Başkan Erdoğan’dan Türkiye’nin en büyük ikinci pistinin açılışında önemli açıklamalar

Parayı betona gömüyor dediler. Yıla, köprüye, baraja, hastaneye ne gerek var dediler. Yolla karın mı doyar diyerek kendilerini komik duruma düşürdüler. Öyle zamanlar oldu ki uçak inmeyen yere havalimanı inşa ettiler, iftira atacak kadar kaybettiler. Başta havalimanları olmak üzere bu çapsızlığın izlerini muhakkak görürsünüz. Türkiye'de muhalefetin tarihi sadece seçim hezimetlerinin değil, aynı zamanda icraat düşmanlığının da tarihidir.

Yapılan işe takoz koymak, milletin hayrına olan her projeye çamur atmak, CHP ve siyasi akrabalarının milli sporudur. Tarih bizi haklı onları ise haksız çıkarmıştır. Dile getirdikleri eleştirilen tamamen safsatadan ibaret olduğu zamanla anlaşılmıştır. Bunun en somut örneği de Sabiha Gökçen Havalimanı'dır. CHP'nin sabık genel başkanın uçak bile inmiyor dediği, Tuz Gölü'ne alabalık tesis etmeye benzettiği havalimanımız bu sene sonunda 37 milyon yolcu ağırlayacak. 2030 yılında ise bu rakam 63 milyona yaklaşacak. Engellemek için gezi olayları dahil sokak terörüne başvurdukları İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en iyi havalimanları arasında gösteriliyor. Bu havalimanımız 5 ödül birden aldı. Aynı durum çamur attıkları diğer yatırımlarımız için de geçerlidir.