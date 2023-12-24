Uzman isimden A Haber’de çarpıcı sözler: Koordinatı ABD verdi! Dikkatleri farklı yöne çekmek istiyorlar

ABD BÖLGEDE NE YAPIYOR? Zor bir coğrafya bu. Örgütün elinde ABD'nin vermiş olduğu modern kış tesisatları var. Gece görüş gözlükleri var. Daha modern silahlar var. GPS'ler var. Dolayısıyla ABD ne yapıyor? Suriye Demokratik Güçleri adı altında burada eğitmiş olduğu PKK terör örgütü unsurlarına bu Sincar'ın güneyinde Kerkük'ün güneyinden Süleymaniye'den araçlarla getiriyor. Burada yapacağı saldırıların provasını yapıyor burada hiç yorulmadan bazen helikopterlerle daha çok kara yoluyla bu bölgeye kadar getiriliyor.

"KOORDİNATLARI DA ABD VERDİ" Benim değerlendirmeme göre uydudan bizim buradaki örgütün eylem yapacağı mevzilerin koordinatlarını da verdiğini değerlendiriyorum ben. GPS'e bu koordinatları girdiğiniz zaman hava şartları nasıl olursa olsun siz bu mevzileri buluyorsunuz. SALDIRININ PROVASI YAPILDI Geçen hafta McGurk diye ABD'nin Orta Doğu temsilcisi var. Bu adam buraya geldi burada bir tatbikat yaptı bunlar. Benim değerlendirmem bu tatbikat burada yapılacak olan eylemin bir provasıydı. Yani McGurk'un görevi Lawrence'in yapmış olduklarını yapmaya çalışıyor.





"ARTIK ABD İLE SAVAŞIYORUZ"

Bizim yapacağımız artık ABD ile savaşıyoruz biz burada. Bize karşı vekalet güç olarak PKK/YPG terör örgütü unsurlarını kullanıyor. Artık bu açıkça ortaya çıktı. ABD kendi bütçesine 300 küsür milyon dolar PKK/PYD'ye yardım için bir para koydu. Bu parayı bunlara verebilmesi için de bunlara bazı görevler verdi. İşte bu görevlerden birisi de buydu.

"DOĞA ŞARTLARI İLE MÜCADELE EDİYORUZ"

Biz bu sarp coğrafyayı kendi lehimize nasıl kullanırız buna bakmamız lazım.

Buradaki mücadelemiz artık topyekün bir mücadele. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne de iş düşüyor. Hava şartları günbegün bozuluyor. Doğa şartlarıyla da mücadele ediyoruz.

"ABD BÜTÜN BİLGİLERİ VERİYOR"

Karşımızdaki örgüte ABD bütün bilgileri veriyor uydudan gideceği koordinatları veriyor.

Suriye bölgesinde de bunların provasını yaptırıyor.