SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

SON DAKİKA HABERLERİ | İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi

SON DAKİKA HABERLERİ... Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi. Son sözü Genel Kurul söyleyecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 19:02 Güncelleme 26 Aralık 2023, 19:42
SON DAKİKA HABERLERİ | İsveç’in NATO’ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi

Son dakika haberine göre, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

İsveç'in NATO üyeliği TBMM Komisyonu'nda kabul edildi!

Dışişleri Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin Komisyonu bilgilendirdi, milletvekilleri de kanun teklifi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç Krallığı'nın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu! Haddini aşan CHP liderine sert tepki: Bunların siyasi sponsoru belli
SON DAKİKA HABERLERİ | İsveç’in NATO’ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi
‘Mevlevilik Yolunda 18 Hizmet’
SON DAKİKA