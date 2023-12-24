Türkiye Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerini ebediyete uğurladı

Bunun üzerine törene katılanlar "Kahrolsun PKK" sloganları attı.
Daha sonra şehidin naaşı cenaze aracıyla Garnizon Şehitliği'ne götürüldü.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Aslan'ın naaşı, Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, baba Mehmet Aslan'a Türk bayrağı ile şehit oğlunun fotoğrafını verdi.
Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un törene gönderdiği çelenkler bazı katılımcılar tarafından alandan çıkarıldı. Çelenklerin çöp konteynerine atıldığı görüldü.
ŞEHİT SEMİH YILMAZ, KIRIKKALE'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.
Naaşı, Şırnak'tan uçakla Ankara'ya oradan da helikopterle Kırıkkale'ye getirilen 23 yaşındaki şehit Yılmaz için Nur Cami ve Külliyesi'nde cenaze töreni düzenlendi.
İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın akşam vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından bir süre top aracında taşınan şehidin cenazesi, Kırıkkale Şehitliği'nde defnedildi.
Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Vali Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.