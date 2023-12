Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP'ye bildiri ayarı: "3-5 oy için hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız"

Son 21 yılda her şeyi denediniz. Her yola başvurdunuz fakat bizim kutlu yolculuğumuza set çekemediniz. Terörle yürüyenlere meydanı asla bırakmayız.

Gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmayacağız. Terör baronları bizi yolumuzdan çeviremez. Terörle ülke siyasetinin şekillendirildiği eski Türkiye artık geride kalmıştır.

Terör saldırılarıyla milletimizi bölme planlarının raf ömrü tükenmiştir. 85 milyonun kardeşliğine kastedilmesine aramıza nifak sokulmasına kesinlikle izin vermeyiz.