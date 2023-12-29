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Teröristler için hiçbir yer güvenli değil: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 11:55 Güncelleme 29 Aralık 2023, 12:27
Teröristler için hiçbir yer güvenli değil: 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Teröristler için hiçbir yer güvenli değil: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi


Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

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