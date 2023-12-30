AYASOFYA'YI ASLİ KİMLİĞİNE TEKRAR KAVUŞTURDUK
En büyük hayali olan Ayasofya'yı açma şerefine eriştik. 80 yıllık hasretin ardından zincirleri hep birlikte kırdık. Ayasofya'yı asli kimliğine tekrar kavuşturduk. Ayasofya'yı yeniden açan cumhurbaşkanı olarak anılmak bizim gönül dünyamızda şereflerin en büyüğüydü.Biz orayı yeniden restore ediyoruz. Bunlara hiçbir şey bırakılmaz. Geldiğimiz zaman çöp, çukur, çamurdu İstanbul'du. Kendilerilerine nasıl İstanbul teslim ettik ortada. Onlar yine aynı hale dönüştürdüler. 31 Mart çok önemli. Yeniden İstanbulumu asrına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli. Ayasofya'yı biz açtık ama onu koruyacak olanlar elbette gençlerimizdir. Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi, Türkiye Yüzyılı'nın sembolü olarak ebediyete kadar mümin yürekleri selamlamaya devam edecektir.
AYASOFYA'YI BİZ AÇTIK AMA ONU KORUYACAK OLANLAR ELBETTE GENÇLERİMİZDİR
Biz orayı yeniden restore ediyoruz. Bunlara hiçbir şey bırakılmaz. Geldiğimiz zaman çöp, çukur, çamurdu İstanbul'du. Kendilerilerine nasıl İstanbul teslim ettik ortada. Onlar yine aynı hale dönüştürdüler. 31 Mart çok önemli. Yeniden İstanbulumuzu, Türkiyemizi aslına rücu ettirmemiz için 31 Mart çok önemli. Ayasofya'yı biz açtık ama onu koruyacak olanlar elbette gençlerimizdir.
Üstadın adına verdiğimiz 'İlk Eserler Ödülleri' ile genç kardeşlerimizi destekliyoruz. Bu yıl Sema Bayar, Rıdvan Tulum layık görüldü. Hikaye ve Roman Ödülü bu yıl Selahattin Yusuf'a takdim ediyoruz. Necip Fazıl Şiir Ödülümüzü Ali Günvar'a tevcih ediyoruz. Fikir Araştırma Ödülümüzü Ahmet Ayhan Çitil'e takdim ediyoruz.
Uluslararası Kültür Sanat Ödülümüzün bu yılki sahibi Nasır Hemir'dir. Çocuk Edebiyatı Ödülümüzün sahibi Figen Yaman Coşar kardeşimizdir. Görsel Sanatlar Ödülümüzü Selahattin Sancaklı'ya takdim ediyoruz. Mimarlık Ödülümüzü ise 6 isme birden veriyoruz. Müzik Ödülü'ne genç piyanistimiz Büşra Kayıkçı layık görüldü. Saygı Ödülümüzü kıymetli hocamız Prof. Dr. Hüsrev Hatemi'ye takdim ediyoruz.
Siyasetteki vesayet sistemini bitirdik. Gazze'de 3 aydır devam eden İsrail vahşeti karşısına çıkıp bir kelime etmezler. Hatta Hamas bahanesiyle İsrail'in devlet terörünü günümüzün führeri Netanyahu'nun soykırım politikasını meşrulaştırmaya çalışırlar. Nerede Türkiye ve Türk milletine karşı eylem hazırlığı varsa bunların hepsini ön safta muhakkak bulursunuz. Necip Fazıl'ın ömrü kendi halkına karşı nobran ama Batı karşısında ezik bu çevrelerle mücadeleyle geçmiştir. Biz son 21 yılımızı Paris'ten Londra'dan hatta ve hatta Kandil ve Pensilvanya'dan seslenen batının gönüllü lejyonerleriyle geçirdik. Türkiye'nin kültür sanat iklimi mutlaka hak ettiği seviyelere ulaşacaktır.
SÜPER KUPA AÇIKLAMASI
Dün gece yaşanan hadiselerden duyduğumuz üzüntüyü vurgulamak istiyorum. Türk sporunun tartışmalarla değil başarılarla gündeme gelmesini arzu ediyoruz. Hangi sebeple olursa olsun sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza hiçbir faydası yoktur. Dün geceden itibaren muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni örnekleri olarak görüyoruz. Cumhuriyet 85 milyonun ortak değeridir. Türkiye'nin ve Türk milletinin onurunu bizim nasıl savunduğumuzu CHP bilmese de tüm dünya çok iyi biliyor. CHP samimiyse bölücü uzantı ittifak noktalarından hesap sorsunlar. Daha düne kadar, affınıza sığınarak söylüyorum, 'Siz Atatürk'ün askeri değil itlerisiniz.' diyenlerle el ele, kol kola yürüyenlerin bugün söylediklerinin bizim nazarımızda hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. Dünkü olayın mecrasından çıkarılarak şov ve provokasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa hangi adım atılması gerekiyorsa onu yapmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Tüm kulüplerimizden fair play ruhuna samimiyetle sahip çıkmalarını bekliyorum.