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AK Parti 81 ilin 74'ünde aday çıkaracak! Beklenen tarih belli oldu! Adaylar ne zaman ilan edilecek?

Yerel seçimler için aylar öncesinden hazırlıklara başlayan AK Parti'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yerel seçimlere ilişkin her gün yeni bir detay belli olurken, AK Parti'nin 81 ilin 74’ünde aday çıkaracağı öğrenildi. 73 ilin adayı 15 Ocak’ta, İstanbul ilçe adayları ise daha sonra açıklanacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 07:00 Güncelleme 25 Aralık 2023, 07:18
AK Parti 81 ilin 74’ünde aday çıkaracak! Beklenen tarih belli oldu! Adaylar ne zaman ilan edilecek?

AK Parti ve MHP, 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görevlendirdiği aday belirleme heyetleri 13'ncü toplantının ardından yol haritasını şekillendirdi.



Bu kapsamda MHP 7 ilde, 74 ilde ise AK Parti aday çıkaracak ve kritik görülen illerde Cumhur İttifakının adayı desteklenmiş olacak.

15 OCAK'TA DUYURACAK
Aday tanıtım toplantıları için de gaza basan AK Parti, 15 Ocak'ta İstanbul dışındaki tüm illerin adayını Ankara Kapalı Spor Salonunda kamuoyunun önüne çıkaracak.

İSTANBUL İÇİN AYRI BİR PROGRAM
İstanbul için ayrı bir program düzenlemesi beklenen parti yönetiminin bunu 15 Ocak'tan önce yapması planlanıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta mesaisinin büyük bölümünü aday belirleme çalışmalarına ayırması bekleniyor.

AK Parti bir yandan aday çalışmaları yaparken diğer yandan da seçim beyannamesi ve starateji toplantılarını da sürdürüyor. AK Parti strateji toplantılarında vites artırdı.



Yeni yılla birlikte seçim takviminin işlemesiyle partinin kendi takvimi de hızla hayata geçirilecek.

15 Ocak'ta Ankara Spor Salonunda aday tanıtım toplantısı ile birlikte seçim beyannamesinin de açıklanması planlanıyor.

AK Parti'nin önümüzdeki günlerde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlemeyi planladığı programda Cumhur İttifakı'nın İstanbul büyükşehir belediye başkan adayını açıklaması bekleniyor.

AK Parti'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladıktan sonra ilçe belediye başkan adaylarını ise daha sonra açıklaması öngörülüyor.

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