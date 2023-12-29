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Altın Portakal'daki FETÖ propagandasına tepki gösteren Oktay Başaran CHP'den ihraç edildi! Zehir zemberek açıklamalar

Bu yıl Antalya Altın Portakal Film Festivali, FETÖ propagandası içeren Nejla Demirci'nin 'Kanun Hükmü' filmi sebebiyle iptal edildi. FETÖ propagandasına tepki gösteren CHP'li Oktay Başaran eleştirileri sebebiyle CHP'den ihraç edildi. Başaran, "Şehitlerimiz var iken 38. Antalya İl Kongresi’nde terör örgütü üyeliği suçundan tutuklu Demirtaş’a selam gönderen CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri var iken, benim doğru bulduğum ve sizin yapamadığınız film festivalinden dolayı disipline verilip ihraç edilmem Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’ne hiç yakışmamıştır." açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 13:16 Güncelleme 29 Aralık 2023, 13:36
Altın Portakal’daki FETÖ propagandasına tepki gösteren Oktay Başaran CHP’den ihraç edildi! Zehir zemberek açıklamalar

CHP'de FETÖ'ye dokunanın yandığı bir kez daha tescillendi.

Bu yıl Antalya Altın Portakal Film Festivali, FETÖ propagandası içeren Nejla Demirci'nin 'Kanun Hükmü' filmi sebebiyle iptal edildi. Altın Portakal'daki skandal CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesini de katıştırdı.

Festival seçkisinde yer alan 'Kanun Hükmü' belgesel filmi ile yoğun tepki toplayan Antalya Büyükşehir Belediyesini yerden yere vuranlardan biri de CHPli Oktay Başaran olmuştu.

Son dakika: CHPde FETÖye dokunan yanıyor! Altın Portakaldaki Kanun Hükmü belgeseli skandalına tepki gösteren Oktay Başarana kesin ihraç talebi!

"FETÖ'YÜ SAVUNAMAZSINIZ"
Başaran 29 Eylül'de 'FETÖ'yü savunamazsınız' diyerek zehir zemberek sözlerle partisine bayrak açtı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Başaran, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın FETÖ'yü savunmak adına ortaya konan bu kepazeliğe karşı almış olduğu tavrı destekliyorum" ifadelerini kullandı.


CHP Kepez İlçe Başkanlığı yaptığı açıklamada, CHP'yi FETÖ ile ilişkilendirmenin akıl fukaralığı olduğunu kaydederek, Başaran'ın kesin ihracı için disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurmuştu.

İHRAÇ EDİLDİ
FETÖ'yü eleştiren Oktay Başaran'ın bugün CHP'den ihraç edildiği öğrenildi.

Duruma tepki gösteren Başaran, "Şehitlerimiz var iken 38. Antalya İl Kongresi'nde terör örgütü üyeliği suçundan tutuklu Demirtaş'a selam gönderen CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri var iken, benim doğru bulduğum ve sizin yapamadığınız film festivalinden dolayı disipline verilip ihraç edilmem Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiç yakışmamıştır." dedi.

Başaran CHP'yi şu sözlerle eleştirdi:

"Siyasete girme kararı aldığımdaki ilk paylaşımımda 'en güzel siyaset; dürüstlüktür' demiştim.
Üstlenmiş ve yapmış olduğum tüm görevlerimde de bu ilkeyle hareket ettim. Çok şükür yanlışları söylemekten hiç korkmadım, çekinmedim.
Görüyorum ki yapılamayan Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki açıklamalarımdan rahatsız olanlar olmuş.
Sürecin yanlış yönetildiğini dile getirmiştim. 'Hiç bir CHP'li FETÖ'ye kuyruk olmaz' demiştim.
Halkımıza hizmet etmek için çıktığım bu yolda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızın yapmış olduğu hatadan dolayı Antalya'nın değeri olan böylesi güzel bir festivale gölge düşürmüştür. Hayal kırıklığı yaşatıp, sınıfta kalmıştır.
Festivali yapamaması da, benim doğruluğumun bir kanıtı olmuştur.

FETÖ'NÜN KUYRUĞU OLDUNUZ
İsminin geçtiği hain terör örgütüne karşı dik duruş sergileyememek, FETÖ'nün kuyruğu olmaktansa, onurlu ve ilkeli bir şekilde siyasete devam etmek tercihimdir.
Şehitlerimiz var iken 38. Antalya İl Kongresi'nde terör örgütü üyeliği suçundan tutuklu Demirtaş'a selam gönderen CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri var iken, benim doğru bulduğum ve sizin yapamadığınız film festivalinden dolayı disipline verilip ihraç edilmem Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiç yakışmamıştır.
Takdir Antalyalı hemşehrilerimizindir. Saygılarımla"

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