sosyal bilimler, yapay zekâ, hukuk, şiddet, mantık gibi faklı konuları birbirine eklemlenmiş bir bütünlük ve felsefi zemin içinde ele alması, akademik çalışmaları ve Kant felsefesi üzerine yapmış olduğu kapsamlı inceleme ve araştırmaları sebebiyle Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü'ne layık görüldü.
Törende konuşan Çitil, " İslam dünyası çok uzun zamandır krizde. Her zaman birinci sınıf düşüncelerle bu krizler aşıldı." ifadelerini kullandı.
AHMET AYHAN ÇİTİL KİMDİR?
1968 doğumlu olan çitil 1991 yılında boğaziçi üniversitesi’nde endüstri mühendisliği ve iktisat bölümlerinde çift anadal programını tamamladı. 1994 yılında yine aynı üniversiteden an introduction to the ontological foundations of gödel’s incompleteness theorems (gödel’in tamamlanamazlık teoremlerinin ontolojisine bir giriş) başlıklı teziyle felsefe yüksek lisans derecesi ve 2000 yılında the theory of object in kant’s transcendental thought and some consequences of a deepening of this theory (kant’ın transandantal düşüncesinden nesne kuramı ve bu kuramın derinleştirilmesinin yol açtığı bazı sonuçlar) başlıklı teziyle felsefe doktora derecesi aldı. i.t.ü ve kocaeli üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. yayımlanmış makale, bildiri ve çevirileri bulunmaktadır.
SELAHATTİN YUSUF NECİP FAZIL HİKÂYE-ROMAN ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ
Selahattin Yusuf, toplumsal ve siyasal olaylar zemininde güç ve birey ilişkilerini sorguladığı romanlarında insan ilişkilerindeki açmazları, değerlerden kopuşu, hayal kırıklıklarını, aşkı ve içsel yolculuğu popüler edebiyatın tuzaklarına düşmeden, kuşatıcı ve şiirsel bir derinlik içinde ele alması sebebiyle Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü'ne layık görüldü.
Törende konuşma yapan Yusuf, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde uzun farları yanan bir ülke haline geldi. Türkiye'nin artık genel/siyasal bir perspektifi var." dedi.
SELAHATTİN YUSUF KİMDİR?
Selahattin Yusuf, Türk yazar. 1974 yılında Trabzon'da doğdu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi. Fakültede arkadaşlarıyla birlikte dört yıl boyunca çıkardığı Mektebi Mülkiye dergisinde felsefe ve edebiyat yazıları yazdı. Üniversiteden mezun olduktan sonra, aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. Siyaset Bilimi dalında hazırladığı tezini savunmadan bıraktı ve akademik çalışmalarına son verdi. Edebiyata yöneldi. Serbest yazarlık yapmaya başladı.
ALİ GÜNVAR NECİP FAZIL ŞİİR ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜ
Dr. Ali Günvar, yenilikçi tavrının yanı sıra geleneği kuşatan özgün sesiyle çok katmanlı bir şiir evreni kuran ve aynı zamanda, yayıncılık faaliyetleriyle uzun yıllardır Türk şiirine hizmet etmesi sebebiyle Necip Fazıl Şiir Ödülü'ne layık görüldü.
Ödül sahibi Ali Günvar, "Ben bu ödülü; Filistin'de şehit edilen ve kendi dillerinde şiir yazdırılmayan şairlere ithafen alıyorum." dedi.
ALİ GÜNVAR KİMDİR?
Ali Günvar, 1953 yılında İzmir'de doğdu. İTÜ Mimarlık Fakültesini bitirdi (1978). Üç sayı süren Üç Çiçek dergisinin kurucularındandı (1983). 1986'da arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Şiir Atı Yayıncılık'ta Şiir Atı kitaplarını yayınladı.
Şiir ve yazıları 1978'den itibaren Birikim, Yazko Edebiyat, Gösteri, Oluşum, Poetika, Üç Çiçek, Şiir Atı, İmge / Ayrım, Sombahar, Bürde, Yedi İklim, Kitap Zamanı, Est et Non gibi dergilerde yer aldı.
NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ 2023
Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Doç. Dr. Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan Jüri'nin aldığı kararlar neticesinde 2023 Necip Fazıl Ödülleri'ne layık görülen isimler şöyle:
Necip Fazıl Şiir Ödülü: Ali Günvar
Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Selahattin Yusuf
Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Ahmet Ayhan Çitil
Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Sema Bayar
Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Rıdvan Tulum
Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Nacer Khemir
Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü: Figen Yaman Coşar
Necip Fazıl Görsel Sanatlar Ödülü: Selahattin Sancaklı
Necip Fazıl Mimarlık Ödülü: Samsun Üni. Ballıca Kampüsü'nde Tütün Depolarının Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ne Dönüşümü (H. İbrahim Düzenli, A. Asım Divleli, E. Selçuk Taşar & Ahmet Yılmaz, Y. İ. Hakkı Yiğit, B. Sami Ateşçi)
Necip Fazıl Müzik Ödülü: Büşra Kayıkçı
Necip Fazıl Saygı Ödülü: Hüsrev Hatemi