Sözde müttefik ABD’den skandal üstüne skandal! Terör örgütü PKK’ya eğitim, silah desteği ve lobicilik!

156 MİLYON DOLAR FON AYIRDILAR Öte yandan ABD , PKK /YPG/SGD için 2024 savunma bütçesinden 156 milyar dolarlık fon ayırırken 2014'ten bu yana terör örgütüne "DEAŞ'la mücadele" kılıfıyla para ve silah akıtıyor.

ELLERİNDEKİ SİLAH 12 askerimizi şehit verdiğimiz alçak saldırının ardından süren operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin elindeki silahlarda da ABD izi açık açık görülüyor. Teröristlerin elinde bulunan ABD yapımı kamuflajlı M4 silahları, sonradan boyanmayıp kamuflajlı olarak üretiliyor. ABD'nin bu modeli son 2 yıldır terör örgütü PKK 'ya verdiği biliniyor.

Bu kapsamda firma, terör örgütünün özellikle Suriye'nin kuzeydoğusu ile ilgili konularda muhatap olarak ABD yönetimiyle ilişkiler geliştirmesi ve arayışlara girmesine yardımcı olmak üzere görevlendirildi.

Sözleşme, firmanın çabalarının ABD yönetiminde karar vericilere, sözde "Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin, Suriye krizine kalıcı bir çözüm bulunması için en iyi çözüm olduğu" konusunda eğitim vermeyi de kapsıyor.

Verilecek hizmetler kapsamında Temsilciler Meclisi ve Senato liderleri, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığındaki üst düzey yetkililerin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ile toplantılar düzenlemeyi kapsayan sözleşme, firmanın, Suriye'nin kuzeydoğusuna yatırım yapılmasını teşvik etmek üzere lobi yapmasını da öngörüyor.

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin özel kalem müdürlüğünü yapmış olan ve aktif olarak firmada çalışan Nadeam Elshami, terör örgütü adına lobi faaliyetlerini yürütecek isim olarak listede yer alıyor.

Terör örgütü, Brownstein'a ekimden martın sonuna kadar aylık 50 bin dolar ödemeyi kabul etti. Taraflar karşılıklı olarak yeni şartlar üzerinde mutabık kalmadığı sürece sözleşme, otomatik olarak 6 aylık bir dönem için yenilenecek.