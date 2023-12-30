Deprem bölgesine özel önem | Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılında 76 yurt içi ziyareti gerçekleştirdi





TEMEL ATMA TÖRENİ İÇİN YENİDEN DEPREM BÖLGESİNDE Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pazarcık depremi sonrası 17 Bin 902 Afet ve Köy Konutu'nun ilk temel atma törenine katılmak üzere 23 Mart'ta yeniden Kahramanmaraş'a gitti. Ertesi gün Hatay'a geçen Erdoğan, "Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni"ne katıldı.





Erdoğan, Adıyaman Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni'ne katılmak üzere 27 Mart'ta Adıyaman'a, Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'ne katılmak için de 31 Mart'ta Gaziantep'e ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, aynı gün depremlerden etkilenen Kilis'i de ziyaret etti. Başkan Erdoğan, Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'ne katılmak için 1 Nisan'da Elazığ'a, deprem konutları temel atma törenlerine katılmak üzere de 13 Nisan'da Malatya'ya ve 14 Nisan'da ise Diyarbakır'a gitti.





Toplu açılış törenine katılmak üzere 15 Nisan'da Kocaeli'ye giden Erdoğan, 897 afet konutu temel atma ve 659 konut ile 61 dükkanın anahtar teslim törenlerine katılmak üzere de 16 Nisan'da Şanlıurfa'yı ziyaret etti. Erdoğan, partisinin mitingine katılmak üzere 18 Nisan'da Afyonkarahisar'a giderken, aynı gün toplu açılış töreni için Eskişehir'de bulundu.





KARADENİZ DOĞAL GAZINI DEVREYE ALDI Partisinin 19 Nisan'da gerçekleştirilen Denizli mitingine katılan Erdoğan, Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'ne katılmak üzere, 20 Nisan tarihinde Zonguldak'a ziyarette bulundu. Başkan Erdoğan, Gaziantep Nurdağı'nda Belpınar ile Mesthüyük Köyleri ve Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'ne katılmak üzere 22 Nisan'da deprem bölgesi Gaziantep'e gitti.