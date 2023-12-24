Türkiye Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerini ebediyete uğurladı

Şırnak'tan uçakla Kayseri'ye oradan da kara yoluyla Sorgun'a getirilen şehit Arslan için Belediye Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.