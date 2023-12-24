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Türkiye Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerini ebediyete uğurladı

Son dakika haberi! Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 6 asker için Şırnak'ta tören düzenlendi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem’in cenazesi Gaziantep'te, şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ın cenazesi memleketi Mardin'de, şehit Kemal Aslan'ın cenazesi memleketi Elazığ’da, şehit Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'de, şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenazesi, Manisa'da toprağa verildi.

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Giriş Tarihi 24 Aralık 2023, 12:11 Güncelleme 25 Aralık 2023, 08:31
Türkiye Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerini ebediyete uğurladı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 6 asker için Şırnak'ta tören düzenlendi.

Türkiye şehitlerini uğurladı!

ŞEHİTLERİN ÖZ GEÇMİŞLERİ OKUNDU

23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende, şehitler Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz, Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan, Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişleri okundu.

İl Müftüsü Ahmet Dilek'in okuduğu duanın ardından şehitlerin cenazesi, ambulanslarla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Şehit Enis Budak'ın naaşı Manisa'ya, Kemal Aslan'ın cenazesi Elazığ'a, Semih Yılmaz'ın naaşı Çorum'a, Abdulkadir İyem'in naaşı Gaziantep'e, Ahmet Arslan'ın cenazesi Yozgat'a, Cebrail Dündar'ın naaşı Mardin'e hava yoluyla uğurlandı.

Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vali Cevdet Atay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kurumların temsilcileri ve askerler katıldı.


ŞEHİT AHMET ARSLAN YOZGAT'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın (25) cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde toprağa verildi.

Şırnak'tan uçakla Kayseri'ye oradan da kara yoluyla Sorgun'a getirilen şehit Arslan için Belediye Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, İkikara köyü mezarlığına defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

ŞEHİT ABDULKADİR İYEM GAZİANTEP'TE TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in Türk bayrağına sarılı tabutu havalimanında karşılanmasının ardından tören için Asri Mezarlıkta Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kilis Valisi Tahir Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Abdulhamit Gül, Eyüp Özkeçeci, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

BABA OĞLUNUN FOTOĞRAFINA SARILARAK AĞIT YAKTI

Şehit Abdulkadir İyem'in Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan şehidin anne, babası ve yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin babası Mehmet İyem, tabutun önünde bulunan oğlunun fotoğrafına sarılarak ağıt yaktı.

Şehit İyem'in cenazesi, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta bulunan şehitlikte toprağa verildi.



ŞEHİT CEBRAİL DÜNDAR MARDİN'DE SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ın (25) cenazesi memleketi Mardin'de toprağa verildi.

Şehit Dündar'ın naaşı, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda gerçekleştirilen törenin ardından Kızıltepe ilçesinin kırsal Arıklı Mahallesi'ne getirildi.

Şehidin annesi Fatma, kardeşleri ve yakınları tören sırasında tabuta sarılıp, gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazı ve okunan duaların ardından şehit Dündar'ın naaşı, aile mezarlığında defnedildi.

Askerler tarafından saygı atışı yapılmasının ardından Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, şehidin babası Yusuf Dündar'a Türk bayrağını teslim etti.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, kurumlar ve bazı siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



ŞEHİT KEMAL ASLAN MEMLEKETİ ELAZIĞ'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın (22) cenazesi memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

Şehit Aslan için İmam-ı Azam Camisi'nde tören düzenlendi.

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Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Tunceli Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, kurumlar ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı kortej eşliğinde camiye getirilerek, katafalka konuldu, dua edildi.

İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın kıldırdığı cenaze namazı ve okunan duanın ardından, oğlunun üniformasıyla törene katılan şehidin babası Mehmet Aslan mikrofonu alarak evladı için helallik isteyip, "Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya, selam gönderenlere de hakkımı helal etmiyorum." dedi.

Bunun üzerine törene katılanlar "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Daha sonra şehidin naaşı cenaze aracıyla Garnizon Şehitliği'ne götürüldü.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Aslan'ın naaşı, Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, baba Mehmet Aslan'a Türk bayrağı ile şehit oğlunun fotoğrafını verdi.



Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un törene gönderdiği çelenkler bazı katılımcılar tarafından alandan çıkarıldı. Çelenklerin çöp konteynerine atıldığı görüldü.


ŞEHİT SEMİH YILMAZ, KIRIKKALE'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Naaşı, Şırnak'tan uçakla Ankara'ya oradan da helikopterle Kırıkkale'ye getirilen 23 yaşındaki şehit Yılmaz için Nur Cami ve Külliyesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın akşam vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından bir süre top aracında taşınan şehidin cenazesi, Kırıkkale Şehitliği'nde defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Vali Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

ŞEHİT ENİS BUDAK, MANİSA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenazesi, Manisa'da toprağa verildi.

Şehit Budak için ailesinin yaşadığı Yunusemre ilçesinde tören düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, babaevinde helallik alınmasının ardından Saruhan Bey Camisi'ne götürüldü.

Şehidin yakınları tabutun üzerine kapanarak ağladı. Şehit Budak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından tekbirler eşliğinde, askerlerin omzunda taşındığı Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.

Törene şehidin babası İkram Budak, kardeşleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Enver Ünlü ve diğer protokol üyeleri katıldı.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'E TEPKİ

Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, camiye girerken protesto edildi.

Cenazeye katılan bazı kişilerin yuhaladığı Özgür Özel, korumalar ve güvenlik eşliğinde caminin bahçesine girdi. Özel, burada da "Özgür dışarı" sloganlarıyla karşılaştı.

Cenaze namazı sırasında da gerginlik devam etti. Özgür Özel cenazenin ardından alandan çıkarken vatandaşlar tepki gösterdi.

Polis ekipleri, kalabalığı sakinleştirmeye çalışırken, yuhalanan Özel, Vali Enver Ünlü'nün makam aracına binerek alandan ayrıldı.

Özgür Özel ile Vali Ünlü'nün bulunduğu makam aracını yumruklayan kişilere, çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını duyurmuştu.

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