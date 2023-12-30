Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya sözleri dakikalarca ayakta alkışlandı! "Fatih'in emanetini asli kimliğine kavuşturduk"

Vefatından 37 yıl sonra, Üstad'ın en büyük hayali olan Ayasofya'yı açma şerefine eriştik. Allah'a hamdolsun, 80 yıllık hasretin ardından zincirleri hep birlikte kırdık ve Fatih'in vasiyetine uygun olarak Ayasofya'yı asli kimliğine tekrar kavuşturduk."

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