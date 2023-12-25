AK Parti 81 ilin 74’ünde aday çıkaracak! Beklenen tarih belli oldu! Adaylar ne zaman ilan edilecek?

AK Parti ve MHP, 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görevlendirdiği aday belirleme heyetleri 13'ncü toplantının ardından yol haritasını şekillendirdi.





Bu kapsamda MHP 7 ilde, 74 ilde ise AK Parti aday çıkaracak ve kritik görülen illerde Cumhur İttifakının adayı desteklenmiş olacak. 15 OCAK'TA DUYURACAK

Aday tanıtım toplantıları için de gaza basan AK Parti, 15 Ocak'ta İstanbul dışındaki tüm illerin adayını Ankara Kapalı Spor Salonunda kamuoyunun önüne çıkaracak.