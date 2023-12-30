Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya sözleri dakikalarca ayakta alkışlandı! "Fatih'in emanetini asli kimliğine kavuşturduk"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan, "Bu ödüllerle sadece büyük şairimize vefa borcumuzu ödemekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin değerlerine de sahip çıkıyoruz. Ödüller daha büyük başarıların müjdeleyicisi olacak" dedi.
AYASOFYA SÖZLERİ AYAKTA ALKIŞLANDI: FATİH'İN EMANETİNİ ASLİ KİMLİĞİNE KAVUŞTURDUK
Öte yandan Ayasofya sözlerinde Başkan Erdoğan ayakta alkışlandı ve konuşmasında, "Üstadın en büyük mücadelesiydi! Fatih'in emanetini asli kimliğine kavuşturduk" mesajını verdi.
Başkan Erdoğan şunları söyledi:
"Üstad, gerçekleştirmek için bütün ömrünü vakfettiği ideallerini, genç kuşakların gerçeğe dönüştürebileceğine inanıyordu. Üstat, defalarca hapse girdi, birçok haksızlığa maruz kaldı ancak inandığı yoldan asla geri adım atmadı.
Vefatından 37 yıl sonra, Üstad'ın en büyük hayali olan Ayasofya'yı açma şerefine eriştik. Allah'a hamdolsun, 80 yıllık hasretin ardından zincirleri hep birlikte kırdık ve Fatih'in vasiyetine uygun olarak Ayasofya'yı asli kimliğine tekrar kavuşturduk."