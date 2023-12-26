Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP'ye bildiri ayarı: "3-5 oy için hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist Açılışı'nda açıklamalar yaptı:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist Açılışı'nda açıklamalar yaptı:
Son 21 yılda her şeyi denediniz. Her yola başvurdunuz fakat bizim kutlu yolculuğumuza set çekemediniz. Terörle yürüyenlere meydanı asla bırakmayız.
Gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmayacağız. Terör baronları bizi yolumuzdan çeviremez. Terörle ülke siyasetinin şekillendirildiği eski Türkiye artık geride kalmıştır.
Terör saldırılarıyla milletimizi bölme planlarının raf ömrü tükenmiştir. 85 milyonun kardeşliğine kastedilmesine aramıza nifak sokulmasına kesinlikle izin vermeyiz.
Terörle bizi yıldıracaklara şu ikazı yapmak da fayda görüyorum. Son 21 yılda her şeyi denediniz. Her yola başvurdunuz fakat bizim kutlu yolculuğumuza set çekemediniz.
Terörle yürüyenlere meydanı asla bırakmayız. Son 21 yılda defalarca hüsrana uğradınız. İnşallah yine kaybedeceksiniz. Bir kez daha rezil ve zelil olmaktan kurtulamayacaksınız.
Kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Ömrümüz yettiği sürece aziz milletimizin desteği bizimle olduğu sürece sizinle mücadele etmeyi sürdüreceğiz.
Terörle yol yürüyenlere, terör örgütlerini maşa olarak kullananlara, iradesini Kandil'deki alçaklara teslim edenlere meydanı asla bırakmayacağız. Teröriste terörist dememek için siyasi bukalemunların maskelerini indirmekte kararlıyız.
CHP'YE BİLDİRİ AYARI
Başkan Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'nda konuştu. Erdoğan, "Bölücü örgütün siyasi uzantısı gibi davrananları zaten muhatap almıyoruz. Bunlar gözümüzde siyasi kuklalardır. Burada asıl sorgulanması gereken CHP'nin halidir. Siyasi partiler ortaklaşıyor ama Atatürk'ün partisi CHP'nin başındakiler, utanmadan bölücü örgüt uzantılarının yanında konumlanıyor" dedi.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 2. PİSTİ
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti mevcut pistten 540 metre daha uzun şekilde inşa edildi. 60 metre genişliğindeki ve 3 bin 540 metre uzunluğundaki pisti ile en geniş gövdeli uçaklar da havalimanımıza inebilecek.
40 uçak kapasiteli yaklaşık 300 bin metrekare kargo apronu da proje kapsamında hayata geçirildi. Havalimanı yılda 85 milyondan fazla yolcu ağırlayacak.